 歷經11輪投票 美眾議院議長仍難產 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2023

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时政风云

歷經11輪投票 美眾議院議長仍難產

美國眾議院選舉議長11輪投票都沒有得出結果，多名極右翼共和黨議員堅定反對既定議長候選人麥卡錫。而這也成為自1859年以來，拖延時間最長的議長選舉。

这6轮投下来可够打脸的！麦卡锡还没当上众议院议长

这6轮投下来可够打脸的！麦卡锡还没当上众议院议长

（德國之聲中文網）美國聯邦眾議院議長之爭仍在繼續，議長人選呼聲最高的共和黨員麥卡錫（Kevin McCarthy）因黨內極右翼杯葛，經過第11輪投票仍沒法出線，創下這場3天來癱瘓眾院的僵局依然無解。

本次選舉議長至此已超過1923年3天9輪投票的記錄，是1859年以來最長的。而歷史上最長投票記錄是在美國南北戰爭前10年創下的，在2個月內進行了133輪投票。

路透社報導指出，美國眾議院連續3天都未能選出新議長，共和黨雖然擁有控制權，但黨內多名強硬保守派拒絕支持麥卡錫，使他一直無法獲得當選的218票門檻。

第9、10輪投票由於共和黨眾議員巴克必須離開國會就醫，麥卡錫只得了200票，民主黨傑弗里斯得212票，唐納茲得13票，赫恩得7票。共和黨內投票反對麥卡錫的人數沒有變，仍舊是20票。

目前仍然有20名黨內強硬保守派成員表明拒絕支持麥卡錫，其中一名成員、南卡羅萊納州（South Carolina）眾議員諾曼（Ralph Norman）表示，他們並不信任麥卡錫，雙方日前會面時，被對方威脅逐出委員會及失去所有特權。

拜登總統稱共和黨的做法「丟臉」，「給人留下不好的印象」，他希望共和黨能夠求同存異，共度時艱。

馬斯克表態

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）發推文表示，他支持共和黨領袖麥卡錫，這可能是對麥卡錫競選眾議院議長的重要認可。

馬斯克在美東時間早上5點左右的一條推文中寫道：「麥卡錫應該成為議長。」

《華爾街日報》報導，馬斯克一直是這位美國共和黨領袖的長期支持者，在過去20年裡，他向麥卡錫的競選和政治委員會捐贈的資金，超過了對任何其他國會議員的捐助。

報導指，麥卡錫談到了他與這位世界第二大富豪的關係，並把馬斯克稱為「朋友」。目前尚不清楚世界第二富的背書，是否會影響國會。

川普影響力下滑？

週三的投票開始前，前總統川普呼籲共和黨議員將票投給麥卡錫，他在自己的社媒Truth Social上寫道，「不要把你們的偉大勝利變成巨大、令人羞愧的失敗」。共和黨在今年11月的中期選舉中擊敗民主黨重新奪回眾議院多數議席。不過，20名共和黨「嘩變」議員對川普的呼籲置若罔聞。

據悉，麥卡錫已同川普溝通，後者稱轉而支持麥卡錫，而麥卡錫為當選議長也將提出一個妥協方案。

在議長產生之前，眾議院出於癱瘓狀態，連新當選議員的宣誓儀式都無法舉行。共和黨原計劃掌管眾議院之後，推動包括對拜登總統調查等優先事項。而更讓共和黨內部的溫和派不解的是，反對者「究竟反對什麼」。

（綜合報導）

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