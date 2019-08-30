武警集结 官媒声讨 意欲何为？

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》周六（8月31日）引述微博消息，称"今天凌晨，深圳市民拍到，又有大批公安特警、武警车辆开进深圳"。而两天前，大批武警和公安刚刚在深圳集结举行防暴演习，用广东话喊出"撤退"等语，意味鲜明。中国媒体在报道时都普遍使用了"止暴制乱"的措辞。

本周四，解放军驻港部队轮换。尽管中方强调这是"年度例行轮换行动"，然而普遍认为，这与目前的香港局势密切相关。中国官媒在报道时没有提及驻港部队的人数是否发生变化。而国防部新闻发言人在例行记者会上表示，29日凌晨开始的驻港部队轮换行动是根据中央军委命令和香港特别行政区的防务需要。

普遍认为，这些举动都是在向香港发出信号与警告。在这个中国特别行政区，两个多月以来示威延绵不绝、有愈演愈烈之势。

本周五（8月30日），香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋与香港众志成员周庭等人相继被捕。

关于"紧急法"的讨论

同样在本周，《星报日报》等媒体报道称，港府正在考虑引用《紧急情况规例条例》控制局面。而林郑月娥在27日记者会回应相关问题时并未否认，而是称"所有香港法律，如果能够提供法治手段去止暴制乱，政府都有责任检视"，这被解读为给动用"紧急法"留下空间。而泛民派则警告称，动用紧急法"等于战争状态，会令香港玉石俱焚"。

据港媒报道，更有名为"我要食饭"的香港团体周二向港府请愿，要求林郑促请人大依照基本法规定，宣布香港进入紧急状态。

此前针对"解放军会在什么前提下介入香港事务"这个问题，港澳办发言人就曾表示，这在香港基本法中有明确规定。而《基本法》第18条列明："全国人民代表大会常务委员会决定宣布战争状态，或因香港特别行政区内发生特区政府不能控制的危及国家统一或安全的动乱而决定香港特别行政区进入紧急状态，中央人民政府可发布命令将有关全国性法律在香港特别行政区实施。"

《人民日报》称路透社造谣

路透社周五援引3名消息人士报道称，北京不允许港府让步，其中提到林郑月娥曾提议就"五大诉求"做出部分让步，而北京方面不同意，命令林郑不得向示威者做出任何让步。林郑月娥在本周的记者会上曾明确表示，不接受五大诉求。

《人民日报》周六发表社评，称路透社"造谣、可耻"，"在当前局势下破坏中央和特区政府的关系"。其中写道，"路透社编造此时中央拒绝港府向示威者妥协的假新闻，是要煽动激进示威者更明确地对抗中央，推动香港当前的骚乱在政治指向上进一步升级，给香港事态加注新的破坏性能量"。

该中国官媒的微信公众号也在周六数小时内连发数篇评论，标题分别为"绝不允许暴力绑架香港未来"、"香港，是时候为民除害了"以及"依法制暴，是不二选择"。