 武警集结 官媒声讨 意欲何为？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

武警集结 官媒声讨 意欲何为？

据中国方面报道，大批特警、武警在周六开进与香港一河之隔的深圳。而官媒也开足火力，高声称要“依法制暴”。在香港示威活动不断发酵、距离中国国庆70周年仅剩一个月之际，这些举动引发外界的关注与猜测。

20 Jahre Rückgabe von Hongkong an China (picture-alliance/AP/dpa/K Cheung)

图中为2017年香港回归20周年时的情景

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》周六（8月31日）引述微博消息，称"今天凌晨，深圳市民拍到，又有大批公安特警、武警车辆开进深圳"。而两天前，大批武警和公安刚刚在深圳集结举行防暴演习，用广东话喊出"撤退"等语，意味鲜明。中国媒体在报道时都普遍使用了"止暴制乱"的措辞。

本周四，解放军驻港部队轮换。尽管中方强调这是"年度例行轮换行动"，然而普遍认为，这与目前的香港局势密切相关。中国官媒在报道时没有提及驻港部队的人数是否发生变化。而国防部新闻发言人在例行记者会上表示，29日凌晨开始的驻港部队轮换行动是根据中央军委命令和香港特别行政区的防务需要。

China Polizeitraining in Shenzhen (Reuters/Southern Metropolis Daily/G. Wei)

8月以来，深圳已经数次举行防暴演习

普遍认为，这些举动都是在向香港发出信号与警告。在这个中国特别行政区，两个多月以来示威延绵不绝、有愈演愈烈之势。

本周五（8月30日），香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋与香港众志成员周庭等人相继被捕。

关于"紧急法"的讨论

同样在本周，《星报日报》等媒体报道称，港府正在考虑引用《紧急情况规例条例》控制局面。而林郑月娥在27日记者会回应相关问题时并未否认，而是称"所有香港法律，如果能够提供法治手段去止暴制乱，政府都有责任检视"，这被解读为给动用"紧急法"留下空间。而泛民派则警告称，动用紧急法"等于战争状态，会令香港玉石俱焚"。

据港媒报道，更有名为"我要食饭"的香港团体周二向港府请愿，要求林郑促请人大依照基本法规定，宣布香港进入紧急状态。

Hongkong Skyline (Getty Images/AFP/P. Lopez)

中国官媒“环球网”也关注了香港针对是否要实施“紧急法”的争论

此前针对"解放军会在什么前提下介入香港事务"这个问题，港澳办发言人就曾表示，这在香港基本法中有明确规定。而《基本法》第18条列明："全国人民代表大会常务委员会决定宣布战争状态，或因香港特别行政区内发生特区政府不能控制的危及国家统一或安全的动乱而决定香港特别行政区进入紧急状态，中央人民政府可发布命令将有关全国性法律在香港特别行政区实施。"

《人民日报》称路透社造谣

路透社周五援引3名消息人士报道称，北京不允许港府让步，其中提到林郑月娥曾提议就"五大诉求"做出部分让步，而北京方面不同意，命令林郑不得向示威者做出任何让步。林郑月娥在本周的记者会上曾明确表示，不接受五大诉求。

《人民日报》周六发表社评，称路透社"造谣、可耻"，"在当前局势下破坏中央和特区政府的关系"。其中写道，"路透社编造此时中央拒绝港府向示威者妥协的假新闻，是要煽动激进示威者更明确地对抗中央，推动香港当前的骚乱在政治指向上进一步升级，给香港事态加注新的破坏性能量"。

该中国官媒的微信公众号也在周六数小时内连发数篇评论，标题分别为"绝不允许暴力绑架香港未来"、"香港，是时候为民除害了"以及"依法制暴，是不二选择"。

  • Hongkong Carrie Lam und Leung Chun Ying (AFP/Getty Images/A. Wallace)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    梁振英副手

    在2017年成为香港首位女特首之前，现年62岁的林郑月娥是前特首梁振英的政务司司长。梁振英任下，香港爆发雨伞革命，而北京支持的政改方案在立法会因建制派缺席多人而被否决。

  • Carrie Lam, John Tsang Chun-wah Hongkong TV Debatte (picture alliance/AP Photo/V.Yu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    胜选

    梁振英不寻求连任，林郑月娥参选。1194人的选举委员会选举她成为新任特首。前财政司司长曾俊华得票率不及而败选。

  • Hong Kong | Carry Lam feiert Ihren Wahlsieg 2017 (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun/J. Yasukawa)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    庆祝

    林郑月娥胜选后，与家人庆祝。据媒体报道，她的丈夫是一名退休数学家，在英国生活，两个儿子一个在英国生活，一个在中国大陆工作。

  • China Carrie Lam und Präsident Xi Jinping in Hongkong (Reuters/B. Yip)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    就职

    2017年7月1日，林郑月娥正式就任特首。

  • China Carrie Lam Regierungschefin Hong Kong (Reuters/B. Yip)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    弥合社会裂痕

    在胜选感言中，林郑月娥曾承诺，要把弥合社会裂痕作为首要工作。她说，想让“大家给我机会、时间，以关怀、聆听及行动修补香港社会的撕裂，解开很多人心里面的郁结”。

  • Hongkong Carrie Lam, Regierungschefin (Reuters/T. Siu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    百万游行

    然而，特别是今年以来，因“逃犯条例”争议引发“反送中”运动，成为自1997年香港主权移交中国以来，最严峻的一场危机。6月9日，主办方称百万人游行。6月10日，林郑月娥向传媒表示，将在四个方面努力，继续推进修例工作。

  • Hong Kong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    “暴动”

    6月12日，金钟发生占领行动和警民冲突。林郑月娥向市民发表讲话，称“這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為”。当日早晨示威者占领期间，林郑月娥接受媒体采访，否认“卖港”并一度哽咽。

  • Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    暂缓

    6月15日，林郑月娥宣布暂缓修例、重新沟通、不设时限。她说，近日许多建制派议员和社会各界领袖向她表示，应该停一停。

  • Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (Reuters/T. Siu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    道歉

    6月16日，主办方称有200万人参加了大游行。6月18日，林郑月娥表示道歉。她说：“過去幾個月的爭議是由於特區政府處理修例工作的不足，我個人需要為此負上很大責任。這件事引起社會矛盾、紛爭及焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。”她在答记者问时还表示：“我們從來都沒有認為、亦沒有說過參與六月十二日在金鐘一帶的公眾集會的大量人士──特別是學生──是暴徒。”

  • Hongkong Regierungschefin Carrie Lam (Getty Images/A. Kwan)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    占领立法会

    7月1日游行，部分示威者砸开立法会玻璃幕墙，进入并占领立法会直到警方设定的清场时限到来。7月2日，林郑月娥表示，在和平理性游行同时，也看到违法暴力。

  • Hongkong PK Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

    “寿终正寝”

    7月9日，林郑月娥表示，《逃犯條例》的修訂工作或這條條例草案已經壽終正寢，the bill is dead。


DW.COM

路透社援引消息人士：北京不准港府让步

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。 (30.08.2019)  

零和博弈？社运人士被捕 游行上诉遭驳

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)  

德语媒体：香港问题上，欧盟不能再犹豫

德语媒体继续关注香港局势。《商报》发表前驻华大使史丹泽的客座评论，其中指出，香港危机已经进入紧要关头，面对中国，欧盟应该开始发出立场更鲜明的声音。 (30.08.2019)  

风雨飘摇中的香港特首林郑月娥

因“逃犯条例”争议引发“反送中”运动，成为自1997年香港主权移交以来，最严峻的一场危机。 (15.07.2019)  

相关内容

Hongkong PK Carrie Lam

路透社援引消息人士：北京不准港府让步 30.08.2019

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。

Hongkong Gewalt bei Protesten

「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用紧急法 28.08.2019

北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定?

Hongkong Proteste

德语媒体：香港问题上，欧盟不能再犹豫 30.08.2019

德语媒体继续关注香港局势。《商报》发表前驻华大使史丹泽的客座评论，其中指出，香港危机已经进入紧要关头，面对中国，欧盟应该开始发出立场更鲜明的声音。

广告

媒体看中国

Cathay Pacific Airline Jet (picture alliance/dpa/Russian Look)

德语媒体：自由西方何时才能反抗专制中国?

《商报》认为，西方企业反抗中国专制，长远而言也符合自身利益。文章指出，北京正试图用一切手段控制外企，其中也包括中国的社会信用体系，西方“应摒弃以往视而不见、闭口不谈的策略”。  