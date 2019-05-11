武磊助西班牙人追平巴萨 中国球迷疯狂

（德国之声中文网）中国足球员武磊在周六（1月4日）的西班牙足球甲级联赛中，作为西班牙人队的替补登场并在第88分钟射门，追平对手巴萨。中国球迷因为武磊的"力挽狂澜"激动不已，"武磊进球"一时间成为最具热度的话题。

新京报写道，在中国社交媒体上，"武磊进球"已经刷屏，"即使在西班牙，中国球员也引发了新一波关注"。京报网则形容武磊的进球"创造历史"。

新华网写道，武磊帮助球队在终场前打入一球"绝平"巴萨，"同时也成为历史上首位攻破巴萨球门的中国球员"。

现年28岁的武磊是目前唯一效力于欧洲五大联赛上的中国球员。他在一年前从上海上港集团足球俱乐部转入皇家西班牙人体育俱乐部。在此次比赛中，西班牙人队在上半场率先拔得头筹，但下半场开局不久便被巴萨追平比分，第59分钟时对手头槌进球以2：1反超。而武磊在第88分钟的射门则将比分拉回2：2，追平巴萨。

武磊在微博上也放上比赛的图片并发文写道："美妙的夜晚，新的一年，好的开始。"

据中新网报道，中国国足新任主教练李铁在1月5日的就职见面会上谈到武磊时表示："他的表现都看在眼里，为中国足球争光，希望他继续努力。他是现阶段唯一有机会在五大联赛踢球的中国球员，昨天的比赛也看了，整个表现非常好。"

张筠青/乐然（体育信息社、法新社）