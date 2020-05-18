 武汉50万人曾感染?新闻迅速“被消失” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2020

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抗体抽查

武汉50万人曾感染?新闻迅速“被消失”

中国媒体报道武汉至少有50万人感染的新闻后，相关消息迅速被删除。这种“快闪式”操作引起了网民的关注，有人在微博不无讽刺地写道：“放心吧，管他50万还是100万，零确诊放心吧。”

China COVID-19 Test (Getty Images/AFP/H. Retamal)

继4月底全市抽查1万余人的新冠病毒抗体后，武汉计划近期对全市所有居民进行新冠病毒核酸检测

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武汉在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”，一些市民担心人群聚集增加病毒感染风险。 (16.05.2020)

武汉表示，至今每天仍检出几例到十几例无症状感染者，此消息在中国社会引起担忧。而将在5月18日开幕的全国人大、政协会议，更让北京方面不敢对武汉的新疫情掉以轻心。但10天内完成全市1100万市民核酸检测任务艰巨。 (15.05.2020)

在中国官方近日连续宣称新冠病毒肺炎新增疑似和确诊病例均为境外输入病例的同时，有中国学者指出武汉目前可能存在近六成未被发现的感染病例，而且这还是“保守”的预测结果。同时还有学者呼吁“砸锅卖铁”也要进行抗体检测，确认新发传染病隐性感染的风险。 (26.03.2020)

有多少人是新冠病毒"无症状感染者"？又有多少人已经康复却浑然不知自己曾经染病？近日，在德国最早爆发疫情的海因斯贝格县，以及南部大城市慕尼黑，研究人员启动了大规模抽样抗体检测项目，为疫情全面摸底。 (06.04.2020)

德国试图效法韩国的作法：全面检测、精准隔离、避免封城，但是这样的策略还需要战胜时间。又快又简单的抗体检测会是解决方法吗? (30.03.2020)

（德国之声中文网）武汉在全市范围内开展了全员新冠病毒核酸筛查。财新网报道指出，初步评估武汉核酸检测结果显示，1000万人中，至少有50万人已经感染。新浪网在上周五（5月15日）转载了这篇文章，不过相关文章被迅速删除，虽然在谷歌搜索引擎还显示新浪、财经文章的标题"初步评估武汉核酸检测：1000万人中，至少有50万人感染"，不过点击之后跳出的网页均出现"文章不存在"的字样。

财新网几天前报道，一场全员大规模核酸检测在武汉开展，根据武汉市卫生健康委员会4月29日发布的消息，武汉市核酸检测累计覆盖已有103万人次。而该网站已经找不到关于评估认为武汉至少有50万人已感染的新闻。

根据网民们的截图和内容转载，财新网的这篇报道指出，武汉在4月份进行了1.1万人的血清流行病学抽样调查，其中抗体阳性占比5%到6%，这个比例可以大约看作是曾经感染的比率。此比例高于预期。文章表示，这个结果终于公布了，这是中国第一个大规模的抗体检测。文章还指出，如此推算，武汉1100万人口中，至少有50万人曾被感染。而目前武汉累计确诊感染人数为5万多人，也就是说，大约90%的感染者没有被发现。

香港经济日报今年2月中旬发布的一篇报道曾援引英国兰卡斯特大学（Lancaster University）、格拉斯哥大学病毒研究中心（Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research）以及美国佛罗里达大学（University of Florida）等学者共同发表的一篇论文提出，中国官方发布的感染人数是实际感染人数的大约5.1%。检测困难、大多数人症状不明显，都是患者没有求诊的原因。中国官方通报，截至5月17日24时，中国累计报告确诊病例82954例，累计死亡病例4634例。

Deutschland | Corona-Test | Symbolfoto (picture-alliance/dpa/C. Hardt)

PCR核酸检测的“假阴性”比率居高不下，抗体检测则面临较为严重的“假阳性”问题

有关武汉感染人数50万的新闻"快闪"也引起了众多网民的注意。有人在微博上评价道："公开透明高度负责。。呵呵。  "，有人写道："放心吧，管他50万还是100万，零确诊放心吧。" 还有人但心地表示："问题来了，这五十万人中，如果再有感冒发烧的，是否就会被认定是疫情再起需要封城"。

4月8日武汉解封以来，5月初再次出现新冠病毒感染确诊病例。这些患者最初作为"密切接触者"被安排隔离并做核酸检测，检测结果为阳性，报告为无症状感染者，数日后确认为确诊病例。

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