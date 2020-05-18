武汉50万人曾感染?新闻迅速“被消失”

（德国之声中文网）武汉在全市范围内开展了全员新冠病毒核酸筛查。财新网报道指出，初步评估武汉核酸检测结果显示，1000万人中，至少有50万人已经感染。新浪网在上周五（5月15日）转载了这篇文章，不过相关文章被迅速删除，虽然在谷歌搜索引擎还显示新浪、财经文章的标题"初步评估武汉核酸检测：1000万人中，至少有50万人感染"，不过点击之后跳出的网页均出现"文章不存在"的字样。

财新网几天前报道，一场全员大规模核酸检测在武汉开展，根据武汉市卫生健康委员会4月29日发布的消息，武汉市核酸检测累计覆盖已有103万人次。而该网站已经找不到关于评估认为武汉至少有50万人已感染的新闻。

根据网民们的截图和内容转载，财新网的这篇报道指出，武汉在4月份进行了1.1万人的血清流行病学抽样调查，其中抗体阳性占比5%到6%，这个比例可以大约看作是曾经感染的比率。此比例高于预期。文章表示，这个结果终于公布了，这是中国第一个大规模的抗体检测。文章还指出，如此推算，武汉1100万人口中，至少有50万人曾被感染。而目前武汉累计确诊感染人数为5万多人，也就是说，大约90%的感染者没有被发现。

香港经济日报今年2月中旬发布的一篇报道曾援引英国兰卡斯特大学（Lancaster University）、格拉斯哥大学病毒研究中心（Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research）以及美国佛罗里达大学（University of Florida）等学者共同发表的一篇论文提出，中国官方发布的感染人数是实际感染人数的大约5.1%。检测困难、大多数人症状不明显，都是患者没有求诊的原因。中国官方通报，截至5月17日24时，中国累计报告确诊病例82954例，累计死亡病例4634例。

有关武汉感染人数50万的新闻"快闪"也引起了众多网民的注意。有人在微博上评价道："公开透明高度负责。。呵呵。 "，有人写道："放心吧，管他50万还是100万，零确诊放心吧。" 还有人但心地表示："问题来了，这五十万人中，如果再有感冒发烧的，是否就会被认定是疫情再起需要封城"。

4月8日武汉解封以来，5月初再次出现新冠病毒感染确诊病例。这些患者最初作为"密切接触者"被安排隔离并做核酸检测，检测结果为阳性，报告为无症状感染者，数日后确认为确诊病例。