武汉逐步解封 隐患依然存在

(德国之声中文网) 已经"封城"两月有余的疫情始发地武汉，本周开始逐步解封。本周六(3月28日)凌晨，武汉的火车站开始恢复客运业务，从西安开往广州的K81次列车停靠武昌站，3名在武汉工作、此前回外地老家过年的打工族成为了首批进入武汉的乘客。在接受中国官方媒体采访时，他们表示，近期接到了供职企业即将复工的通知。

法新社等媒体驻武汉记者注意到，周六白天，武汉各火车站的到达客流相当多，旅客普遍都携带有大件行李；而车站工作人员则穿戴全副防护装备，在现场调查抵达旅客的海外旅行史。

目前，中国的防疫重点已经转变为严防海外输入病例，在刚刚解封的武汉也不例外。抵达武汉的旅客都需要扫"健康码"，只有显示为绿色的乘客才能自由入城。

在中国铁路总公司的网站上，近期前往武汉的车票均已售罄。法新社还报道称，一些旅客其实已经在周五返回武汉，当时火车站还没有正式解封。

不过，武汉的对外交通周六只是先恢复到"只进不出"，真正全面解封还要等到4月8日。届时，武汉机场也将正式恢复客运。

武汉曾是重灾区

武汉之外的湖北省其他地区，已经在几天前全面解封。武汉是全国疫情的重灾区，截至周六，全国累计总共82279起病例中，67801起发生在湖北，50006起发生在武汉，占全国总数的六成。全国3301起死亡病例中，武汉也占据了2538起。在疫情早期、其他省份医疗队驰援前，武汉的各大医院面对激增的病人不堪重负，发生了严重的"医疗挤兑"，导致了武汉的死亡率远远超过其他地区：湖北以外的全国其他省份病死率仅为0.86%，湖北省内其他各地的病死率为3.6%，而武汉市内的病死率高达5.1%。目前，武汉市依旧有数百名重症患者在接受救治，周六当天，又有3名患者死亡。不过相对几周前，武汉、湖北的疫情数字已经明显好转。

武汉火车站等待有境外旅行史的旅客登记

地铁系统重启

本周六，随着外地进城通道的开放，武汉市内的地铁运营也同步重启。和不少其他省市一样，乘客进站后需要用支付宝或微信多次扫描二维码进行登记，以便疾控人员在必要时进行流行病学调查。车厢内的广播也在不断提醒乘客不要忘记扫描二维码，并且要求全程配搭口罩。地铁工作人员还在座椅靠背上用黄色胶带标示出建议就坐位置，避免乘客相互靠得太近。

本周早些时候，武汉市内的公共汽车已经恢复运营，银行网点也已经开放。不过当局仍然呼吁民众避免不必要的出行，尤其是65岁以上老年人应尽量不乘坐公共交通。

仍有隐患

不过，武汉市的疫情依然存在反弹的风险。除了外部输入病例，无症状的"隐性感染者"尤为令人担忧。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏周六就对外界表示，无症状感染者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后14天内不发病，病毒在其体内存在时间超过三周，具有传染的可能性；如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。正是由于这一原因，全国各省援助疾控工作队并没有随医疗队一同撤离，而是继续在湖北开展工作。中国疾控中心一位知情人近期对《财新》杂志表示，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面"对武汉、湖北情况暂时不放心"。

《中国新闻周刊》日前也援引华中科技大学公共卫生学院邬堂春团队的一篇论文指出，武汉市可能至少有59%的感染病例未能被发现，而且这是"基于最保守的模型预测"。中华预防医学会新冠肺炎防控专家组成员姜庆五教授则强调，必须要派专业的流行病学调查人员在武汉进行大规模抽样抗体检测，从而掌握此次疫情的整体情况。

在意大利、德国等地，流行病学专家也在酝酿进行大规模的抗体检测，尽可能多地发现"隐性带原者"，从而更全面地掌握疫情。