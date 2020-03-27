 武汉逐步解封 隐患依然存在 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2020

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时政风云

武汉逐步解封 隐患依然存在

本周六，武汉各火车站重新开放，地铁也恢复运营，这座封锁了两个多月的城市正在逐步复苏。不过，专家指出，外部输入病例、无症状感染者依然对武汉市的防疫工作构成不小的挑战。

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (AFP/STR)

封城开始解禁的武汉 目前仍处于“只进不出”的状态（照片摄于武汉火车站）

(德国之声中文网) 已经"封城"两月有余的疫情始发地武汉，本周开始逐步解封。本周六(3月28日)凌晨，武汉的火车站开始恢复客运业务，从西安开往广州的K81次列车停靠武昌站，3名在武汉工作、此前回外地老家过年的打工族成为了首批进入武汉的乘客。在接受中国官方媒体采访时，他们表示，近期接到了供职企业即将复工的通知。

法新社等媒体驻武汉记者注意到，周六白天，武汉各火车站的到达客流相当多，旅客普遍都携带有大件行李；而车站工作人员则穿戴全副防护装备，在现场调查抵达旅客的海外旅行史。

目前，中国的防疫重点已经转变为严防海外输入病例，在刚刚解封的武汉也不例外。抵达武汉的旅客都需要扫"健康码"，只有显示为绿色的乘客才能自由入城。

在中国铁路总公司的网站上，近期前往武汉的车票均已售罄。法新社还报道称，一些旅客其实已经在周五返回武汉，当时火车站还没有正式解封。

不过，武汉的对外交通周六只是先恢复到"只进不出"，真正全面解封还要等到4月8日。届时，武汉机场也将正式恢复客运。

武汉曾是重灾区

武汉之外的湖北省其他地区，已经在几天前全面解封。武汉是全国疫情的重灾区，截至周六，全国累计总共82279起病例中，67801起发生在湖北，50006起发生在武汉，占全国总数的六成。全国3301起死亡病例中，武汉也占据了2538起。在疫情早期、其他省份医疗队驰援前，武汉的各大医院面对激增的病人不堪重负，发生了严重的"医疗挤兑"，导致了武汉的死亡率远远超过其他地区：湖北以外的全国其他省份病死率仅为0.86%，湖北省内其他各地的病死率为3.6%，而武汉市内的病死率高达5.1%。目前，武汉市依旧有数百名重症患者在接受救治，周六当天，又有3名患者死亡。不过相对几周前，武汉、湖北的疫情数字已经明显好转。

China | Coronavirus | Rückkehr zur Normalität (Getty Images/AFP/H. Retamal)

武汉火车站等待有境外旅行史的旅客登记

地铁系统重启

本周六，随着外地进城通道的开放，武汉市内的地铁运营也同步重启。和不少其他省市一样，乘客进站后需要用支付宝或微信多次扫描二维码进行登记，以便疾控人员在必要时进行流行病学调查。车厢内的广播也在不断提醒乘客不要忘记扫描二维码，并且要求全程配搭口罩。地铁工作人员还在座椅靠背上用黄色胶带标示出建议就坐位置，避免乘客相互靠得太近。

本周早些时候，武汉市内的公共汽车已经恢复运营，银行网点也已经开放。不过当局仍然呼吁民众避免不必要的出行，尤其是65岁以上老年人应尽量不乘坐公共交通。

仍有隐患

不过，武汉市的疫情依然存在反弹的风险。除了外部输入病例，无症状的"隐性感染者"尤为令人担忧。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏周六就对外界表示，无症状感染者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后14天内不发病，病毒在其体内存在时间超过三周，具有传染的可能性；如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。正是由于这一原因，全国各省援助疾控工作队并没有随医疗队一同撤离，而是继续在湖北开展工作。中国疾控中心一位知情人近期对《财新》杂志表示，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面"对武汉、湖北情况暂时不放心"。

《中国新闻周刊》日前也援引华中科技大学公共卫生学院邬堂春团队的一篇论文指出，武汉市可能至少有59%的感染病例未能被发现，而且这是"基于最保守的模型预测"。中华预防医学会新冠肺炎防控专家组成员姜庆五教授则强调，必须要派专业的流行病学调查人员在武汉进行大规模抽样抗体检测，从而掌握此次疫情的整体情况。

在意大利、德国等地，流行病学专家也在酝酿进行大规模的抗体检测，尽可能多地发现"隐性带原者"，从而更全面地掌握疫情。

  • China Peking Menschen mit Schutzmasken (AFP/N. Asfouri)

    疫情阴影下 生活在继续

    远眺紫禁城

    一月下旬起，北京一些游人密集的景点——如故宫关闭谢客。但与故宫一街之隔的景山仍然开放。雪后的一天，一对年轻人登上景山，拍照留念。这里可以眺望金碧辉煌的故宫。

  • China Guangzhou Desinfektion China Coronavirus Sars BDTD (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    “硬核”抗疫

    基层管理者想尽一切办法，至少给人以全力以赴、不留死角的感觉。图中摩托车上的执勤人员手执扩音器喊话，前方的车辆在喷洒消毒液（2020年2月11日摄于广州番禺）。

  • Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    封闭管理

    很多城市的居民区都实行封闭监控，出入必须登记、验查身份、测体温。2月中，武汉甚至开始完全禁止居民出入。

  • China Lebensmittelgeschäft in Tangshan Provinz Hebei (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    足不出户

    一些地方只允许每户隔天一人出入一次。不能及时出门购买生活用品怎么办？配送、代购、社区互助，人们想出了各种办法。

  • Hund mit Atemschutzmaske Coronavirus China Shanghai (Reuters/A. Song)

    疫情阴影下 生活在继续

    狗狗也戴

    医用口罩是人们上街的必备用品。宠物也不能例外。

  • BdTD China Hongkong Virenschutz aus Plastikflasche (AFP/A. Wallace)

    疫情阴影下 生活在继续

    奇思妙想

    很多地方口罩脱销，出现“一罩难求”。不少人开动脑筋，胸罩变口罩、塑料瓶改装防护头盔的方法出现在街头。本图1月31日摄于香港。

  • Hongkong Coronavirus breitet sich aus (picture-alliance/ZUMA Wire/Sopa Images/M. Candela)

    疫情阴影下 生活在继续

    非常时期的爱情

    2月14日情人节也笼罩在疫情的阴影下。即便戴着口罩，或许并不影响心意表白。

  • China Hunan Kontaktlose Restaurants wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    闷头吃喝

    湖南长沙这家餐厅打出了“无接触、无交流”餐厅的招牌。餐厅内每个座位都用隔板与邻座隔开，食客可以不受打扰地独自享用。

  • China Shanxi Videounterricht wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    网上授课

    学校寒假延长，开学后仍不能到校上课，这种状况让学校和家长难以承受。于是老师们纷纷收拾心情，走上镜头，开通了网络授课。这一做法，有人欢迎，也有人怀疑其效果。

  • China | DW Korrespondent in Apartment in Wuhan (Privat)

    疫情阴影下 生活在继续

    家中的围城

    困坐愁城、足不出户的日子显得格外漫长。人们只能在自我娱乐中寻找调剂。图为一位武汉市民在家中用运动游戏机锻炼身体。


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