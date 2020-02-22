 武汉：身处抗疫前线的居委会不堪重负 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2020

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时政风云

武汉：身处抗疫前线的居委会不堪重负

在新冠疫情肆虐的武汉，大部分市民实际上根本无法出门。如果生病需要就医，他们必须先向当地社区居委会求助，然而社区居委会已经不堪重负。

China leere Straßen in Wuhan wegen Coronavirus (Reuters/cnsphoto)

武汉的街道空空荡荡，为了抑制疫情发展，全市开始封街封户禁止外出

（德国之声中文网）沈瑞涵（化名）每天都给社区居委会打电话。她的父亲感染了新冠肺炎，需要紧急送医院。其病情每天都在恶化：体温上升、胸痛、只能勉强进食。然而去医院需要由社区居委会派车。她在接受德国之声的电话采访时说："他们每天告诉我需要等待，但从未有人来。"

沈瑞涵不是她的真实姓名。她认为，她的父亲一定是在武汉封城后的最初几天购物时受到了感染。 1月23日，当病毒的传播显然无法控制之后，所有通往武汉的道路被封锁。许多居民继而冲进超市抢购储备粮。

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中国农历鼠年的开局太不喜庆。从一开始封锁消息到新冠病毒蔓延，再到封城并全面拉响警报。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德，从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉的这个春天。 (14.02.2020)

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中国农历鼠年的开局太不喜庆。从一开始封锁消息到新冠病毒蔓延，再到封城并全面拉响警报。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德、从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉这个春天。 (22.02.2020)

购买储备粮时被传染？

一周半前，她父亲开始发烧，对新冠病毒的检测结果呈阳性。因为症状不是很严重，因此医生开了药之后便让其回家疗养。但是从那以后，父亲的病情开始恶化，同时去医院就医也变得越来越难。

沈瑞涵说："我们的药物很快就会用完，我真不知道届时该怎么办。"

自从爆发疫情以来，武汉市的医院已不堪重负。特别是在开始数天，很多网络视频显示，当地医院走廊人满为患、医生和护士神经疲劳几近崩溃。武汉已经用集装箱快速建起了两家临时性医院，并将数十个体育馆和旅馆改为隔离所，以提供紧急护理。但是感染者人数仍持续增加。许多患者无法获得相应的医治。

禁止外出

为了避免出现混乱局面以及抑制疫情的继续发展，全市开始封街封户禁止外出。该市的1100万居民中，大多数人实际上都只允许呆在家中。如果居民需要什么东西，就通知社区居委会。

同样不想透露真实姓名的郑薇（化名）说："现在打电话给社区居委会已经毫无意义。"她与姐姐以及爷爷奶奶奶都住在武汉。亲属中还包括她的姑姑和一个14岁的侄子。现在爷爷、奶奶和姑姑都感染了新冠肺炎。侄子因被怀疑感染也送到一家旅馆进行隔离。

祖父母现在病情稳定，姑姑被安置在临时医院。但是，姑姑在疫情爆发前几周刚刚被诊断出患有肺癌，在临时医院无法得到治疗。

郑薇说："她必须得去一家真正的医院治疗。"但是由于她和姐姐被关在家里禁止外出，她们几乎没有机会去照顾姑姑。医院电话无人接听已经很长时间了。 "我们唯一能够联系的就是居委会。"

Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

社区居委会的关键作用

在中国，党和国家渗透到社会的各个层面。社区居委会是执行党路线方针的最基层机构，通常肩负着更具象征意义的任务，例如在宣传栏张贴党的最新宣传资料、为管辖区的退休老人组织活动。在正常情况下，居委会对居民的生活没有多少影响。

但是自从中国调动所有资源抗击该疫情以来，社区居委会发挥了关键作用。在武汉，关在家中的居民如有任何需求都只能求助于居委会。社区居委会负责为病人就医安排车辆、送药上门，监督隔离规定的执行情况，并且决定谁需要紧急送医院救治。

主要由退休人员组成的志愿者小组虽然人数不多，现在却要照管着数百个家庭，谁需要帮助，谁要等待都要由他们来决定。

现在，许多对社区居委会感到失望的居民开始在网上寻求帮助。在社交网络上可以找到数百个这样的消息。想带父亲去医院的沈瑞涵也在网上介绍了她的情况。她写道："如果谁有办法，请提供帮助！"

当德国之声记者问她是否能得到帮助时，她叹了一口气说："我不知道，""所有这些都让我感到难过。"她说，她和母亲在家中全力照顾着生病的父亲。但是现在她们也都开始咳嗽，不知道是否也感染了病毒。她们需要有车送她们去医院检查，但至今得不到居委会的任何回应。

  • China Peking Menschen mit Schutzmasken (AFP/N. Asfouri)

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  • Hongkong Coronavirus breitet sich aus (picture-alliance/ZUMA Wire/Sopa Images/M. Candela)

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