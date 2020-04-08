武汉解封首日 当地人民保持谨慎小心

（德国之声中文网） 4月8日是中国城市武汉的解封日，周三一早，中国的社交媒体上便充斥着相关贴文。 除了分享武汉解封首日的路上交通外，不少网民也在微博上表示，这才是他们熟悉的武汉。

一个用户名为「洛中旧友」的网民写道：「看着这熟悉的堵车画面感觉很激动，竟然忍不住想要流泪！ 多少人的努力换来今天的繁华，我爱我的国，我爱这国家的所有人！ 」另一个网民则表示，撑过两个多月的封城，对武汉所有人来说实在太不容易了。 她写道：「除了医务工作人员，除了一线警察防疫人员，还有中国的这些普通人，他们都为抗疫付出了很多很多。 有的甚至失业倒闭滞留不能回家，真的辛苦了。 」

不过武汉当地居民向德国之声表示，4月8日正式解封并非像外界所想象的全城市民马上恢复行动自由。 事实上，目前许多武汉市内的小区仍要求居民出示湖北省的健康码与复工证明。 如果居民的健康码呈现绿色且有政府认可的复工证明的话，他们便能顺利离开小区。

武汉开封第一天在火车站排长队出行的旅客

住在武汉的李小姐告诉德国之声：「今天解封其实就是得到复工许可的人员可以流动了，但商业基本上还没恢复。 除了大超市、药店、网信之外，其余多数都没开业。 」

至于网络上流传的塞车画面，李小姐表示，今天的车流量大概只有以往武汉正常上班日的三分之一，而路上的人潮也因为刚解封的缘故，并没有大幅的增加。 她说：「路上人潮不算大，地铁人流也不算多。 等过几天，务工的人员返回武汉后，估计人流会大幅增加。 」

今日搭乘公交上工的林先生则说，由于还有不少单位与行业尚未复工，现在武汉的公交跟地铁都来没出现坐满的情况。 不少通勤的上班族因为担心在乘车期间感染新冠病毒，不少人都全副武装搭上公交。

林先生告诉德国之声：「大众运输工具上，乘客彼此很少交谈，整辆车基本上都是安静沈默的状态。 除了所有人都必备的口罩外，不少乘客还戴护目镜、防毒面具，或穿一次性雨衣跟手套。 甚至还有人用塑料袋包着手机，生怕染上新冠病毒。 」

小心翼翼过日子

虽然中国社交媒体上对于武汉解封抱持正面乐观的态度，武汉当地的居民却并未对解封产生太多情绪。 袁先生向德国之声表示：「武汉市外的人表现得很激动，但我觉得武汉当地人因为封城太久的关系，其实已有点麻木了。 像我这样想出去的人， 早都出去了。 出不去的人，则都已习惯封城的步调。 」

不过林先生认为，在经过两个半月的封城后，部分武汉居民仍找机会透过不同管道来抒发一下遭「封锁」两个多月的感觉。 他说：「我觉得武汉现在又处在今年一月的那个状态，也就是警惕的人依然警惕，但轻信的人也会觉得现在已经安全。 最近不时会看到有人不戴口罩，但唯一不同的是，一月戴口罩的人是武汉总人口的十分之一，现在不戴的人是武汉总人口的十分之一。 」

李小姐表示，新冠疫情爆发初期的恐怖景象对不少武汉人来说，仍是历历在目，所以不少人在解封后，仍选择小心翼翼地过生活。 她向德国之声表示：「像我想去看牙医、剪头发或去花市买花，但想想後都觉得还是算了。 多一事不如少一事，我宁愿避免不必要的风险。 」

他们赶在开封第一天急着离开武汉

林先生则说，过去两个半月的硬性封闭对不少武汉人来说，是个痛苦的经历。 对于从事房地产业的他来说，停工两个月已是经济上非常严重的损失，而对于那些原本就有一餐没一餐的家庭来说，封城更是让他们的情况雪上加霜。 他说：「武汉人不在脸上透露，外人好像就觉得我们在家里上很幸福似的。 我们看在眼里都觉得很心酸。 」

李小姐认为，过去两个多月来，武汉居民面对极大的生命健康危机，所以他们也把对生活的需求降至最低。 她预估解封后，武汉人民的客观条件与心里都需要很长一段时间来恢复。 随着全球越来越多国家实行保持社交距离的措施，李小姐认为，各地的人民应该想办法好好利用这段时间。

她告诉德国之声：「我觉得不管在哪一国，人民都应该试着保持健康，不要焦虑，并好好利用这段世界暂停的时间来充实自己。 」