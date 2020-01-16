 武汉要6天建完“小汤山”式医院 | 科技环境 | DW | 24.01.2020

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科技环境

武汉要6天建完“小汤山”式医院

进入封锁状态的武汉已开始修建一所拥有1000个床位的专门医院，已集中收治冠状病毒感染者。政府官员称，2月3日前即可完工。

China Coronavirus | Bau eines Krankenhauses in Wuhan (AFP/STR)

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雖然武漢肺炎的個案數字不斷升高，但世衛組織仍不認為此傳染病已達到「國際關注的突發公共衛生事件」的標準。德國之聲訪問了澳大利亞傳染病學專家麥肯泰爾 (Raina MacIntyre)，她認為，目前中國採取的「封城」措施能有效減少海外的感染案例。 (24.01.2020)

世界卫生组织周三就武汉肺炎疫情举行会议，但尚未确定疫情为"国际关注的突发公共卫生事件"。当日上午武汉宣布交通暂时停运，数小时后,黄冈等3个城市也宣布离城城铁和火车通道暂时关闭。 (23.01.2020)

（德国之声中文网）随着冠状病毒疫情的蔓延，武汉等城市宣布"封城"并停运公共交通后，武汉市当局据信正在加紧建设一座新的医院。据中国财新网报道，这座医院将仿照北京"小汤山"模式，专门集中收治新型冠状病毒患者。

财新网1月23日报道称，"中建三局集团有限公司为承建方。内部消息称，医院要求在6天内建成，建筑院今晚启动优化设计，明晚拟定设计方案。医院建设正在紧张筹备中，一些现实问题正在筹措解决：如劳动力、施工队如何组织、配套污水处理系统和医疗垃圾处理设施如何建设、建筑材料和设施供应是否充分等，相关部门正在多方联络，紧急调配。"

中国官方的新华社一月24日发表的图片显示，这座位于武汉蔡甸区知音湖武汉职工疗养院附近的医院已经全面开始施工。图片上可以大量挖掘机正在平整土地。

法新社援引武汉市政府官方的称，该市正在紧急修建一座拥有1000个病床的医院，2月3日预计即可竣工。

媒体报道还称，这家医院建在武汉西部的蔡甸区知音湖附近。为加速建完这家医院，参与这项工程的建筑工人可以得到每天1200元的工筹，是平时的三倍。

2003年4月的非典疫情爆发期，中国有关当局在距离北京昌平区中心10公里外的小汤山镇一片空地上，搭建由简易病房组成的小汤山非典定点医疗点, 建筑面积达2.5万平方米。该医疗点在两个月内，收治了全中国七分之一的非典病人。

 

达扬综合报道

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