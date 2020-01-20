武汉肺炎确定人传人 世卫将召开紧急会议

(德国之声中文网) 世界卫生组织紧急小组将在周三(1月22日)日内瓦举行会议，以确定是否将此次武汉肺炎疫情定为「国际关注的突发公共卫生事件」。这种罕见的名称仅用于最严重的流行病。

新华社报导，武汉市卫生健康委21日凌晨通过健康武汉官微通报，武汉市共有15名医务人员确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例，另有1名为疑似病例。根据通报，16例患者中，危重症1例，其余病情稳定，均已隔离治疗。

武汉有1100万居民，是中国主要的交通枢纽。每年的农历新年假期，成千上万的中国人回乡探望家人或出国旅遊。根据Flightradar24网站的资料，在接下来的一周内，将有2131班航班离开武汉前往中国其他城市。该网站显示，另有205架飞机前往海外目的地，其中最多人去的是泰国。 1月20日至27日期间有54架航班飞往泰国。

澳大利亚首席医疗官墨菲（Brendan Murphy）周二表示，生物安全官员将从周四开始对从武汉飞往悉尼的每周三班航班的乘客进行筛查，以阻止病毒传播。他也说，澳大利亚政府会为航班乘客提供手册，并要求他们说明自己是否发烧或怀疑自己患病。但他强调，这些措施只能提供有限的保护。

他对记者说：「无法绝对预防疾病传播到全国。潜伏期可能是一周。」中国是澳大利亚的最大遊客来源，每周大约有160个航班从中国到达澳大利亚，从武汉每周有3班到悉尼。去年有超过100万人到澳大利亚旅遊。

如何预防

新华社引用中国疾控中心和世卫生专家意见建议以下预防方式:一是勤洗手，在使用双手处理生活中大小事之后，可以用肥皂、含有酒精的洗手液和清水洗手。

二是主动防护，在咳嗽或打喷嚏时，遮住口鼻。避免出入人群密集的公共场所，并佩戴口罩。避免在未加防护情况下与病人密切接触，也注意保持家庭和工作场所通风。

其他像是避免接触养殖或野生动物、生病的动物、变质的肉、生鲜市场里的流浪动物和垃圾废水等。最后是吃熟食和将生熟食分开处理。

记得洗手哦！ 水和肥皂不可或缺 我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。

记得洗手哦！ 同为细菌，威力大不同 细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。

记得洗手哦！ 这里其实比你想象的要干净 人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。

记得洗手哦！ 键盘：细菌的天堂 在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。

记得洗手哦！ 所谓“铜臭”其实是真话 不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。

记得洗手哦！ 霉菌的温床 常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。

记得洗手哦！ 医院——危险地带 尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。

记得洗手哦！ 危险的作案者 这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。

记得洗手哦！ 铜把手防细菌 哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。

记得洗手哦！ 不要矫枉过正 那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！ 作者: Fabian Schmidt



邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社等)