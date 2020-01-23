 武汉肺炎病毒持续扩散 湖北下令封15个城市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2020

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时政风云

武汉肺炎病毒持续扩散 湖北下令封15个城市

在世界卫生组织针对武汉肺炎的疫情做出正面评论后，中国当地的疫情仍不断蔓延。 目前湖北省已有15个城市被下达「封城令」，而为了应付快速增长的感染个案，武汉当地也宣布在6天内建立专门医院。

China Wuhan Coronavirus (Getty Images)

(德国之声中文网) 中国湖北省在稍早宣布暂停8个城市的路面交通后，又有7个城市加入「封城」行列。 截至1月24日14时，湖北共有15个城市公共交通停运，分别是武汉、鄂州、仙桃、枝江、潜江、黄冈、赤壁、荆门、咸宁、黄石（含大治市、阳新县）、当阳、恩施、孝感、宜昌、荆州。

另一方面，为了能应付快速扩张的疫情，武汉市政府决定效仿北京在2003年为对抗SARS而建立的「小汤山非典医院」，在6天内建立一间新的医院，收治武汉肺炎的病患。 根据中国澎湃新闻报导，这个医院将建立于武汉西边郊区的知音湖武汉职工疗养院，预计今天稍晚产出设计图，便可开始动工。

初步计划显示，可能会建一个在1至2层的大楼，但具体的规模与未来可容纳的人数都未定。为了在短时间建造完成，这间医院积极向外界募集资源，包含工程车辆、大小挖土机、平板车、货柜箱以及护目镜、防护衣、医院手套与医用口罩等物品。

截至目前为止，韩国与日本周五又陆续爆出新疫情，两国于周五各自报告有另一个感染案例。 另外，越南则是1月23日晚上出现2个新的病例，患者是两位来自武汉的父子。 而在疫情不断扩散的情况下，目前中国内陆只剩青海与西藏尚未传出疫情。 在26个死亡案例中，除了24个案例在湖北省外，周五在黑龙江省与河北省也分别出现1个死亡案例。

世卫: 新型冠状病毒非国际关注的突发公共卫生事件

世界卫生组织紧急委员会本周五举行会议后表示，现在就将新型冠状病毒定义成"国际关注的突发公共卫生事件"有点为时过早。该组织网站援引世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）："毫无疑问，这在中国是一个紧急情况，但它尚未成为、但有可能成为全球性的卫生紧急情况。"他也向媒体表示，与前一天的会议一样，专家委员们存在分歧。中央社报道，委员会主席胡辛（Didier Houssin）表示，与会者意见分歧，反对者认为，此时在中国境外病例很少，现在宣告为时过早，而且中国当局已采取措施遏止疫情。但紧急委员会敦促其他国家做好应对准备，以防疫情在全球扩散。谭德塞指出，目前疫情在中国属于紧急情况，但在全球尚未成为紧急情况。委员会表示准备在大约十天后再召开会议，或者在总干事认为有必要时更早召开会议。

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中国的武汉于今天上午10点正式进入「封城」的程序，当地的公共交通工具暂停营运，并要求市民无特殊要求不要离开武汉。 德国之声采访了两名武汉当地居民，他们表示，现在全市人人担忧，大多数防疫物品也都被一扫而空。 (23.01.2020)

世界卫生组织尚未将新型冠状病毒肺炎定义为“国际关注的突发公共卫生事件”，但是全球各国媒体都将视线投向了中国武汉。通过与中方的沟通合作，德国医学工作者表示有信心在出现疑似病例的情况下迅速采取应对措施。 (23.01.2020)

武汉肺炎疫情死亡人数上升到26人。根据中国官媒央视周五（1月24日）报道，目前中国大陆确诊人数达到830例，死亡人数达到25人。正值除夕，航空公司纷纷启动措施，防范始于武汉的新型冠状病毒。路透社报道，武汉宣布"封城"之后，一些航空公司宣布将取消出入武汉的航班，其中包括大韩航空、新加坡经济航空公司、台湾华航以及日本全日空。

武汉宣布交通管制后，当地超市出现采购潮，食物价格飙升。《新京报》报道，民众排长队购买蔬菜，大街上空空荡荡。"香港01"报道，在武商超市，一棵白菜售价51.5元，5只一袋的番茄售价52.5元，在家乐福，一袋新鲜茶树菇要210元。有网民批评商家无良，呼吁政府控制物价。一名因"封城"无法返家的台商向中时电子报表示，原本因要返台把家中食物清空，现在只好一早去超市抢购，据他观察，前几天戴口罩的人大约只有到1/2 ，现在几乎9成以上都戴口罩。

  • USA Coronavirus (AFP/M. Ralston)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    武汉爆发不明肺炎

    2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。

  • China, Wuhan: Patienten mit SARS-ähnlichen Virus infiziert (Getty Images/AFP/N. Celis)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    海鲜市场成焦点

    12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

  • China Wuhan neue Lungenkrankheit entdeckt (picture alliance/dpa/Imaginechina/Jiang Chengzi)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    传播「谣言」者被查处

    武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

  • China mysteriöse Lungenkrankheit - Coronavirus (picture-alliance/dpa/Center for Disease Control)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    初步判定为冠状病毒

    1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

  • China Krankheit l Mehrere Patienten mit dem Coronavirus infiziert (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    首个死亡案例

    1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

  • BG China Reisewelle Neujahrsfest Coronavirus (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    世界卫生组织命名

    1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

  • China, Wuhan: Patienten mit SARS-ähnlichen Virus infiziert (Getty Images/AFP/STR)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    习近平、李克强下指示

    1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

  • China Corona-Virus in Wuhan (picture-alliance/AP Photo/Dake Kang)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    钟南山: 肯定有人传人

    1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

  • Corona Virus China (picture-alliance/dpa/W. Wang)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    国家卫健委确认人传人

    在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

  • Südkorea Warnung Coronavirus (Reuters/Yonhap)

    武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

    世界各地出现确诊病例

    随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。


为了防止病毒的传播，北京取消了传统的大型庙会庆祝活动，故宫也在周六宣布无限期关闭。

当局并没有说明"封城"到何时。在全球各地，因为担忧会侵犯人们自由权利，这种大规模的隔离做法即便是在致命流行病传播时也相当罕见。

China Wuhan Coronavirus (Getty Images/Wang He)

武汉宣布交通管制后，当地超市出现采购潮，食物价格飙升。《新京报》报道，民众排长队购买蔬菜，大街上空空荡荡。

世界卫生组织（WHO）驻中国代表加利亚（Gauden Galea）在北京表示："据我所知，从科学来讲，试图封锁一个拥有1100万人口的城市是一个新鲜事。这样的公共卫生措施绝无仅有。现在这个阶段，我们还不能评判这个措施会不会奏效。"

2014年西非爆发埃博拉疫情（也称伊波拉，Ebola）期间，塞拉利昂在全国范围内实施了为期三天的隔离措施，让民众呆在家中三天，医护人员上门检查新病例，取走尸体，并努力阻止这种疾病进一步蔓延。情绪沮丧的民众抱怨食物短缺。

 

文木 / 杨威廉（美联社，路透社等）

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武汉肺炎: 小小病毒如何拉响全球防疫警报

自从2003年SARS非典爆发以来，已经有十多年没有出现这么神秘又引人注目的病毒。随着国际上的确诊病例不断增加、死亡案例不断攀升，人们最好奇的是: 这个病毒从哪里来? 又将往哪里去? (22.01.2020)  

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