武汉肺炎病毒持续扩散 湖北下令封13个城市

在世界卫生组织针对武汉肺炎的疫情做出正面评论后，中国当地的疫情仍不断蔓延。 目前湖北省已有13个城市被下达「封城令」，而为了应付快速增长的感染个案，武汉当地也宣布在6天内建立专门医院。
(德国之声中文网) 中国湖北省在稍早宣布暂停8个城市的路面交通不久后，又有5个城市加入「封城」行列。 截至1月24日12时，湖北共有13个城市公共交通停运，分别是武汉、鄂州、仙桃、枝江、潜江、黄冈、赤壁、荆门、咸宁、黄石（含大治市、阳新县）、当阳、恩施、孝感。
另一方面，为了能应付快速扩张的疫情，武汉市政府决定效仿北京在2003年为对抗SARS而建立的「小汤山非典医院」，在6天内建立一间新的医院，收治武汉肺炎的病患。 根据中国澎湃新闻报导，这个医院将建立于武汉西边郊区的知音湖武汉职工疗养院，预计今天稍晚产出设计图，便可开始动工。
初步计划显示，可能会建一个在1至2层的大楼，但具体的规模与未来可容纳的人数都未定。为了在短时间建造完成，这间医院积极向外界募集资源，包含工程车辆、大小挖土机、平板车、货柜箱以及护目镜、防护衣、医院手套与医用口罩等物品。
截至目前为止，韩国与日本周五又陆续爆出新疫情，两国于周五各自报告有另一个感染案例。 另外，越南则是1月23日晚上出现2个新的病例，患者是两位来自武汉的父子。 而在疫情不断扩散的情况下，目前中国内陆只剩青海与西藏尚未传出疫情。 在26个死亡案例中，除了24个案例在湖北省外，周五在黑龙江省与河北省也分别出现1个死亡案例。
世卫: 新型冠状病毒非国际关注的突发公共卫生事件
世界卫生组织紧急委员会本周五举行会议后表示，现在就将新型冠状病毒定义成"国际关注的突发公共卫生事件"有点为时过早。该组织网站援引世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）："毫无疑问，这在中国是一个紧急情况，但它尚未成为、但有可能成为全球性的卫生紧急情况。"他也向媒体表示，与前一天的会议一样，专家委员们存在分歧。中央社报道，委员会主席胡辛（Didier Houssin）表示，与会者意见分歧，反对者认为，此时在中国境外病例很少，现在宣告为时过早，而且中国当局已采取措施遏止疫情。但紧急委员会敦促其他国家做好应对准备，以防疫情在全球扩散。谭德塞指出，目前疫情在中国属于紧急情况，但在全球尚未成为紧急情况。委员会表示准备在大约十天后再召开会议，或者在总干事认为有必要时更早召开会议。
武汉肺炎疫情死亡人数上升到26人。根据中国官媒央视周五（1月24日）报道，目前中国大陆确诊人数达到830例，死亡人数达到25人。正值除夕，航空公司纷纷启动措施，防范始于武汉的新型冠状病毒。路透社报道，武汉宣布"封城"之后，一些航空公司宣布将取消出入武汉的航班，其中包括大韩航空、新加坡经济航空公司、台湾华航以及日本全日空。
武汉宣布交通管制后，当地超市出现采购潮，食物价格飙升。《新京报》报道，民众排长队购买蔬菜，大街上空空荡荡。"香港01"报道，在武商超市，一棵白菜售价51.5元，5只一袋的番茄售价52.5元，在家乐福，一袋新鲜茶树菇要210元。有网民批评商家无良，呼吁政府控制物价。一名因"封城"无法返家的台商向中时电子报表示，原本因要返台把家中食物清空，现在只好一早去超市抢购，据他观察，前几天戴口罩的人大约只有到1/2 ，现在几乎9成以上都戴口罩。
为了防止病毒的传播，北京取消了传统的大型庙会庆祝活动，故宫也在周六宣布无限期关闭。
武汉当局并没有说明"封城"到何时。在全球各地，因为担忧会侵犯人们自由权利，这种大规模的隔离做法即便是在致命流行病传播时也相当罕见。
世界卫生组织（WHO）驻中国代表加利亚（Gauden Galea）在北京表示："据我所知，从科学来讲，试图封锁一个拥有1100万人口的城市是一个新鲜事。这样的公共卫生措施绝无仅有。现在这个阶段，我们还不能评判这个措施会不会奏效。"
2014年西非爆发埃博拉疫情（也称伊波拉，Ebola）期间，塞拉利昂在全国范围内实施了为期三天的隔离措施，让民众呆在家中三天，医护人员上门检查新病例，取走尸体，并努力阻止这种疾病进一步蔓延。情绪沮丧的民众抱怨食物短缺。
文木 / 杨威廉（美联社，路透社等）