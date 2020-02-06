 武汉肺炎新药专利惹议 中:保护国家利益 | 科技环境 | DW | 07.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

武汉肺炎新药专利惹议 中:保护国家利益

新冠病毒威胁还没有解决下，美国药厂免费提供「瑞德西韦」(Remdesivir)抗病毒药物。但却传出中国科学家向中国有关部门申请新药专利。消息一出引发舆论批评。

China Coronavirus (imago images/Xinhua)

吉利德上周表示，正与美国和中国的卫生部门合作研究「瑞德西韦」。

(德国之声中文网) 中国科学院武汉病毒研究所日前宣布，已联合中国军事医学研究院于向中国有关部门申请新药「瑞得西韦」的专利。由于这个药物是由美国吉利德科学公司（Gilead Sciences Inc.）生产，专利也属该公司所有，甚至免费提供给武汉肺炎重症患者使用，中方这项举动引发外界「抢专利」的批评，质疑有违中美贸易协议当中，中方不会强制技术转移的承诺。

在武汉病毒研究所网页「科研进展」的页面中，内容提到「对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞得西韦，我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。」

内容还提到，「如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。」

中国科学家若取得这项专利可能会让中国政府在购买该药时更有谈判的筹码。但这也可能引发争议，说北京滥用其监管制度，迫使外国公司交出有价值的技术。

Medikament - Truvada (picture-alliance/dpa)

吉利德公司表示:「在没有任何已获批准的治疗选择下」，「瑞得西韦」已提供给少数武汉肺炎病毒患者紧急使用。

总部位于加利福尼亚州福斯特城的吉利德表示，该公司其实早在2016年就向中国申请将「瑞德西韦」用于冠状病毒的专利，只是一直还没有收到回应。对于武汉病毒研究所的专利申请，该公司认为其无权干涉专利局是否向中国研究人员授予专利。

根据世界贸易组织的规则，中国有权在宣布紧急情况下，为了保护公众，强迫吉利德授予专利许可。不过这样做也代表中国政府需要支付符合市价的许可费。但若专利被授予中国科学院武汉病毒研究所，中国政府也许可以不用付这笔费用。

西雅图北部医院的医生使用「瑞得西韦」治疗第一例病毒患者。有关患者症状和治疗的详细报告已发表在《新英格兰医学杂志》上。该名男子已从医院获释，正在家中复健，但尚不清楚吉利德的药物是否对他的病情復原有所帮助。

邹宗翰/楊威廉 (美联社等)

相关内容

China Peking | Chinas erste geklonte Katze Garlic

"请给我的猫咪喂喂食" 06.02.2020

新冠病毒与宠物有关？虽然对此没有科学认证，但已有个别宠物被残忍地定点清除了。另一方面，"救救武汉滞留宠物#"的呼吁也得到热烈响应。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

新冠疫情大爆发 中共专制受挑战 06.02.2020

中国官方隐匿了１个月后，新冠疫情一发不可收拾。前武汉市长周先旺将延后披露疫情归咎给等待上级授权，到习近平坦诚应对不足，治理体系和能力受到考验。中国政体正面临前所未有的挑战。

BdTD China Betten in einem provisorischem Krankenhaus

单日新增确诊数最高 中国医疗物资告急 06.02.2020

全球紧急医疗事件新冠病毒在20多个国家都出现了病例。中国则首次出现新生兒感染的状况。疫情爆发至今尚未得到控制，中国各地政府也出台各种规定防止病毒传播。

广告

经济纵横

China Wuhan | Coronavirus | leere Straßen (Getty Images)

病毒肆虐 全球经济也“中招”？

消费减少、工厂停工、供应链中断……新型冠状病毒肺炎疫情不仅仅让中国经济遭殃，全球市场如今也阴云密布。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  