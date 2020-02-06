武汉肺炎新药专利惹议 中:保护国家利益

(德国之声中文网) 中国科学院武汉病毒研究所日前宣布，已联合中国军事医学研究院于向中国有关部门申请新药「瑞得西韦」的专利。由于这个药物是由美国吉利德科学公司（Gilead Sciences Inc.）生产，专利也属该公司所有，甚至免费提供给武汉肺炎重症患者使用，中方这项举动引发外界「抢专利」的批评，质疑有违中美贸易协议当中，中方不会强制技术转移的承诺。

在武汉病毒研究所网页「科研进展」的页面中，内容提到「对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞得西韦，我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。」

内容还提到，「如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。」

中国科学家若取得这项专利可能会让中国政府在购买该药时更有谈判的筹码。但这也可能引发争议，说北京滥用其监管制度，迫使外国公司交出有价值的技术。

总部位于加利福尼亚州福斯特城的吉利德表示，该公司其实早在2016年就向中国申请将「瑞德西韦」用于冠状病毒的专利，只是一直还没有收到回应。对于武汉病毒研究所的专利申请，该公司认为其无权干涉专利局是否向中国研究人员授予专利。

根据世界贸易组织的规则，中国有权在宣布紧急情况下，为了保护公众，强迫吉利德授予专利许可。不过这样做也代表中国政府需要支付符合市价的许可费。但若专利被授予中国科学院武汉病毒研究所，中国政府也许可以不用付这笔费用。

西雅图北部医院的医生使用「瑞得西韦」治疗第一例病毒患者。有关患者症状和治疗的详细报告已发表在《新英格兰医学杂志》上。该名男子已从医院获释，正在家中复健，但尚不清楚吉利德的药物是否对他的病情復原有所帮助。

邹宗翰/楊威廉 (美联社等)