武汉肺炎新病毒“可能有限度人际传播”

某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。
（德国之声中文网）柏林病毒研究专家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，近期在中国导致不明肺炎传播的新病毒乃是一种SARS病毒，即类似2002/03年非典爆发时作祟的那种病毒。这位柏林夏里特医学院（Charité，即柏林两所大学医科附属医院）病毒研究所所长指出，"这是同一种病毒，只是形态不一"，其区别主要在于病毒借由附着人体细胞的那些蛋白质。
缘起中国境内的SARS爆发期间，全球范围记录在案的病例约8000例，800多人死亡。SARS是英语"Severe Acute Respiratory Syndrome"（严重急性呼吸系统综合症）的缩写。
病毒专家德罗斯滕估计，像此次的迄今未知病毒在人类身上引发疫情，大概每10年方出现一次。中国卫生当局迄今报告共发生41例确诊病例，数名患者病情严重，一名有严重病史的61岁男子已经死亡。此外，在泰国、新加坡以及韩国也出现疑似病例。
不过德罗斯滕表示，即使有了某个所谓的实验室证据，在对所有这些情况作评估时均应持谨慎态度，因为，所做的试验，其说服力各不相同，相关试验结果可能需经后续试验修正。据悉，世卫组织目前正与相关国家合作，确定一种统一的诊断试验标准。
不排除人传人
德罗斯滕表示，数天来，中国未传出新病例报告，让人有理由持乐观态度。"迄今，没有医生和护理人员有病症"，此乃一个良好的迹象，它表明，该病毒不易传染。依据现在所知，该病毒仅引起发烧和肺炎症候，"上呼吸道未受波及，例如，未出现打喷嚏、流涕"，而病毒从一个病人肺部感染另一个人的肺部，比起打喷嚏时的飞沫传染，难度大得多。他强调，"这种病毒可由本身并无任何症候的人携带"。
世界卫生组织周一(1月13日)表示，目前疫情尚未扩散。世卫组织新兴疾病部门的代理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）女士周二表示，据目前掌握的信息，可能存在有限的人际传播，最大可能是在家人之间，"而现在很清楚的是，没有出现持续人际传播"。她表示，尽管如此，该组织也在为该疫情更广泛爆发做准备，并向世界各地的医院针对该病毒的可能传播发出了防疫指导方针。
中国方面也于周三表示，这种新病毒可能人际传播。据中国媒体援引武汉卫健委通报，发现一对夫妇先后发病，属于“家庭聚集性”病例，让该病毒不能排除人传人的可能。
美国国务院针对该病毒发出健康警告，提醒在华美国居民提高警觉。
基本猜测：病毒由动物传至人
人口1100万的湖北省会武汉市的华南市场被认为是该病毒的起源地。德罗斯滕解释说，此类市场常常挤满人，野生动物在那里被宰杀、出售。他指出，有报道说，对于该病毒是由动物传至人体，中国有关当局对此已有一种基本猜测，"不过，只有在确定无疑的情况下，才会正式通报"。2002/03年的SARS爆发时，果子狸被认为是病毒来源之一。
德国病毒专家德罗斯滕表示，SARS病毒目前可能只在动物界传播，而MERS（Middle East Respiratory Syndrome，中东呼吸综合症）爆发时，情况全然不同。这种呼吸道疾病经由一种相近的病毒引起。如今，尤其在沙特阿拉伯，仍一再发生经由骆驼传给人类的新病例，而在由此引发的较小规模的疫情中，出现人际传染链。德罗斯滕指出，这时，常会有3、4个人相继传染，而这提高了该病毒更好地适应人类这个"寄生宿主"、成为疫情爆发导火索的风险。他说："传染链是病毒的一个试验场。"
凝炼/叶宣（德新社、路透社）