 武汉肺炎新病毒“可能有限度人际传播” | 科技环境 | DW | 15.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

武汉肺炎新病毒“可能有限度人际传播”

某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。

Südkorea Seoul mysteriöse Lungenkrankheit aus China (picture-alliance/Yonhap)

韩国发现一名不明肺炎后设立了隔离观察站

DW.COM

中方称，这次的肺炎病毒是一种以前未知的类型，来自SARS和MERS同一个病毒家族。这也让人担忧会不会重演大面积感染危机。世界卫生组织表示，目前疫情尚未扩散。与此同时传来消息，泰国机场发现确诊病例，患者是一名中国女性。 (13.01.2020)

武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。 (11.01.2020)

韩国疾病控制部门称，一名曾前往武汉的36岁女性被诊断为肺炎，正在对她进行检查，以确认她是否感染了武汉肺炎患者的同一种疾病。 (08.01.2020)

（德国之声中文网）柏林病毒研究专家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，近期在中国导致不明肺炎传播的新病毒乃是一种SARS病毒，即类似2002/03年非典爆发时作祟的那种病毒。这位柏林夏里特医学院（Charité，即柏林两所大学医科附属医院）病毒研究所所长指出，"这是同一种病毒，只是形态不一"，其区别主要在于病毒借由附着人体细胞的那些蛋白质。

缘起中国境内的SARS爆发期间，全球范围记录在案的病例约8000例，800多人死亡。SARS是英语"Severe Acute Respiratory Syndrome"（严重急性呼吸系统综合症）的缩写。

病毒专家德罗斯滕估计，像此次的迄今未知病毒在人类身上引发疫情，大概每10年方出现一次。中国卫生当局迄今报告共发生41例确诊病例，数名患者病情严重，一名有严重病史的61岁男子已经死亡。此外，在泰国、新加坡以及韩国也出现疑似病例。

不过德罗斯滕表示，即使有了某个所谓的实验室证据，在对所有这些情况作评估时均应持谨慎态度，因为，所做的试验，其说服力各不相同，相关试验结果可能需经后续试验修正。据悉，世卫组织目前正与相关国家合作，确定一种统一的诊断试验标准。

Deutschland Christian Drosten Virologe (privat)

柏林病毒研究专家德罗斯滕（Christian Drosten）

不排除人传人

德罗斯滕表示，数天来，中国未传出新病例报告，让人有理由持乐观态度。"迄今，没有医生和护理人员有病症"，此乃一个良好的迹象，它表明，该病毒不易传染。依据现在所知，该病毒仅引起发烧和肺炎症候，"上呼吸道未受波及，例如，未出现打喷嚏、流涕"，而病毒从一个病人肺部感染另一个人的肺部，比起打喷嚏时的飞沫传染，难度大得多。他强调，"这种病毒可由本身并无任何症候的人携带"。

世界卫生组织周一(1月13日)表示，目前疫情尚未扩散。世卫组织新兴疾病部门的代理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）女士周二表示，据目前掌握的信息，可能存在有限的人际传播，最大可能是在家人之间，"而现在很清楚的是，没有出现持续人际传播"。她表示，尽管如此，该组织也在为该疫情更广泛爆发做准备，并向世界各地的医院针对该病毒的可能传播发出了防疫指导方针。

中国方面也于周三表示，这种新病毒可能人际传播。据中国媒体援引武汉卫健委通报，发现一对夫妇先后发病，属于“家庭聚集性”病例，让该病毒不能排除人传人的可能。

美国国务院针对该病毒发出健康警告，提醒在华美国居民提高警觉。

基本猜测：病毒由动物传至人

人口1100万的湖北省会武汉市的华南市场被认为是该病毒的起源地。德罗斯滕解释说，此类市场常常挤满人，野生动物在那里被宰杀、出售。他指出，有报道说，对于该病毒是由动物传至人体，中国有关当局对此已有一种基本猜测，"不过，只有在确定无疑的情况下，才会正式通报"。2002/03年的SARS爆发时，果子狸被认为是病毒来源之一。

德国病毒专家德罗斯滕表示，SARS病毒目前可能只在动物界传播，而MERS（Middle East Respiratory Syndrome，中东呼吸综合症）爆发时，情况全然不同。这种呼吸道疾病经由一种相近的病毒引起。如今，尤其在沙特阿拉伯，仍一再发生经由骆驼传给人类的新病例，而在由此引发的较小规模的疫情中，出现人际传染链。德罗斯滕指出，这时，常会有3、4个人相继传染，而这提高了该病毒更好地适应人类这个"寄生宿主"、成为疫情爆发导火索的风险。他说："传染链是病毒的一个试验场。"

  • Riesenflughund Flughund

    携带危险病毒的动物

    来自空中的危险

    狐蝠和蝙蝠被认为是埃博拉病毒的最初携带者。在西非的一些国家，狐蝠和蝙蝠是人们喜食的野味。病毒首先由动物传染给人，之后在人与人之间相互传染。目前还无望停止病毒的传播。

  • Landwirtschaft in baltischen Ländern Kühe auf der Weide Vilnus Lettland

    携带危险病毒的动物

    牛痘

    牛痘主要来自牛。但是所有哺乳动物 - 也包括人类，都可以感染这种病原体。在德国没有针对牛痘的疫苗。不过接种了人痘疫苗的人，可以避免感染。从前，通常是人们在挤奶时感染牛痘，首先是手受到感染。

  • asiatische Tigermücke Aedes albopictus

    携带危险病毒的动物

    蚊子叮咬的危险

    如今，人们可以轻而易举地从一个大陆到另一个大陆旅行，对动物来说也是如此，例如亚洲虎蚊。和许多其他异国动物昆虫一样，虎蚊也随着出口货物，通常是通过轮船来到欧洲。它是传播登革热病毒的罪魁祸首。

  • Teaser 1 ohne GI Logo

    携带危险病毒的动物

    鹦鹉热

    鹦鹉热是一种人畜共患疾病，对儿童和和年老体弱者来说尤其危险。尤其是鹦鹉，虎皮鹦鹉和鸽子最容易携带这种病毒。对这样的人大多是受感染动物的粪便干燥。激起了空气中的灰尘。

  • Junge Rotfüchse in Italien

    携带危险病毒的动物

    貉犬瘟热病

    2008年以前，德国也有貉犬瘟热病，主要由狐狸传播。通过大规模疫苗接种，这种危险的疾病被根除。感染致命的貉犬瘟热病者往往难逃死亡的命运。这种病在德国已经灭绝。

  • Baby mit Katze

    携带危险病毒的动物

    猫抓病

    猫抓病对儿童来说尤其危险。通常是由于被猫咬伤或抓伤而传染。动物血液中携带的病毒可以潜伏多年不发病。在德国，约13％的猫被打防疫针。

    作者: Gudrun Heise


凝炼/叶宣（德新社、路透社）

DW.COM

携带危险病毒的动物

许多人喜爱动物，如饲养宠物。狗和猫成为孩子的玩伴，有时甚至同睡一张床。但动物的皮毛可能会带有病原体。 (26.10.2014)  

相关内容

Coronavirus

武汉不明肺炎出现首个死亡病例 11.01.2020

武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。

Vogelgrippe in China

世卫组织密切注视中国神秘肺炎事件 06.01.2020

人类历史上最近一次致命感染事件由一种名为Sars（传染性非典型肺炎）的病毒引发。新近，中国境内又出现数十例病因不明肺炎病例。它是否又涉及一种可由动物传染给人的病毒呢？

Hongkong Coronavirus | Mysteriöse Lungenkrankheit aus Wuhan

中国游客在泰国确诊 世卫:武汉肺炎疫情未扩散 13.01.2020

中方称，这次的肺炎病毒是一种以前未知的类型，来自SARS和MERS同一个病毒家族。这也让人担忧会不会重演大面积感染危机。世界卫生组织表示，目前疫情尚未扩散。与此同时传来消息，泰国机场发现确诊病例，患者是一名中国女性。

广告

经济纵横

Deutschland | Deutsche Börse (picture-alliance/dpa)

德国2019经济放缓 国家财政大幅盈余

欧洲最大国民经济体德国的经济仍在增长，而且已经是连续第十年。这是好消息。不过，强势增长荣景不再：贸易争端和全球经济趋冷正日益拖累德国经济。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  