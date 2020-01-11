武汉肺炎新病毒“可能有限度人际传播”

（德国之声中文网）柏林病毒研究专家德罗斯滕（Christian Drosten）认为，近期在中国导致不明肺炎传播的新病毒乃是一种SARS病毒，即类似2002/03年非典爆发时作祟的那种病毒。这位柏林夏里特医学院（Charité，即柏林两所大学医科附属医院）病毒研究所所长指出，"这是同一种病毒，只是形态不一"，其区别主要在于病毒借由附着人体细胞的那些蛋白质。

缘起中国境内的SARS爆发期间，全球范围记录在案的病例约8000例，800多人死亡。SARS是英语"Severe Acute Respiratory Syndrome"（严重急性呼吸系统综合症）的缩写。

病毒专家德罗斯滕估计，像此次的迄今未知病毒在人类身上引发疫情，大概每10年方出现一次。中国卫生当局迄今报告共发生41例确诊病例，数名患者病情严重，一名有严重病史的61岁男子已经死亡。此外，在泰国、新加坡以及韩国也出现疑似病例。

不过德罗斯滕表示，即使有了某个所谓的实验室证据，在对所有这些情况作评估时均应持谨慎态度，因为，所做的试验，其说服力各不相同，相关试验结果可能需经后续试验修正。据悉，世卫组织目前正与相关国家合作，确定一种统一的诊断试验标准。

不排除人传人

德罗斯滕表示，数天来，中国未传出新病例报告，让人有理由持乐观态度。"迄今，没有医生和护理人员有病症"，此乃一个良好的迹象，它表明，该病毒不易传染。依据现在所知，该病毒仅引起发烧和肺炎症候，"上呼吸道未受波及，例如，未出现打喷嚏、流涕"，而病毒从一个病人肺部感染另一个人的肺部，比起打喷嚏时的飞沫传染，难度大得多。他强调，"这种病毒可由本身并无任何症候的人携带"。

世界卫生组织周一(1月13日)表示，目前疫情尚未扩散。世卫组织新兴疾病部门的代理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）女士周二表示，据目前掌握的信息，可能存在有限的人际传播，最大可能是在家人之间，"而现在很清楚的是，没有出现持续人际传播"。她表示，尽管如此，该组织也在为该疫情更广泛爆发做准备，并向世界各地的医院针对该病毒的可能传播发出了防疫指导方针。

中国方面也于周三表示，这种新病毒可能人际传播。据中国媒体援引武汉卫健委通报，发现一对夫妇先后发病，属于“家庭聚集性”病例，让该病毒不能排除人传人的可能。

美国国务院针对该病毒发出健康警告，提醒在华美国居民提高警觉。

基本猜测：病毒由动物传至人

人口1100万的湖北省会武汉市的华南市场被认为是该病毒的起源地。德罗斯滕解释说，此类市场常常挤满人，野生动物在那里被宰杀、出售。他指出，有报道说，对于该病毒是由动物传至人体，中国有关当局对此已有一种基本猜测，"不过，只有在确定无疑的情况下，才会正式通报"。2002/03年的SARS爆发时，果子狸被认为是病毒来源之一。

德国病毒专家德罗斯滕表示，SARS病毒目前可能只在动物界传播，而MERS（Middle East Respiratory Syndrome，中东呼吸综合症）爆发时，情况全然不同。这种呼吸道疾病经由一种相近的病毒引起。如今，尤其在沙特阿拉伯，仍一再发生经由骆驼传给人类的新病例，而在由此引发的较小规模的疫情中，出现人际传染链。德罗斯滕指出，这时，常会有3、4个人相继传染，而这提高了该病毒更好地适应人类这个"寄生宿主"、成为疫情爆发导火索的风险。他说："传染链是病毒的一个试验场。"

携带危险病毒的动物 来自空中的危险 狐蝠和蝙蝠被认为是埃博拉病毒的最初携带者。在西非的一些国家，狐蝠和蝙蝠是人们喜食的野味。病毒首先由动物传染给人，之后在人与人之间相互传染。目前还无望停止病毒的传播。

携带危险病毒的动物 牛痘 牛痘主要来自牛。但是所有哺乳动物 - 也包括人类，都可以感染这种病原体。在德国没有针对牛痘的疫苗。不过接种了人痘疫苗的人，可以避免感染。从前，通常是人们在挤奶时感染牛痘，首先是手受到感染。

携带危险病毒的动物 蚊子叮咬的危险 如今，人们可以轻而易举地从一个大陆到另一个大陆旅行，对动物来说也是如此，例如亚洲虎蚊。和许多其他异国动物昆虫一样，虎蚊也随着出口货物，通常是通过轮船来到欧洲。它是传播登革热病毒的罪魁祸首。

携带危险病毒的动物 鹦鹉热 鹦鹉热是一种人畜共患疾病，对儿童和和年老体弱者来说尤其危险。尤其是鹦鹉，虎皮鹦鹉和鸽子最容易携带这种病毒。对这样的人大多是受感染动物的粪便干燥。激起了空气中的灰尘。

携带危险病毒的动物 貉犬瘟热病 2008年以前，德国也有貉犬瘟热病，主要由狐狸传播。通过大规模疫苗接种，这种危险的疾病被根除。感染致命的貉犬瘟热病者往往难逃死亡的命运。这种病在德国已经灭绝。

携带危险病毒的动物 猫抓病 猫抓病对儿童来说尤其危险。通常是由于被猫咬伤或抓伤而传染。动物血液中携带的病毒可以潜伏多年不发病。在德国，约13％的猫被打防疫针。 作者: Gudrun Heise



凝炼/叶宣（德新社、路透社）