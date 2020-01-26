武汉肺炎已经传播到全球哪些地方？

（德国之声中文网）

香港、澳门

至周日（1月26日），香港共发现6例确诊病例，其中5人是搭乘高铁自大陆抵达香港的。周末疑似病例的数量也明显增加。澳门于周六证实发现首例确诊病例。

法国

法国本周内分别在巴黎和波尔多发现3起新型冠状病毒病例，成为第一个受到波及的欧洲国家。3名染病者均于近期到过中国旅行，其中有两人是近亲关系。

日本

日本卫生部门周六证实了第4例武汉肺炎病例。 4名患者中，有3人直接来自武汉，另一人在到访武汉、回到日本后数日后，于1月10日被送医住院。

澳大利亚

澳大利亚也于周六证实了第4例新型冠状病毒病例。4名患者均来自武汉，3人在悉尼、一人在墨尔本被确诊。澳大利亚当局称，在联络与这几人乘坐同一航班赴澳的旅客，锁定关注范围。

美国

美国已发现3例确诊病例。分别在西雅图和芝加哥本被确诊的两人之前刚刚从武汉返回，另一名旅行者从武汉抵达加州后被确诊。美卫生部门表示 ，3人在医院隔离，治疗已奏效。

加拿大

加拿大于周六发现首个新型冠状病毒肺炎病例，患者是一名从武汉返回多伦多的50多岁男子。

马来西亚

马来西亚周日证实该国发现第4例新型肺炎病例。4人均为从武汉经新加坡到马来西亚旅游的游客。马来西亚卫生部长称，一名60多岁的女性和两名年龄分别为2岁和11岁的男童在接受隔离治疗，情况稳定。最新病例为一名40岁男子，他跟随一个中国旅游团乘大巴进入马来西亚。

尼泊尔

一名本月初从中国返回尼泊尔的32岁留学生被确诊感染了新型冠状病毒。他从武汉返回后出现发烧和呼吸困难，住院隔离治疗。医院将样本送到香港检查，24日才确诊感染。目前患者已经康复出院。确诊尼泊尔政府表示，该国加强了在机场的监测，并对入境的疑似患病旅客跟踪观察。

新加坡

新加坡周日宣布发现第4例新型冠状病毒病例。4名患者都是于此前一周从武汉抵达新加坡的。最新一名病患于周三来到新加坡后，出现咳嗽等症状。

韩国

韩国媒体周日报道， 该国发现第三例武汉肺炎病例。患者中的两人是在武汉工作的韩国男性，本周早些时候返回韩国。韩国的第一例病例出现于1月20日，病人是一名从武汉飞抵韩国的35岁女性。

台湾

台湾已发现3例武汉肺炎病例。当局建议居民不要前往武汉和湖北省，并于周五宣布，来自武汉的旅客将被拒绝入境 。来自中国其它地方，包括港澳的旅客，入境时必须填写健康登记表。台湾还在一个月时间里禁止出口口罩，以备当地居民所需。

泰国

泰国共发现了8例新型冠状病毒肺炎病例。泰国卫生部长称，其中3人仍在接受治疗，另外5人已康复出院。除了一名本月从武汉返回的73岁泰国女性外，其余患者均为中国人。

越南

越南本周四证实了2例武汉肺炎病例。一名从武汉来到胡志明市的男性，将肺炎传染给了他的儿子。卫生部门表示，两人在医院接受治疗，情况稳定。

叶宣/安静（法新社等）