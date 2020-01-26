武汉肺炎“加快蔓延” 病毒传播力“似增强”

（德国之声中文网）截至周日（1月26日）零点，中国国家卫生健康委员会通报称，已收到30个省（区、市）累计报告确诊病例1975例，死亡病例56例，重症病例324例，出院病例49例。由此算来，一天之内新增确诊病例688例，新增死亡病例15例。

全中国目前仅有西藏未报告有确诊病例，其余30个省（区、市）已全部启动一级响应，也就是最高级别的疫情防控机制。这意味着发生了特别重大突发公共卫生事件，省指挥部要根据国务院的决策部署和统一指挥，组织协调本行政区域内应急处置工作。

根据新华社25日报道，中共中央总书记习近平当天主持政治局常务委员会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。新华社连用的几个"再"字尤其引人注意。习近平指出，面对新型冠状病毒感染的肺炎加快蔓延的严重形势，必须加强中共中央集中统一领导。会议决定，党中央成立应对疫情工作领导小组。

周日，中国国家卫健委主任马晓伟在一场新闻发布会上表示，疫情防控目前正处于关键期。专家认为春节一周假期是"大隔离、大消毒"发挥作用的最佳窗口期，也是武汉以外地区遏制疫情蔓延的关键时期。

马晓伟还强调，目前"疫情传播速度比较快"，"病毒传播力似乎有所增强"， "专家预判，现在疫情进入比较严峻复杂的时期。"马晓伟指出，要紧盯全国，严格管理所有15日内从武汉流入各省份人员。

全面暂停团队游

中国文化和旅游部周日在其网站发布通知要求，全国旅行社及在线旅游企业即日起暂停经营团队旅游及"机票+酒店"旅游产品。对于已出行的旅游团队，文旅部认为，可按合同约定继续完成行程。但在行程中需要密切关注游客身体状况，做好健康防护。

此前一天，中国旅行社协会也发布类似消息称，按照文旅部统一要求，对于部分出境团队，在保证安全的情况下27日之前还可以继续出行，但27日之后包括出境团队在内的所有团队游业务和机加酒服务将全部暂停。游客和旅行社可根据合同和相关法律协商解决后续问题。

香港：大型抗议活动暂停

香港民间集会团队周六在其脸书专页上宣布，因应新型冠状病毒肺炎疫情持续恶化，将暂停举行大型公众集会或游行直至2月24日，以免增加市民感染疾病风险，其间团队仍会协助素人举办小型公众活动。

民间人权阵线此前发表声明，要求政府立即撤回《禁蒙面法》上诉，立即在各口岸进行严格检疫，阻止病毒进入市区，甚至考虑封关。民阵批评称，政府继续就《禁蒙面法》司法覆核案上诉，剥夺市民在集会游行时预防疾病的权利。

根据香港人抗争日程表文宣频道发布的消息，多项活动因为武汉肺炎疫情严重取消，其中包括原定于明日举行的"赤口抗警暴、反加薪"集会。