武汉肺炎：中国升级应对措施 欧洲首现确诊病例

中国新型冠状病毒确诊病例已增至1300余宗，导致逾40人死亡，死亡个案中首次出现医护人员。另外，继亚太地区和美国发现确诊病例之后，欧洲也确诊了3名患者。
（德国之声中文网）本周五（1月24日），法国官方证实了来自中国的3起新型冠状病毒病例，这标志该致命病毒已经进入欧洲。
法国卫生部长布济恩（Agnes Buzyn）通报，其中两名感染者最近前往中国，另一名感染者是二人之一的亲戚。目前，三人已分别在当地医疗机构接受隔离诊治。布济恩说，可能还会发现更多病例。
她在谈到其中一名感染者时说："我们知道，病人已经进入法国境内，并与十几个人接触过，我们将与这些人联系。"布济恩补充道："对待流行疾病如同救火，你得迅速找到火源并尽快扑灭它。"
该病毒被认为起源于武汉的一个野生动物市场，它已经传播到人体，并且可以人传人。
新型冠状病毒袭击全球
在法国宣布这一消息的同时，全世界有十几个国家都报告了该病毒感染病例。尼泊尔在同一天确认了一起感染病例，这是南亚国家中的首例。澳大利亚则在周六通报了首例感染，患者上周从中国武汉到达澳洲。
与此同时，马来西亚证实，3名来自武汉的中国公民，途经新加坡到马来西亚度假，被发现感染该病毒。目前，患者在当地公立医院诊治，状况稳定。
德国“救星”的无奈
与此同时，一条来自德国的新闻在中国网络上广泛流传：专注于新发病毒结构生物学研究领域的吕贝克大学教授希尔根菲尔德（Rolf Hilgenfeld）飞往中国，他的行李中可能带有针对冠状病毒抑制剂的物质。这条消息甚至被视作“来自德国的救星”。
然而实际上，根据希尔根菲尔德接受在中国接受英国杂志《自然》（Nature）采访的表态，他所携带的化合物尚未在人类身上测试，所以并不是药物。他此行的目的是希望可以和武汉当地的研究人员合作，在感染了武汉新型冠状病毒的动物上测试两种化合物。
这位生化教授坦言，这类抗病毒的化合物的一大问题是：当它们通过测试后，已经没有病人了，“目前的新型冠状病毒疫情可能在6个月后结束，就像当年的非典一样。6个月后，我们可能就有资料显示化合物可以抵抗新病毒并能够合作将其研制成药品。”但是希尔根菲尔德认为，届时将为时已晚，而且即使把感染非典、中东呼吸综合症（MERS）和新型冠状病毒的人都加起来也不到12500人，对于制药公司而言这个市场没有任何吸引力。
农历新年的阴影
截至1月25日零点，中国卫生健康委收到29个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1287例，其中重症237例，死亡41例，20个省（区、市）累计报告疑似病例1965例。周六，湖北一名医生疑似感染新型冠状病毒去世，成为首宗医护人员死亡个案。
中国当局还命令在各地机场、港口以及主要的火车站和汽车站进行筛查。官方消息称，国家卫生健康委派出重症医学专家加强对患者救治的临床指导，组建6支共1230人的医疗救治队驰援武汉，同时召集6支后备梯队随时待命。
本周六开始了中国农历新年，中国当局取消了若干相关庆祝活动。在此期间，数百万中国人长途旅行回家团圆，庆贺新春。
官方通讯社新华社周六报道说，解放军已派遣450名部队医务人员前往武汉，其中许多人有处理非典和埃博拉病毒的经验。
截至目前，香港确认5例该病毒感染者。特首林郑月娥宣布，即日起把应对新型冠状病毒疫情的应变级别，由目前的"严重"提升至最高的"紧急"级别。林郑月娥还宣布，延迟中小学、幼稚园、特殊学校复课日期至2月17日，并无限期暂停来往武汉的飞机航班及高铁班次，同时扩大内地入境者健康申报至所有口岸。
25省启动一级响应 16城封城
为了阻止该病毒传播，湖北已有16座城市封城，5100多万居民受困，公共交通停运。为了进一步控制传染风险，武汉市政府宣布，午夜起除了特定车辆之外，其余车辆禁止在中心城区行驶。全中国25个省启动重大突发公共卫生事件一级响应。
《湖北日报》报道称，湖北副省长曹广晶表示，武汉等多座城市实施公共交通管控措施后，疫情防控物资及生活物资保障任务繁重，经信部门要做好防控物资的供需对接及生产调度，省政府将积极向国家有关方面汇报争取更多的防控物资驰援湖北。
另据中国官媒人民网周六报道称，武汉市政府宣布，在蔡甸火神山医院之外，半个月之内再建一所"小汤山医院"--武汉雷神山医院，新增床位1300张。
此前一天，计划集中收治冠状病毒感染者的火神山医院已经全面开始施工。当地政府官员称，这家拥有1000个床位的专门医院将于 2月3日前完工。
中国受到表扬
世界卫生组织（WHO）承认中国面临着全国性突发公共卫生事件，但并没有将该疫情宣布为构成国际关注的突发公共卫生事件。
世卫组织官员们担心，新型冠状病毒的爆发可能类似于当年SARS的流行。SARS是2002年起源于中国并迅速传播到全世界的呼吸道病毒，最终导致全球大约8000人感染，800人死亡。
当时，中国政府被批评掩盖SARS病毒最初传播真相。这一次相反，尽管中国国内批评声四起，但世卫组织官员称赞中国对于该病毒传播保持了信息透明。
世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周四召开的一次紧急会议上，感谢北京的"合作与透明"，并赞同中国为遏制该病毒传播所采取的措施。
在美国确认境内第二起该病毒病例之后，特朗普总统在推特上为中国政府的努力和透明对中国国家主席习近平表达感谢。
德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）也肯定了中国政府对新型冠状病毒爆发的应对措施。斯潘在达沃斯接受彭博电视（Bloomberg TV）采访时说：" 和当年SARS的情况不同，今天的中国政府更加透明，从一开始行动就更加有效。"
斯潘还强调了与新型冠状病毒有关的国际合作与交流，并称德国疾病控制中心每天都在监察最新情况。
安静、张平/任琛（埃菲社、美联社、德新社等）
在世界卫生组织针对武汉肺炎的疫情做出正面评论后，中国当地的疫情仍不断蔓延。 目前湖北省已有15个城市被下达「封城令」，而为了应付快速增长的感染个案，武汉当地也宣布在6天内建立专门医院。 (24.01.2020)
中国有关部门迅速扩大一项规模难以想象的隔离措施，旨在控制一场已导致26人死亡的疾病蔓延。截至周五14时已有15座城市受"封锁"，涉及人口超过5000万。 (24.01.2020)