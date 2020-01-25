武汉肺炎：中国升级应对措施 欧洲首现确诊病例

（德国之声中文网）本周五（1月24日），法国官方证实了来自中国的3起新型冠状病毒病例，这标志该致命病毒已经进入欧洲。

法国卫生部长布济恩（Agnes Buzyn）通报，其中两名感染者最近前往中国，另一名感染者是二人之一的亲戚。目前，三人已分别在当地医疗机构接受隔离诊治。布济恩说，可能还会发现更多病例。

她在谈到其中一名感染者时说："我们知道，病人已经进入法国境内，并与十几个人接触过，我们将与这些人联系。"布济恩补充道："对待流行疾病如同救火，你得迅速找到火源并尽快扑灭它。"

该病毒被认为起源于武汉的一个野生动物市场，它已经传播到人体，并且可以人传人。

新型冠状病毒袭击全球

在法国宣布这一消息的同时，全世界有十几个国家都报告了该病毒感染病例。尼泊尔在同一天确认了一起感染病例，这是南亚国家中的首例。澳大利亚则在周六通报了首例感染，患者上周从中国武汉到达澳洲。

与此同时，马来西亚证实，3名来自武汉的中国公民，途经新加坡到马来西亚度假，被发现感染该病毒。目前，患者在当地公立医院诊治，状况稳定。

德国“救星”的无奈

与此同时，一条来自德国的新闻在中国网络上广泛流传：专注于新发病毒结构生物学研究领域的吕贝克大学教授希尔根菲尔德（Rolf Hilgenfeld）飞往中国，他的行李中可能带有针对冠状病毒抑制剂的物质。这条消息甚至被视作“来自德国的救星”。

然而实际上，根据希尔根菲尔德接受在中国接受英国杂志《自然》（Nature）采访的表态，他所携带的化合物尚未在人类身上测试，所以并不是药物。他此行的目的是希望可以和武汉当地的研究人员合作，在感染了武汉新型冠状病毒的动物上测试两种化合物。

这位生化教授坦言，这类抗病毒的化合物的一大问题是：当它们通过测试后，已经没有病人了，“目前的新型冠状病毒疫情可能在6个月后结束，就像当年的非典一样。6个月后，我们可能就有资料显示化合物可以抵抗新病毒并能够合作将其研制成药品。”但是希尔根菲尔德认为，届时将为时已晚，而且即使把感染非典、中东呼吸综合症（MERS）和新型冠状病毒的人都加起来也不到12500人，对于制药公司而言这个市场没有任何吸引力。

农历新年的阴影

截至1月25日零点，中国卫生健康委收到29个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1287例，其中重症237例，死亡41例，20个省（区、市）累计报告疑似病例1965例。周六，湖北一名医生疑似感染新型冠状病毒去世，成为首宗医护人员死亡个案。

中国当局还命令在各地机场、港口以及主要的火车站和汽车站进行筛查。官方消息称，国家卫生健康委派出重症医学专家加强对患者救治的临床指导，组建6支共1230人的医疗救治队驰援武汉，同时召集6支后备梯队随时待命。

本周六开始了中国农历新年，中国当局取消了若干相关庆祝活动。在此期间，数百万中国人长途旅行回家团圆，庆贺新春。

官方通讯社新华社周六报道说，解放军已派遣450名部队医务人员前往武汉，其中许多人有处理非典和埃博拉病毒的经验。

陆军军医大学组建的150人医疗队连夜从重庆出发飞赴武汉

截至目前，香港确认5例该病毒感染者。特首林郑月娥宣布，即日起把应对新型冠状病毒疫情的应变级别，由目前的"严重"提升至最高的"紧急"级别。林郑月娥还宣布，延迟中小学、幼稚园、特殊学校复课日期至2月17日，并无限期暂停来往武汉的飞机航班及高铁班次，同时扩大内地入境者健康申报至所有口岸。

25省启动一级响应 16城封城

为了阻止该病毒传播，湖北已有16座城市封城，5100多万居民受困，公共交通停运。为了进一步控制传染风险，武汉市政府宣布，午夜起除了特定车辆之外，其余车辆禁止在中心城区行驶。全中国25个省启动重大突发公共卫生事件一级响应。

《湖北日报》报道称，湖北副省长曹广晶表示，武汉等多座城市实施公共交通管控措施后，疫情防控物资及生活物资保障任务繁重，经信部门要做好防控物资的供需对接及生产调度，省政府将积极向国家有关方面汇报争取更多的防控物资驰援湖北。

另据中国官媒人民网周六报道称，武汉市政府宣布，在蔡甸火神山医院之外，半个月之内再建一所"小汤山医院"--武汉雷神山医院，新增床位1300张。

此前一天，计划集中收治冠状病毒感染者的火神山医院已经全面开始施工。当地政府官员称，这家拥有1000个床位的专门医院将于 2月3日前完工。

计划集中收治冠状病毒感染者的火神山医院已经全面开始施工

中国受到表扬

世界卫生组织（WHO）承认中国面临着全国性突发公共卫生事件，但并没有将该疫情宣布为构成国际关注的突发公共卫生事件。

世卫组织官员们担心，新型冠状病毒的爆发可能类似于当年SARS的流行。SARS是2002年起源于中国并迅速传播到全世界的呼吸道病毒，最终导致全球大约8000人感染，800人死亡。

当时，中国政府被批评掩盖SARS病毒最初传播真相。这一次相反，尽管中国国内批评声四起，但世卫组织官员称赞中国对于该病毒传播保持了信息透明。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周四召开的一次紧急会议上，感谢北京的"合作与透明"，并赞同中国为遏制该病毒传播所采取的措施。

在美国确认境内第二起该病毒病例之后，特朗普总统在推特上为中国政府的努力和透明对中国国家主席习近平表达感谢。

德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）也肯定了中国政府对新型冠状病毒爆发的应对措施。斯潘在达沃斯接受彭博电视（Bloomberg TV）采访时说：" 和当年SARS的情况不同，今天的中国政府更加透明，从一开始行动就更加有效。"

斯潘还强调了与新型冠状病毒有关的国际合作与交流，并称德国疾病控制中心每天都在监察最新情况。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。



安静、张平/任琛（埃菲社、美联社、德新社等）