武汉纪录片柏林电影节获奖

（德国之声中文网）85后女导演朱声仄的纪录片《河流，奔跑着，倒映着》（A River Runs, Turns, Erases, Replaces）获得了柏林电影节独立单元奖卡里加里奖（Caligari Filmpreis）。这是一部关于武汉的纪录片。该奖项源于德国经典默片《卡里加里博士的小屋》，颁发给国际青年电影论坛中主题，风格创新的影片。1993年的柏林电影节上，赖声川导演的《暗恋桃花源》就曾经获得过这个奖项。

34岁的朱声仄拍摄的这部获奖影片将于下周四（6月17日）作为柏林电影节夏季特别展映部分公开放映。疫情的到来给武汉这座城市留下了痛楚和伤疤。就像奔流不息的河水一样，城市无法再回到过去，一切都变了。新浪网指出，《河流，奔跑着，倒映着》并没有任何对白，但是影片中的四封书信文本却与景观形成了一种切近的声音。四封写给去世亲人朋友的信件，有夫妻、祖孙，父女，兄弟。

这部影片并没有呈现病房的拥挤、人群的慌张。而是通过一系列镜头，呈现了河流的流淌，一个城市的空间。片子讲述一种集体的麻木感，失去，痛楚和时间的流逝。武汉是朱声仄的家乡。

评委会表示：“这是一部并非在第一个镜头就吸引观众的作品。不同寻常的构图和多层次的音效越来越让人感受到影像的魅力和力量。”

影片的长镜头精准地捕捉到了新冠危机期间和之后的悲伤和麻木。孤独和寂寞的时刻，即使在庆祝气氛下和熙熙攘攘的人群之中，也呈现出人物的悲伤和内心的空虚。

这并非是朱声仄首次获得国际上的奖项。她导演的作品《现在完成时》2019年获得48届“鹿特丹国际电影节”金虎奖。

(天主教通讯社等）

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