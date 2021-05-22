 武汉纪录片柏林电影节获奖 | 文化经纬 | DW | 11.06.2021

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武汉纪录片柏林电影节获奖

中国年轻女导演朱声仄的纪录片《河流，奔跑着，倒映着》获得了柏林电影节独立单位奖卡里加里奖，这是一部关于武汉的作品。

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卡里加里奖项源于德国经典默片《卡里加里博士的小屋》，颁发给国际青年电影论坛中主题，风格创新的影片

（德国之声中文网）85后女导演朱声仄的纪录片《河流，奔跑着，倒映着》（A River Runs, Turns, Erases, Replaces）获得了柏林电影节独立单元奖卡里加里奖（Caligari Filmpreis）。这是一部关于武汉的纪录片。该奖项源于德国经典默片《卡里加里博士的小屋》，颁发给国际青年电影论坛中主题，风格创新的影片。1993年的柏林电影节上，赖声川导演的《暗恋桃花源》就曾经获得过这个奖项。

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今天是国际新闻自由日, 四名因在武汉报导新冠疫情而被中国政府逮捕的公民记者，在事发一年後，仍未重获自由。消息传出，陈秋实仍遭当局严加管控，方斌的案件毫无进展，张展则是已被送入监狱服刑。

上周末武汉一水上乐园举行电音派对，期间3000参与者当中没人戴口罩，也没有社交距离之说。德国《图片报》认为在疫情最先爆发出来的地方，人们竟然已经开始重新享受生活，这显然是“不合理的”。有德国网友认为，“如果第二波疫情来了，那就是武汉作的”。

34岁的朱声仄拍摄的这部获奖影片将于下周四（6月17日）作为柏林电影节夏季特别展映部分公开放映。疫情的到来给武汉这座城市留下了痛楚和伤疤。就像奔流不息的河水一样，城市无法再回到过去，一切都变了。新浪网指出，《河流，奔跑着，倒映着》并没有任何对白，但是影片中的四封书信文本却与景观形成了一种切近的声音。四封写给去世亲人朋友的信件，有夫妻、祖孙，父女，兄弟。

这部影片并没有呈现病房的拥挤、人群的慌张。而是通过一系列镜头，呈现了河流的流淌，一个城市的空间。片子讲述一种集体的麻木感，失去，痛楚和时间的流逝。武汉是朱声仄的家乡。

评委会表示：“这是一部并非在第一个镜头就吸引观众的作品。不同寻常的构图和多层次的音效越来越让人感受到影像的魅力和力量。”

影片的长镜头精准地捕捉到了新冠危机期间和之后的悲伤和麻木。孤独和寂寞的时刻，即使在庆祝气氛下和熙熙攘攘的人群之中，也呈现出人物的悲伤和内心的空虚。

这并非是朱声仄首次获得国际上的奖项。她导演的作品《现在完成时》2019年获得48届“鹿特丹国际电影节”金虎奖。

观看视频 02:56

彼时彼刻与此时此刻 武汉封城一周年

(天主教通讯社等）

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