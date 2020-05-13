 武汉称三百万人已受检 全市普筛可能吗? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

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武汉称三百万人已受检 全市普筛可能吗?

武汉表示，至今每天仍检出几例到十几例无症状感染者，此消息在中国社会引起担忧。而将在5月18日开幕的全国人大、政协会议，更让北京方面不敢对武汉的新疫情掉以轻心。但10天内完成全市1100万市民核酸检测任务艰巨。

Nurses take part in an event held to mark the International Nurses Day in Wuhan (Reuters/China Daily)

路透社报导引述官方文件指，武汉市的每个区已接获通知，并被要求在5月12日结束前提交各自的筛检计划细节。

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华社5月14日报导，「武汉决定在前期已完成300多万人次核酸检测工作的基础上，扩大核酸检测范围，加大无症状感染者排查、收治力度」。

新闻提到，武汉市召开「全市加强核酸检测加快筛查无症状感染者」工作部署会，接下来将对全市1100万市民开展核酸检测，防控无症状感染者。

有关筛查所需经费，报导也指出，原则上由武汉市、区财政按1:1比例分担。

路透社13日报导，武汉因上周末发生一起群聚感染的案例，当地政府预计将展开一项为期10天的核酸检测计划。

按路透社的计算，武汉预计得在10天内检测超过1千1百万人，但目前官方平均一天进行大约4万7千件核酸检测，。而这份要求全市普筛的文件还规定，年长者与人口密集的集合住宅，以及外来人口集中的地方应为重点筛检区。

Symbolbild Asiatische Menschen mit Mundschutz (Imago Images/UPI Photo/S. Shaver)

中国迄今建立起的大规模检测能力是否能因应武汉的全市普筛?

检测能力有多高？

据中国工信部上个月公布的数字，当时的检测试剂生产能力就达到每天500万份。尽管中国并不公布每日实际检测的数量，但其检测能力远远高于其他实施大量检测的国家，如美国（30万）、韩国（3万）和德国（12万）。 

中国各省和大城市都公布了官方授权进行新冠病毒检测的医院名单，配套的实验室检测能力使让受试者在几小时后就能得知结果。一些地方政府已将新冠检测纳入基本医保范畴，承担部分检测费用。 

不仅有医疗需求的民众有可能便捷快速获得检测，学校、企业和单位也利用这一资源为复工复课创造条件。一些企业为职工承担检测费用，有的要求自己的员工在获得了新冠阴性检测结果后才能上班。 

电商巨头阿里巴巴和京东通过其平台向用户提供检测预约。广州一家出租车公司在当地政府的要求下，让旗下所有14000名司机作了新冠病毒检测。一档才艺选秀节目“歌手·当打之年”上月邀请251位观众在新冠检测后参加现场直播。

尽管如此，中国的检测能力还远远达不到能提出「全民检测」设想的水平。目前尚没有公布全国范围每天的检测数据，此外测试能力的扩展在地区上并不均衡。其中湖北、广东、浙江和黑龙江的日检测能力达到总共32万份，这4个省的人口总计为2.67亿；北京一地就有67个检测能力达到每天48000份以上的实验室；而一些欠发达省份，包括云南和广西，则在加紧扩建实验室，提高检测能力。

邹宗翰/杨威廉/叶宣/李澄欣 (综合报导)

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