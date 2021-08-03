武汉确诊者染Delta病毒 纽约施行疫苗通行证

(德国之声中文网) 中国国家卫健委8月4日上午公布的最新新冠数据显示，中国各地3日总共增加了96起新冠病例，其中包含71起本土案例。本土案例中仍以江苏的35例丶湖南的15例与湖北的9例为最多，通报有新的本土案例的省份数量维持在7个。

新冠疫情去年最初开始传播的武汉也在一年多来没有通报任何本土案例後，首次出现本土案例。当地政府说他们正在为所有1100万居民启动一项大规模测试计划。

一名27岁姓毛的武汉居民告诉法新社，他对新的疫情并不感到担忧，因为在疫情爆发初期，武汉在艰苦的封锁中积累了丰富的经验。在中国各地，当局将整个城市的数百万居民限制在家中，切断国内交通联系，并在最近几天展开大规模测试。

武汉所在地湖北省4日在一场会议上表示，本次武汉的新冠本土疫情病毒测序结果显示为Delta型，且与江苏本轮本土病例毒株高度同源。湖北省政府表示：「本次疫情感染者样本PCR检测病毒结果显示患者的CT值低，表明感染者体内病毒载量高；同时经全基因组测序，表明引起武汉市疫情的为德尔塔变异株。」

中国民航局的负责人3日则在一场新闻发布会上指出，南京禄口国际机场出现聚集性疫情，主要原因是由于管理松懈。民航局飞标司副司长韩光祖说：「针对南京禄口国际机场出现的疫情，民航局展开了应急处置，在第一时间与地方政府进行沟通协调，并立即派出2名专家赶赴现场开展民航流调工作。」

纽约市市长德布拉西奥 (Bill de Blasio) 周二宣布，纽约市将要求出入餐馆丶健身房和演出的室内场所的人提供疫苗接种证明，使其成为美国第一个引入疫苗通行证的大城市。

飞行标准司副司长韩光祖强调，中国民航局已再次升级国内航班和机场运行防控措施，进一步就加密国内航班机组人员和机场各类服务保障人员核酸检测频次提出要求，国内航班保障人员按照每周2次的频次开展核酸检测。

他重申，面对新冠病毒变异毒株传播力增强，中国民航局将按照更加「精准丶科学丶有效」的原则，制定了「空中防控力度不减丶地面防控措施更严」的防控策略。

纽约将发疫苗通行证

随着Delta变种病毒持续在美国各地传播，纽约3日宣布在一些公共场所要求人民出示疫苗通行证。纽约市市长德布拉西奥 (Bill de Blasio) 周二宣布，纽约市将要求出入餐馆丶健身房和演出的室内场所的人提供疫苗接种证明，使其成为美国第一个引入疫苗通行证的大城市。

他在新闻发布会上表示：「如果你接种了疫苗......你有钥匙，你可以打开门。但是，如果你没有接种疫苗，不幸的是，你将无法参与许多事情。」

随着美国新冠病毒病例再次激增，德布拉西奥说，名为「纽约市的钥匙」的健康通行证将于8月16日启动，随后是过渡期，一个月后再执行。德布拉西奥说：「现在是时候让人们把接种疫苗看作是过上美好丶充实和健康生活的真正必要条件。」

具有高传染性的Delta变种病毒造成世界各地的新冠确诊率激增，包括那些曾声称自己成功克服了新冠疫情的地方。欧盟目前已有约一半的人口接种了新冠疫苗，使他们整体疫苗接种数稍微超越美国。

美国周一实现了总统拜登提出的为70%的成年人至少接种一剂疫苗的目标，但他们达成这个目标的时间比原订的晚了一个月。美国官员将时程延後的原因归咎于疫苗接种率的下降，以及新冠确诊病例飙升。美国白宫新冠工作组协调员赞兹 (Jeff Zients)告诉记者：「这些病例主要集中在疫苗接种率较低的地区。」

根据最新的疫苗接种数据，以前疫苗接种数落后的美国各州正在缓缓地迎头赶上，这是美国降低新冠确诊数的一线希望。美国政府还表示，已经在海外捐赠了1亿多剂新冠疫苗，这也超过了所有其他国家的总和。白宫表示，此举标志着美国帮助世界抗击新冠疫情的努力「刚刚开始」。

(综合报导)

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