武汉病毒疫情新增17 专家称“可防可控”

（德国之声中文网）根据武汉市卫生健康委员会最新1月19日最新发布的消息，经过对该市各大卫生部门、医院的不明原因肺炎病例进行综合研判，新认定新型冠状病毒感染的肺炎病例17例。

消息显示：17例患者中，男性12例、女性5例；60岁以下9例，60岁及以上8例，年龄最小的30岁，年龄最大的79岁；发病日期在2020年1月13日前；首发症状为发热、咳嗽或发热伴咳嗽；3例为重症，其余病情稳定，除2例病情危重暂不适宜转运外，其余15例均已转运至武汉市金银潭医院集中治疗。

上述消息的截至日期为1月17日。武汉市卫生健康委员会宣称，到目前为止该市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例62例，已治愈出院19例，在治重症8例，死亡2例，其余患者病情稳定。

也几乎在同一时间，英国伦敦帝国理工学院的MRC全球传染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）公布的一项研究结果表明，感染上述新型冠状病毒的实际人数可能比武汉官方目前公布的感染人数"明显更多"。

该中心网站公布的一份研究报告总结声称，截止到1月12日，从最基本的情况出发，武汉新型冠状病毒基本相关症状发作的数量应该在1700例左右。做出上述评估的主要推断包括：武汉国际机场地区的人口流量在1900万人左右。此外从感染到发现之间平均有10天的延迟，包括5-6天的潜伏期以及从症状发作到病例的检出和住院之间4-5天的延迟。之前在泰国和日本出现的病例分别于发病后3天和7天才办理住院。

伦敦帝国理工学院的MRC全球传染病分析中心还指出，基于2018年国际航空运输协会（IATA）的数据，来自武汉的国际旅行者总量为每天3,301人次，而且目前中国春节期间出境游的高峰尚没有到来。

华南海鲜批发市场不是源头？

2020年1月初，武汉市卫生健康委员会在通报这一新型冠状病毒感染情况时表示，流行病学调查显示，部分病例为武汉市华南海鲜城经营户。但在时隔大约半个月的最新公报中，该委员会表示：对前期发布的新型冠状病毒感染的肺炎病例的流行病学资料分析发现，部分病例没有华南海鲜批发市场接触史。目前该市已经采用了"优化后的检测试剂盒"，对全市发热门诊隔离治疗的不明原因肺炎病例进行采样监测。

最新的官方消息透露，目前患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者763人，已解除医学观察681人，尚在接受医学观察82人，密切接触者中，没有发现相关病例。

中国卫生部门："疫情可防可控"

路透社报道称，中国卫生部门的官员表示在武汉发现的新病毒看起来不像非典那样致命。但也承认他们对此种病毒了解甚微，包括它的起源或在人与人之间传播的难易程度。

武汉市疾病预防控制中心主任、主任医师李刚19日向中国媒体表示：目前综合判断，对本次的疫情初步印象是新型冠状病毒的传染力不强，不排除有限人传人的可能，但持续人传人的风险较低。随着各项防控措施的实施与落实，"疫情是可防可控的"。

世界卫生组织已经发出警告称，武汉新型冠状病毒可能会进一步扩散。路透社报道称，尤其是中国农历春节到来之际，中国大批民众会出境旅游，增加了相关病毒可能扩散至其它国家的担忧。

美国当局表示，将在旧金山、洛杉矶以及纽约三处机场检测直接或间接从武汉到达的旅客是否有患病的症状。 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这三座机场是武汉旅客进入美国的主要三大机场。

亚洲各国加强检查力度

在亚洲，新加坡、韩国、台湾和泰国的机场已经加大了对来自武汉旅客的检查力度。印度尼西亚，马来西亚和菲律宾也表示他们加强了在所有机场对武汉新型病毒的检查。

日本在所有机场检查入境者体温，并已经开始提示所有去过武汉，并身体感到有所不适的旅客向当局报告。

同时，去年接待了140万中国短期入境者的澳大利亚，没有计划实施任何监控手段。世界卫生组织表示，没有必要因此针对中国发布任何旅行或贸易限制。

2002年的非典型性肺炎SARS夺走了大约800人的生命。美联社报道称，中国政府正竭尽全力避免当年非典的那一幕再次重演。当时从中国华南地区开始蔓延的SARS最后传染到了20多个国家。