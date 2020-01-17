武汉病毒疫情增至217例 北京急寻防疫措施

(德国之声中文网) 武汉市新型冠状病毒肺炎的确诊病例在短短两天增加至217例，并出现疫情爆发至今，第三起死亡案例。 此外，香港电台报导，北京大兴区卫健委也传出，该区医疗机构接收了两名去过武汉的发烧病患。 广东省的卫健委员会则是在周一凌晨公布，一名住在深圳的66岁男性患者，去年12月29日到武汉探亲，本月3日出现发烧、乏力等症状，隔日就诊后转往深圳市定点医院隔离治疗，经国家卫健委员会鉴定后，确认是新型冠状病毒肺炎， 目前患者病情稳定。

中国的国家卫健委周日 (1月19日) 表示，由于中国即将进入农历春节假期，为了有效抑制新型冠状病毒的扩散，政府各部门应该互相合作，一同找出有效防止病毒扩散的方法。 国家卫健委周日表示：「国家卫健委将加强部门协调联动，严格落实疫情防扩散措施；继续做好全国疫情防控工作，及时发现并有效处置疫情；组织开展好爱国卫生运动，加大环境卫生整治力度；继续加强病毒溯源和变异监测工作， 做好应对疫情变化的技术准备。 」

国家卫健委承诺在春节期间加强值班值守，密切关注疫情防控形势发展变化，指导各地落实防控措施。 目前为止，武汉市已有2人因感染了新型冠状病毒而丧命。 此外，目前海外也有3个确诊病例，感染者近期都曾造访武汉。WHO发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）週日回复台灣中央社关于病毒传播的提问，说明根据最新讯息与WHO的分析，有证据表明2019－nCoV是有限度的人传人，这与其他呼吸系统疾病， 尤其是其他冠状病毒爆发的经验一致。

贾撒列维克表示，虽然尚无明确证据表明人际之间存在持续传播，但目前也没有足够证据来评估人传人的整体范围， 这是WHO正在密切监测的问题之一。



對病毒的了解仍十分有限

世界卫生组织、各国政府与中国官方已开始加强抑制新型冠状病毒的相关工作。 初步研究结果显示，这个新型冠状病毒与2002与2003年间引发SARS的病毒属同一个种类，虽然专家认为与造成SARS的病毒相比，这个新型冠状病毒致命率较低，但目前各界对于病毒的起源以及人与人之间传染率的了解仍十分有限。

世界卫生组织周日表示，部分近期确诊的新病例与武汉市华南海鲜城没有关连。 香港中文大学医学院呼吸系统学讲座教授许树昌表示，由于在泰国与日本已出现三起新型冠状病毒肺炎的病例，这显示此病毒已开始朝武汉以外的地区扩散。

路透社报导，武汉官方自1月14日起已开始在机场、火车站与其他大众运输据点运用红外线温度计来监测旅客的体温状况。 此外，武汉也将在接下来几天加强在大型活动现场的疫情监控，并减少公共活动的数量。

美国当局表示，将在旧金山、洛杉矶以及纽约三处机场检测直接或间接从武汉到达的旅客是否有患病的症状。 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这三座机场是武汉旅客进入美国的三大主要机场。

此前，英国伦敦帝国理工学院的MRC全球传染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）公布的一项研究结果表明， 感染上述新型冠状病毒的实际人数可能比武汉官方目前公布的感染人数"明显更多"。 最基本的情况出发，武汉新型冠状病毒基本相关症状发作的数量应该在1700例左右。

在亚洲，新加坡、韩国、台湾和泰国的机场已经加大了对来自武汉旅客的检查力度。 印度尼西亚，马来西亚和菲律宾也表示他们加强了在所有机场对武汉新型病毒的检查。

杨威廉/罗法 (综合报导)