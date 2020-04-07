武汉正式解封 特朗普批世卫失职

（德国之声中文网） 中国武汉在4月8日凌晨正式解除长达两个多月的封城，该市对外的交通也逐渐恢复。根据中国新闻网报导，只要是湖北健康码呈现「绿码」的人民，便能离开武汉。为此，武汉地区的各大车站也重启进站通道，恢复办理旅客进站客运服务，而旅客在测量体温与验证身份后，便可搭车出行。

中新网引述铁路武汉局集团负责人的介绍，报导内容根据官方估算4月7日的售票情形提到:「4月8日当天，将有276列旅客列车从武汉地区各站开往上海、深圳、成都、福州、南宁等地，其中武汉地区始发54列。旅客的目的地以珠江三角洲地区较为集中，大约占离开武汉总旅客量的4成。

特朗普威胁冻结世卫资金

与此同时，美国总统特朗普7日在白宫的例行记者会上抨击世卫处理新冠疫情的成效，并一度威胁要冻结美国资助世卫的年度预算。他后来改口说：「我没有说我真的会这么做，毕竟美国是世卫的头号资助国。」

然而，特朗普仍指控世卫在处理新冠疫情上严重失职，甚至质疑世卫在新冠疫情爆发初期，有隐瞒真实信息的可能性。他猜测，世卫可能在疫情刚开始时，掌握的信息比实际公布的信息还多。他也批评世卫透过「以中国为中心」的方式来抗疫。

同一天，美国的纽约州与新泽西州都出现疫情爆发以来，单日最高的病亡案例。纽约州周二通报了731起新冠病亡案例，这个数字也迅速削减了周一美国政府官员对于疫情发展所抱持的乐观态度。

纽约州州长科默 （Andrew Cuomo） 在接受媒体访问时表示：「我们今天失去了731个州民，而每个数字后面代表的是一个生命。这个生命牵动的往往是一个家庭、一个母亲、一个父亲、一个姊姊或一个弟弟。所以今天对许多纽约人来说，又是个痛苦的一天。」

虽然病亡数创新高，但是纽约州医院的住院人数却连续几天呈现下降趋势。科默表示纽约州的住院趋势可能很快会平缓，但他说住院数新增与否，取决于人民是否遵守政府所实行的保持社交距离准则。

整体来看，美国周二新增了28608起确诊案例与1919起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至395612与12790。新泽西州周二的单日病亡人数来到232，与前两天的双位数病亡数字相较起来，增加了许多。

即便如此，纽约州长科默表示，他正在与新泽西州与康乃狄克州的州长讨论规划重新启动该地区的商业活动。

约翰逊仍待加护病房

此外，周一因病情恶化被送往加护病房治疗的英国首相约翰逊，周二晚上仍继续待在加护病房。约翰逊的发言人表示，约翰逊目前病情稳定，且精神不差。而代理约翰逊职务的英国外长拉布 （Dominic Raab） 表示约翰逊是一名斗士，所以他有信心约翰逊能战胜新冠病毒。

拉布表示，约翰逊目前在加护病房接受一般的呼吸治疗，而他暂时不需要任何仪器来辅助呼吸。同一天，唐宁街10号也证实，原先预定审视是否于下周一解除封锁的计划，也已暂时终止。

同一天，欧盟发言人表示欧洲研究院的主席法拉利 （Mauro Ferrari） 宣布请辞。报道指出，法拉利透过一则声明表示对于欧盟处理新冠疫情的方式感到十分失望，并说他在试图迅速启动与新冠病毒相关的科学研究同时，遇到了不少制度上与政治上的阻碍。

他在声明中写道：「我已经目睹够多欧盟的政治操作与欧盟如何管理科学。我对欧盟的制度已失去信念。」欧盟发言人表示，他希望欧洲研究院能尽快的分享更多关于法拉利请辞的细节，但并未在第一时间提供更多信息。

联合国安理会召开视频会议

在连续被外界批评数日后，联合国安理会周二透过视讯召开一个月来的首次会议，而安理会也公开了会议的一个10分钟片段，内容主要讨论非洲国家马里对抗反叛势力的情形。上个月，中国是安理会的轮值主席，但整个3月安理会只在3月12日召开会议，这样的作法也招来25国的批评。

周二的会议也是在直播了马里的片段后，屏幕便呈现黑色。法新社报道指出，剩余的会议都是由成员国私下完成，而非如以往透过视讯转播的方式与外界分享。联合国将责任归咎于视讯会议的技术问题，不少成员国则是承诺在日后将他们发言的部分公开。

此外，中国国家卫健委周三（4月8日）公布的最新数据显示中国新增62起新冠确诊案例与2起病亡案例，将累计的确诊与病亡数提升至81802与3333。62起新增案例中有59起是境外输入，3起为本土案例。 其中，山东有2例而广东有1例。

武汉所在的湖北省周二没有通报任何新的案例。另一方面，中国周二也新增了137个无症状感染者，其中有102起是境外输入。目前中国还有1095个无症状感染者在接受医学观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）