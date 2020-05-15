 武汉核酸检测“大会战” 市民担心聚集增加风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2020

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武汉核酸检测“大会战” 市民担心聚集增加风险

武汉在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”，一些市民担心人群聚集增加病毒感染风险。

China COVID-19 Test (Getty Images/AFP/H. Retamal)

作为曾经新冠病毒爆发的中心 武汉市启动了全民核酸检测（资料图片2020年5月13日摄于武汉）

（德国之声中文网）全球新冠疫情流行的始发地中国武汉市正在进行全民核酸检测。周六（5月16日），一些被迫聚集在拥挤的检测站点候检的市民表示担心，这样将他们置于可能被感染的危险处境。

一些正在露天测试站点排队的市民告诉路透社记者说，在这个拥有1100万居民的城市，检测安全成为社交媒体的热门话题。他们同时也表示支持这场检测"会战"。

4月8日武汉解封以来，上周再次出现新冠病毒感染确诊病例。这些患者最初作为"密切接触者"被安排隔离并做核酸检测，检测结果为阳性，报告为无症状感染者，数日后确认为确诊病例。当地卫生部门发出紧急通知，在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查"十天大会战"。

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武汉表示，至今每天仍检出几例到十几例无症状感染者，此消息在中国社会引起担忧。而将在5月18日开幕的全国人大、政协会议，更让北京方面不敢对武汉的新疫情掉以轻心。但10天内完成全市1100万市民核酸检测任务艰巨。 (15.05.2020)

中国两会即将召开，官方对疫情严阵以待，防止第二波爆发。疫情发源地武汉则即将做全市核酸检测，侧面反应了中国新冠检测能力的提升。东北继黑龙江之后，吉林爆发群聚感染病例，当局关闭火车站。 (13.05.2020)

经历了76天封城，武汉市自4月8日解封，今日全面恢复公共交通，居民生活陆续回复正常。在淡静市道下，当局出资5亿元人民币发放消费券，民众反应如何？ (22.04.2020)

初听之下有阴谋论之嫌，却也有可能是事实：新型冠状病毒或许真是从一个研究蝙蝠病毒的中国科研机构泄露的？ (18.04.2020)

一名不愿意透露姓名的市民接受路透社记者采访时说，"全民测试不顾病毒感染风险，要求人们聚集候检，有些人（在社交媒体）表达疑虑。但是，另外一些人反驳这些疑虑，认为这样说表示不支持政府。"

一些专家认为，规模空前的核酸检测表明官方担心疫情再次爆发。也有人质疑这种代价昂贵的大规模检测是否有效。

在武汉市中心江汉区的一个测试站，一名志愿者正在巡视，并向排长队的人们喷洒消毒液。现场有标牌提示人与人间距1米，很多人都注意保持间隔。但也有人没有这样做，志愿者并未坚持要求他们服从。

在另一个进行咽拭子采样的核酸检测站，地面上贴有黄色和黑色的标识，用来让候检者保持距离。但是，在长长的队伍后部，大约有40个人聚在一起，并没有官方监管者或者志愿者前往干预。

受检居民说，当局没有告诉他们什么时候能得到测试结果。

截至周五，中国官方通报新冠疫情累计报告确诊病例82941例，累计死亡4633例。官方统计不包括无症状感染者，也没有公布无症状感染者的累积人数。

观看视频 01:16

武汉解封前夕 悲喜两样情

张平/ 任琛（路透社）

 

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