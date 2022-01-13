武汉暴发疫情两周年 病毒起源陷入罗生门

(德国之声中文网) 新冠疫情从中国武汉爆发至今已两年。自那时起，全世界已有超过3亿人染疫，500多万人因而丧命。随着世界各国在过去两年中因疫情而付出巨大代价，国际社会也持续在寻求最初中国疫情爆发背后的真相。

去年，美国总统拜登命令美国情报界对新冠病毒起源进行调查，而世界卫生组织也一再敦促中国政府分享有关武汉疫情爆发初期的数据。去年1月，世卫组织派出一个专家科学小组到中国进行调查，但整个过程都受到中国政府的密切关注。

该专家小组的结论是，病毒从武汉P4实验室泄漏的可能性极小。该小组还称，新冠病毒可能是从动物跳到了人类身上。不过，相关调查结果遭到多方怀疑，不少专家们也敦促世卫组织在未能提供有关该病毒来源的明确证据后，再次展开调查。

然而，重启调查的请求在中国遇上了闭门羹。中国国家卫健委的副主任曾益新在2021年7月时曾说，中国一直支持以科学的方式追踪病毒起源，但北京反对将相关工作政治化。

自中国疫情爆发两年以来，公共卫生专家对是否仍有可能追踪病毒起源抱持不同的看法。台湾中央研究院生物医学科学研究所研究员何美乡告诉德国之声: "若这是一个自然发生的疫情，假如专家没有系统性去追踪病毒传播的发展，其实现在要再去问两年前在武汉发生了什麽事，是完全没办法了。"

她表示，另一种可能的情况为病毒是从实验室泄露出来，那么外界想知道更多关于病毒起源的资讯，唯一可能的方法是有人愿意与外界分享信息。何美乡认为，中国当局可能试图掩盖相关资讯，而第一线的研究人员可能没有权力披露这些信息。

高度政治化的问题

其他专家则认为，病毒起源调查的高度政治化使科学家难以深入且客观的了解新冠病毒的起源。耶鲁大学公共卫生学院卫生政策和经济学副教授陈希说："从一开始，病毒起源调查就相当政治化了，这在很大程度上阻碍了对病毒来源的任何调查。我不知道如何解决这个问题，也不知道国际社会如何能够重建信任，重新开始追踪病毒起源的工作，以及如何避免未来发生这种情况。"

美国俄勒冈州立大学全球卫生中心主任纪骏辉向德国之声表示，中国犯下的最严重的错误不是拒绝分享关于病毒起源的信息，而是在疫情最初期试图压制关于病毒在武汉人与人传播的信息。

他说："我们有确切的证据是11月已经开始传染，而为何中国政府一开始要隐瞒，使得最终不只全球，就连中国人自己也受害。选择隐瞒是极权国家一直以来面对危机时的反应。因为中国政府一开始隐瞒了病毒人传人的资讯，这使得中国事後想要去追溯病毒起源越来越困难。"

中国坚持 "清零政策"

近来，在变种病毒的威胁下，中国再次对几个城市实施严格的防疫管制措施。在西安市，约有1300万人在上个月进入封城状态，而部份市民也在中国的社交媒体上分享了一些与侵犯人权有关的案例。

本周，随着河南成为中国国内最新的疫情热点，省内安阳市的500万居民也被当地政府下令留在家中。此外，在天津，也因出现新的本土案例，而使得政府展开大规模核酸检测。这些严格措施有如两年前中国在武汉所执行的策略。

对于为什么中国在疫情暴发的两年后仍然坚持 "清零政策"，专家也有不同的看法。台湾中研院的何美乡认为，北京实行清零战略的一个主要原因是即将在北京举行的冬奥会，因为中国当局希望确保这项活动不会因为本土疫情爆发而受到阻碍。她告诉德国之声: "他们希望继续举办冬奥会，不管他们可能要付出什么代价。"

耶鲁大学的陈希则说，北京坚持清零政策反映了中国不同城市的设备和应对机制之间的差距。他告诉德国之声: "中国各地方政府处理新冠疫情的方法存在巨大的差异。如果中国过早重新开放边境，部份地区将无法像其他地区那样有效管理病毒传播，所以他们只得努力维持清零政策。"

此外，陈希分析，新出现的变种病毒也使北京相信，新冠疫情会持续更长一段时间。他说: "这就是为什么中国政府加强了应对新冠疫情的策略，因为这是他们从其他国家的经验中学到的东西。 "

随着高传染力的变种病毒奥密克戎(Omicron) 已在中国的数个城市内蔓延，陈希认为中国至少还要一年才会把开放边境放上日程。他表示: "边境开放的问题在中国几乎是一个禁忌，因为记者不会去问相关问题，没有人能预测中国决定开放边境后可能发生的情况。中国最快可能会在一年后考虑开放边境，但这个话题绝不会在北京2022年的议程上。"

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