说来费解,这些天宅在家里,却很少听音乐。按说,难得一个长假期,正可以恶补一下。平日里疲于奔命,每天回到家,要忙活好一阵子,直等到孩子都睡了才能安静地上上网,听听音乐,还不得不戴上耳机;也静不下心来看书,特别是大部头的。本想复习一下加缪的《鼠疫》,最后还是放弃了,或许是怕那些对于瘟疫的详尽描述。

我每天最关注的是疫情的数据和关于一个个活生生的人以及他们家庭的悲欢离合的真实报道,并屡屡为他们潸然泪下。近日,一个随队支援武汉的甘肃护士诗人弱水吟(本名龙巧玲)的作品令我久久不能平静:

请不要打扰 (节选)

来武汉,我不是来欣赏樱花的

也不是来风花雪夜,接收吹捧

只想疫情结束能安全回家

即使剩下一把骨头

也要把自己带回给儿女、爹妈

试问:

谁愿意抱着同伴的骨灰盒

踏上回家的路程

媒体,记者

请不要再来打搅我

……

如果可以,请你们去看看

那些灭顶的家门

是否升起了炊烟

火葬场那些流浪的手机

有没有找到主人

曾几何时, 列宁格勒围困战中, 伊利亚斯博格(Karl Eliasberg)带领列宁格勒广播乐团于1942年8月9日在当时的苏联首演了肖斯塔科维奇刚刚完成的第七交响曲(又名:列宁格勒交响曲)。这场在列宁格勒的首次公演,极大的鼓舞了苏联军民的士气。

如今武汉和全国人民面对的冠状病毒,则是同样凶神恶煞却看不见形状的敌人,每天都有人倒下。

艺术家们显然也意识到自己的使命。疫情刚爆发不久,Alvin Oon就把Simon & Garfunkel脍炙人口的sound of silence重新填词,写成Fight the virus,迅速传开;而比利时作曲家Jean-Franois Maljean(尚·马龙)还以湖北独有的乐器为题,创作了《黎明的编钟声》(Chime of the dawn bells),表达了对湖北人的同情和支持。

我太太所在的省演艺集团开启了"艺心防疫"活动,发起多位歌唱家的"云创作"。这不,前两天,全家人一起上阵,帮她完成新歌《武汉》的录制。歌曲由湖北著名作曲家方石谱曲,歌词则出自唐跃生。曲调优美动人,里面几句特别平实的词儿给我印象很深:

"馋一碗面,悬挂我思念,

热辣鲜香芝麻相伴隔世也喜欢。

桥连两江三镇,坐看山水绵延,

岁月静好偏留豪爽送流年。"

希望他们的歌声能给苦难的人们带来慰藉。武汉人需要粮食和蔬菜,武汉人更需要一点儿精神和力量!