武汉日记：逃离武汉 目标 法兰克福！

中国春节期间，在武汉的德国人通过t-online.de看到，中国冠状病毒肺炎确诊病例已达数百人近千人，死亡人数累计已升至20多人人！一向稳重的德国人终于不淡定了：得回去！可是武汉已经封城，怎么办？

武汉没有德国领事馆，尽管从我1985年进入市政府外办开始武汉市就为此奔走，但多次旁落却始终没有落户武汉。群龙无首！歌德学院武汉语言中心的负责人塞巴斯蒂安成了实际上的召集人。他与北京使馆密集沟通起来。这里还滞留着德国人和他们的家属差不多100人！使馆说可能得2-3周。

德国人不想等，他们要让国内听到他们的声音！他们行动起来，给总理府写信。

而德国国内的多家媒体已经注意到他们的存在：dpa，DW, NDR, BIld, FAZ纷纷开始报道，后来ARD， RTL也加入进来。

1月26日，美国宣布派飞机1月28去武汉撤出所有美国人！法国、日本也相继宣布了撤侨计划，韩国紧随其后！德国政府态度始终不明朗：沮丧、无奈甚至愤怒在德国人中蔓延。

再给总理府写信，还有州政府卫生部。。。

在武汉的德企家属Irina El Aissati 一篇《我不敢出门》在FAZ上登出，人们知道，武汉出现了抢购，他们随时可能断粮！

终于，来自德国外交部的消息说，政府准备撤离在武汉的全部22家德国公司的人员。而使馆一直没闲着，不断与中方沟通撤离细节。武汉已不通飞机和火车，他们就开车去武汉现场办公！

本文作者李云中

当德国群里的美国人Melissa Lin1月29日 17:03发来消息说她已回到了阿拉斯加的时候，德国人也得到确认，一架德国空军的专机将于1月31日晚间降落武汉，接他们回国。使馆通知起飞时间为18:00时。德国人早早地就赶到了机场，他们是分别从不同的城区自己想办法去的，一位在偏远的后湖居住的德国人几乎要绝望了，一度甚至打算步行去机场，好在我们通过留德校友会给他找到了代驾。

我不知道他们在机场是怎样度过了漫长的几个小时。不过，他们已经收到了照片，那是他们回到德国后将要接受集中隔离的盖尔莫斯海姆军营。

2月1日早上6:48,一直守候在电脑旁的我收到塞巴斯蒂安从机场发来消息说，"他们"已经过了边检。这意味着，他的中国太太和小孩儿也能同机偕行了！实际上，这一点直到他们去了机场都未明确。

天已大亮，跑道已经就位。11个半小时的等待后，他们终于要起航，目标：法兰克福！

李云中，艺术经纪人，毕业于武汉大学德文系。长期从事翻译写作、艺术传播与企业管理等工作。