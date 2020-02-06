这次武汉疫情让我不禁想起印尼海啸：大难来临前是狂欢！

近1500万人生活和工作的武汉这次就来也一把"裸奔"：1月18日，已经有20年历史的百步亭"万家宴"的照常举行，4万多个家庭端出合作或独自完成的13986道菜，摆满主会场和9个分会场，热闹程度超过以往任何一届，大家享饕餮，聊家常，共度欢乐农历小年。

殊不知，病毒长驱直入，尽情肆虐，终于不可收拾。

最难以置信的是，1月19日，武汉市疾控中心领导居然说，这个病"传染力不强"，"不排除" 人传人。短短四天后，武汉不得不封城！

武汉各大医院被挤爆，很多确诊病人开了住院证却只能回家等床位，被感染者到处都是。

最戏剧性的是，到武汉视察后称"疫情可防可控"的国家卫健委高级专家组成员-北大一院呼吸科主任王广发也未能幸免。

本文作者李云中

每天都能听到各种令人唏嘘和扼腕的故事，不少家庭因为老人病了，儿女带老人看病过程中也被感染！然后是一幕幕生离死别…..

在朋友圈里，不断听到熟人或朋友的噩耗。大年初一，多才多艺的梁医生突然倒下，年前他还在越南老兵联欢会上演出呢；歌剧《洪湖赤卫队》中曾扮演刘闯的赵老师撒手人寰之后，原黄石市杨市长、武汉市民宗委王主任、亿万富翁--天合光能杨副总裁等相继离去。

而更多的，是你我不认识的市民，有些在医院，也些在家里；最悲惨的情形发生在昨天（编者按：2月1日），一个中年人，因为确诊为重症，怕传染妻小，不敢回家，医院又没有床位，走投无路，竟从武昌司门口的桥上跳下解放路，结束了自己的生命！

这几天，听说殡仪馆特别忙，连轴转！

竟有专家说，死亡主要发生在高龄，大家不必担心！

死亡，是每个人不可回避的归宿；但是谁也没有任意处置我们生命的权利！

逝者安息，生者珍重。

李云中，艺术经纪人，毕业于武汉大学德文系。长期从事翻译写作、艺术传播与企业管理等工作。