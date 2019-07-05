武汉新洲垃圾焚烧厂项目引发警民冲突的背后

（德国之声中文网）据多家国际媒体报道，湖北省武汉市新洲区发生反对大型垃圾焚烧发电厂项目的抗议，已经持续数日，上街示威的群众人数最多时达到万余。在抗议过程中，发生了警民之间的冲突。

民众以上街游行来全力反对的项目，就是新洲区计划中的阳逻陈家冲垃圾焚烧发电厂项目。自称参与了抗议活动的吕先生对德国之声中文网记者透露，该项目之所以引起民众的强烈反对，一是因为武汉原就有5座垃圾焚烧厂，环境污染严重，过去连央视都对此问题进行过报道；更重要的原因是，这次拟建的垃圾焚烧发电厂原址上，本来就有一个垃圾填埋场。这座垃圾填埋场存在了12年，离居民生活区很近，附近村民深受其害，据说还有村民因此得了癌症。"每到下雨，就会有黑水从填埋场流进附近河里，那里鱼虾全都死光了"，吕先生讲述道。

究竟有没有坦克上街？

根据这位拒绝透露身份的吕先生讲述，最初的抗议发生在6月28日，是从小规模开始。当时有几百人去了阳逻街道办事处，政府方面请来保安和派出所警察维护秩序。到了晚上人越来越多，就发生了警民冲突，在警察驱赶人群过程中发生了暴力行为，有抗议者被打，这愈发激发民众抗议心态。

在6月28日以及之后的抗议活动不断升级之后，社交网络上也出现不少有关武汉新洲警民冲突的视频，有些自称是现场实况的视频中还出现了坦克车上街的画面。对此，武汉吕先生向德国之声表示，坦克车上街是谣言，警方出动的是水炮车和防暴装甲车。但也的确有示威民众被警方打伤，送到武汉市协和医院就医。在7月4日晚上，当局出动了大批警力，警员人数和当时参加抗议的民众基本相当。

在28日抗议现场有多人被警方抓捕，但是据吕先生所述，这些人大多在派出所做了笔录之后就被释放了。

倾听民意还是拖延战术？

事实上，在同一天，新洲区政府也发布了"关于阳逻陈家冲垃圾焚烧发电项目的说明"，通告称"区政府十分重视群众呼声，就这一项目承诺，群众不同意，项目不开工"。既然政府已经做出了这样的姿态，为什么民众还要继续上街示威呢？

吕先生表示，问题就在于这个"尊重民意"在民众看来只是表面文章。据他讲述，有不少在政府机关、事业单位有正式职位的人，都被要求不得公开反对垃圾焚烧厂项目，并且还要签字保证。很多人担心失去工作，只好自动噤声。

关于吕先生讲述的情况，德国之声无法通过独立消息来源加以证实。记者尝试拨打武汉新洲区政府和环保局电话，均未能联系到有关人士对此事予以置评。

中国官方媒体未对这次持续数日的抗议事件进行报道，记者在新华网湖北频道上也无法找到相关新闻。在社交媒体新浪微博上，用关键字"武汉新洲"仍然能够搜到一些相关微博，支持和反对建设项目的声音都有。网友"浮世三千45283"在一条微博的评论中写道："求大家救救阳逻！维权第一天区长说群众不同意项目不开工，不建为什么每天十几人挨家挨户强制威胁我们签项目知情同意书！为什么在居民区建垃圾焚烧场！一公里就村庄两公里两所大学新城区，老城区五公里！更甚的威胁学校开家长会！威胁家长签项目同意知情书！跪求朋友们能帮忙转发！"

武汉新洲区政府官方网站上，在" 政务要闻"一栏下的10条新闻中，有4条都是关于垃圾处理的。其中一条是上述通告，另外还有3篇分别是《垃圾分类厌氧发酵 垃圾变宝》 、《垃圾焚烧发电厂，原来是这样的！》和《关于生活垃圾焚烧发电，看这里》，以科普的方式介绍垃圾焚烧发电项目。

吕先生指出，目前民众最主要的诉求还是要求政府彻底取消垃圾焚烧厂项目，而不是采取拖延战术。但是他对于未来前景不乐观。因为根据之前其它地区民众抗争的经历来看，往往政府在宣称"尊重民意"之后，还是会采取各种方法来争取到所谓的民意支持。

根据"澎湃网"报道，湖北仙桃的垃圾焚烧发电厂项目，曾因民众反对而一度停工，但是之后政府展开了"一场声势浩大的释疑解惑、宣传教育活动"，促使不少民众思想认识"转过弯来"，了解到垃圾焚烧发电的良好前景。如今仙桃的垃圾焚烧发电厂已经建设竣工试运行。