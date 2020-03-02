 武汉新增病例月余来最低 习近平承认疫情暴露“短板” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2020

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时政风云

武汉新增病例月余来最低 习近平承认疫情暴露“短板”

随着中国境内单日新增新冠肺炎确诊病例持续下降，疫情重灾区武汉的医疗资源短缺问题也得到缓解。周一，已经有一家临时改建的方舱医院完成使命，宣布关闭。与此同时，《求是》刊登的习近平讲话文稿节选中提到，疫情初期一些地方存在“严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为”，承认“群众对此不满意”。

China Coronavirus (Getty Images/AFP)

武汉一名患者治愈出院

（德国之声中文网）据中国央视周一报道，在疫情期间临时改建的"方舱医院"当中，已经有第一家完成了收治任务，准备关闭。当地时间周日下午，武汉市硚口武体方舱医院的34名康复患者出院，他们将被转移到隔离点，经过14天隔离之后再回家。而另外76患者则进行转诊处理。这是武汉市首家"休舱"的方舱医院。

与此同时，湖北省单日新增确诊病例数量也出现明显的下降趋势，根据国家卫健委通报的数字，周日湖北新增确诊病例196例，为1月24日以来的最低水平。不过全中国上下仍然处在戒备状态。截至周一，全中国境内因新冠肺炎而造成的死亡总人数达到2915人，周日新增死亡病例42例，其中32例在武汉。

为了解决湖北省病患人数众多，医疗资源不足的问题，一些临时改建的所谓方舱医院在疫情当中发挥了关键作用。截至2月28日，武汉市建成了16家方舱医院，提供了1万3千个病床床位，到目前为止一共收治了大约1万2千名病患。在方舱医院的帮助下，武汉全市具有收治新冠肺炎病人的病床数量从5千增加到2万3千个。

对于武汉首家方舱医院"休舱"，不少网友表示："希望所有的方舱医院都能早日关门大吉。"据悉，首先"休舱"的硚口武体方舱医院原本是位于硚口区的武汉体育馆，从2月10日开始改造，2月11日晚开始接收患者。

随着除湖北省之外的很多省份连续多日保持确诊病例零增长，有18个省份在上周已经降低了紧急状况级别。比如浙江省周一决定，将全省疫情防控应急响应等级从原来的一级调整为二级。不过根据报道，浙江省已经出现一例从意大利输入的确诊病例。

China Coronavirus (Getty Images/AFP/N. Celis)

上海虹桥火车站月台上穿雨衣、戴口罩的旅客

中国在公共卫生紧急状况方面有着四个级别的应急响应体系，一级是最高应急级别。

中国国家主席习近平周日在中共刊物《求是》杂志上发表署名文章《全面提高依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系》，这篇文章在一开篇就明确指出："有一些地方和部门面对突如其来的疫情进退失措，出台的一些防控措施朝令夕改，一些地方甚至出现了严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为，群众对此不满意。"

习近平要求正视"这次疫情暴露出来的短板和不足"，要求"补短板、堵漏洞"。其中提到了"完善疫情防控相关立法"、"修订完善野生动物保护法律法规"以及"坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易"等方面。

不过，也有观察人士注意到，这篇由习近平近期两次内部讲话摘要整理而成的文章，并没有提到官方对于言论的审查制度。不少人认为包括"吹哨人"李文亮遭训诫的事件显示，当局对于言论的审查导致此次疫情初期信息不透明，延误了防控时机。《求是》刊登的这篇文章，未提到任何有关放松审查的计划。

据《环球时报》报道，钟南山团队近期在专业期刊上发表文章指出，如果当时的管控措施再推迟5天实施，中国大陆的疫情规模估计可能会是现在的3倍；如果减低武汉管控力度，湖北可能在3月中旬出现第二次疫情高峰并延续至4月下旬。按照目前的情况，湖北省政府仍将继续保持严格管控，出现二次高峰的几率较低。

雨涵/达扬（路透社等）

  • A family wears masks while walking in the street on January 22, 2020 in Wuhan, Hubei province, China. (Getty Images/Stringer)

    怎样预防新冠病毒？

    口罩：聊胜于无

    没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

  • A hospital worker using alcohol based hand disinfectant (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    怎样预防新冠病毒？

    给你的手消毒

    找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

  • Hände waschen (picture alliance/dpa/C. Klose)

    怎样预防新冠病毒？

    肥皂和水也很重要

    日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

  • Husten Niesen Arm Keime (Fotolia/Brenda Carson)

    怎样预防新冠病毒？

    咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行

    医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

  • Symbolbild Husten (picture alliance/empics)

    怎样预防新冠病毒？

    保持距离！

    世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

  • Kazakh sanitary-epidemiological service worker uses a thermal scanner to detect travellers from China who may have symptoms possibly connected with the previously unknown coronavirus, at Almaty International Airport, Kazakhstan January 21, 2020. REUTERS/Pavel Mikheyev

    怎样预防新冠病毒？

    发烧了？去看医生，而不是去看风景！

    如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

  • Hühnchen Markt in Kabul (DW)

    怎样预防新冠病毒？

    别碰！

    如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

  • A meat-market in China (picture-alliance/Ch. Mohr)

    怎样预防新冠病毒？

    煮熟点，别生吃！

    把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。

    作者: Fabian Schmidt


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