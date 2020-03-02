武汉新增病例月余来最低 习近平承认疫情暴露“短板”

（德国之声中文网）据中国央视周一报道，在疫情期间临时改建的"方舱医院"当中，已经有第一家完成了收治任务，准备关闭。当地时间周日下午，武汉市硚口武体方舱医院的34名康复患者出院，他们将被转移到隔离点，经过14天隔离之后再回家。而另外76患者则进行转诊处理。这是武汉市首家"休舱"的方舱医院。

与此同时，湖北省单日新增确诊病例数量也出现明显的下降趋势，根据国家卫健委通报的数字，周日湖北新增确诊病例196例，为1月24日以来的最低水平。不过全中国上下仍然处在戒备状态。截至周一，全中国境内因新冠肺炎而造成的死亡总人数达到2915人，周日新增死亡病例42例，其中32例在武汉。

为了解决湖北省病患人数众多，医疗资源不足的问题，一些临时改建的所谓方舱医院在疫情当中发挥了关键作用。截至2月28日，武汉市建成了16家方舱医院，提供了1万3千个病床床位，到目前为止一共收治了大约1万2千名病患。在方舱医院的帮助下，武汉全市具有收治新冠肺炎病人的病床数量从5千增加到2万3千个。

对于武汉首家方舱医院"休舱"，不少网友表示："希望所有的方舱医院都能早日关门大吉。"据悉，首先"休舱"的硚口武体方舱医院原本是位于硚口区的武汉体育馆，从2月10日开始改造，2月11日晚开始接收患者。

随着除湖北省之外的很多省份连续多日保持确诊病例零增长，有18个省份在上周已经降低了紧急状况级别。比如浙江省周一决定，将全省疫情防控应急响应等级从原来的一级调整为二级。不过根据报道，浙江省已经出现一例从意大利输入的确诊病例。

中国在公共卫生紧急状况方面有着四个级别的应急响应体系，一级是最高应急级别。

中国国家主席习近平周日在中共刊物《求是》杂志上发表署名文章《全面提高依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系》，这篇文章在一开篇就明确指出："有一些地方和部门面对突如其来的疫情进退失措，出台的一些防控措施朝令夕改，一些地方甚至出现了严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为，群众对此不满意。"

习近平要求正视"这次疫情暴露出来的短板和不足"，要求"补短板、堵漏洞"。其中提到了"完善疫情防控相关立法"、"修订完善野生动物保护法律法规"以及"坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易"等方面。

不过，也有观察人士注意到，这篇由习近平近期两次内部讲话摘要整理而成的文章，并没有提到官方对于言论的审查制度。不少人认为包括"吹哨人"李文亮遭训诫的事件显示，当局对于言论的审查导致此次疫情初期信息不透明，延误了防控时机。《求是》刊登的这篇文章，未提到任何有关放松审查的计划。

据《环球时报》报道，钟南山团队近期在专业期刊上发表文章指出，如果当时的管控措施再推迟5天实施，中国大陆的疫情规模估计可能会是现在的3倍；如果减低武汉管控力度，湖北可能在3月中旬出现第二次疫情高峰并延续至4月下旬。按照目前的情况，湖北省政府仍将继续保持严格管控，出现二次高峰的几率较低。

雨涵/达扬（路透社等）