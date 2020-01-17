武汉新型病毒：1700+和45

（德国之声中文网）中国卫生部门周六表示，已经又发现了另外四个武汉冠状病毒的感染案列。路透社报道称，各方担心该病毒可能进一步传播。

据武汉市卫生健康委员会周末公布的消息。经国家、省市专家组对患者临床表现、流行病学史、实验室检测结果等综合研判，武汉市新增4例新型冠状病毒感染的肺炎病例。同时，该委员会指出：武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例45例，已治愈出院15例，在治重症5例，死亡2例，其余患者病情稳定，患者均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者763人，已解除医学观察665人，尚在接受医学观察98人，密切接触者中，没有发现相关病例。

世界卫生组织已经发出警告称，武汉新型冠状病毒可能会进一步扩散。路透社报道称，尤其是中国农历春节到来之际，许多中国民众会处境旅游，增加了相关病毒可能扩散至其它国家的担忧。

1700 vs. 45

英国伦敦帝国理工学院的MRC全球传染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的一项研究结果表明，感染这种新型冠状病毒的实际人数可能比武汉官方公布的45例"明显更多"。

该中心网站公布的一份研究报告总结声称，截止到1月12日，从最基本的情况出发，武汉新型冠状病毒基本相关症状发作的数量应该在1700例左右。做出上述评估的主要推断包括：武汉国际机场地区的人口流量在1900万人左右。此外从感染到发现之间平均有10天的延迟，包括5-6天的潜伏期以及从症状发作到病例的检出和住院之间4-5天的延迟。之前在泰国和日本出现的病例分别于发病后3天和7天才办理住院。

伦敦帝国理工学院的MRC全球传染病分析中心还指出，基于2018年国际航空运输协会（IATA）的数据，来自武汉的国际旅行者总量为每天3,301人次。而且目前中国春节期间出境游的高峰尚没有到来。

针对上述内容，路透社向中国国家卫生健康委员会以及湖北省政府发出置评请求，未接到回应。

在受审查的新浪微博上，有网民在相关新闻下评论称："这传染病只会传染出国的中国人，不会传染其他省份的人"，是一种"爱国病毒"，"只出国不出市"。更有网民直接指出："是啊，这个病毒都出国了也不传染给其他省份更不传染给湖北省其他城市的人，看来政府封锁消息的工作做的挺好的嘛？"。

同时也有网民指出："其实不是这病不出省。是检测试剂之前没有下发。"名为"万家掩映微翠间"的新浪微博用户称："武汉地铁上竟然几乎不见戴口罩的人，这才更让人心慌"。

了解甚微

路透社报道称，中国卫生部门的官员表示在武汉发现的新病毒看起来不像非典那样致命。但也承认他们对此种病毒了解甚微，包括它的起源或在人与人之间传播的容易程度。

武汉的一处海鲜市场被认定为病毒的发源地。但中国官方也表示有些病人确认并没有去过那家海鲜市场。

美国当局表示，他们将在旧金山、洛杉矶以及纽约三处机场检测直接或间接从武汉到达的旅客是否有患病的症状。 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这三座机场是武汉旅客进入美国的主要三大机场。

在亚洲，新加坡、韩国、台湾和泰国的机场已经加大了对来自武汉旅客的检查力度。印度尼西亚，马来西亚和菲律宾也表示他们加强了在所有机场对武汉新型病毒的检查。

日本在所有机场检查入境者体温，并已经开始提示所有去过武汉，并身体感到有所不适的旅客向当局报告。

同时，去年接待了140万中国短期入境者的澳大利亚，没有计划实施任何监控手段。世界卫生组织表示，没有必要因此针对中国发布任何旅行或贸易限制。

任琛/王凡（综合报道）