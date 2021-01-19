 武汉新冠逝者家属：世卫组织应与他们交谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2021

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时政风云

武汉新冠逝者家属：世卫组织应与他们交谈

中国一位新冠病逝者的家人要求与正在中国的世卫专家组见面。他说，专家组应当与受新冠影响的家庭对话。与此同时，他还表示受到政府的噤声压力。

观看视频 03:56

武汉寻常日 世界已千变

（德国之声中文网）此次世卫专家组在中国期间，是否会被允许与受新冠影响的家庭交谈，尚不清楚。目前已知的是，他们会与一些中国科学家交流意见。

张海的父亲于2020年2月1日因新冠去世。他此前前往武汉治病，而感染新冠。

“我希望世卫专家不会成为传播谎言的工具”，张海对美联社表示。“我们在不懈地寻找真相。那是犯罪行为，我不希望世卫来中国是掩盖这些罪行。”

世卫专家组于1月14日抵达武汉，调查病毒起源，预计本周晚些时候结束14天隔离后将开始实地考察。

张海是一名武汉人，现生活在深圳。他在组织新冠逝者家属向官员追责。许多家属为疫情初期当局压低严重性而愤怒，他们尝试起诉武汉政府。

但这些家属也受到压力。据美联社报道，与这些新冠逝者家属的采访显示，官员对他们不予立案、多次讯问、威胁不要接受外国媒体采访。

张海表示，世卫专家组抵达武汉后，这些家属的微信群曾短暂被关闭。他说：“你们关掉我们所有的平台，我们仍想透过媒体让所有人知道，我们没有放弃。”

世卫组织此前曾表示，此次前往中国是一次科学考察，以调查病毒的起源，而不是找谁来承担责任，并称需要对早期病例进行“深入访谈和评估”。

观看视频 00:50

世卫专家抵达武汉 调查疫情起源

苗子/洪沙（美联社）

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中国确认疫调行程 世卫：非找罪魁祸首

新冠肺炎疫情爆发一年多后，在北京试图阻挠调查的指责声中，10名国际专家将于14日飞抵武汉考察。一份医学杂志上发表的新研究称，意大利一名女性去年11月10日的皮肤取样中测出新冠病毒，早于中国官方迄今宣布的湖北首例新冠确诊病例。不过，研究者也指出，很可能有人更早感染新冠，但没有被确诊。  

疫情起源未明 北京抢先定调

在面对新冠病毒溯源问题时，北京曾反复呼应世卫表示相关调查不该「政治化」，但在世卫小组出发前，中国外交部却透过官媒采访和记者会表达立场。  

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