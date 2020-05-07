武汉拟10天测千万人 吉林爆疫情关火车站

（德国之声中文网）疫情起源点武汉市近期再次成为防控重点。路透社报导，武汉因上周末发生一起群聚感染的案例，当地政府预计将展开一项为期10天的核酸检测计划。路透社指出，延迟两个月的全国人大、政协会议将在5月18日开幕，在这一背景下，北京方面不敢对武汉的新疫情掉以轻心。

报导引述官方文件指，武汉市的每个区已接获通知，并被要求在5月12日结束前提交各自的筛检计划细节。

按路透社的计算，武汉预计得在10天内检测超过1千4百万人，但目前官方平均一天进行大约4万7千件核酸检测，。而这份要求全市普筛的文件还要求，年长者与人口密集的集合住宅，以及外来人口集中的地方应为重点筛检区。

检测能力有多高？

中国迄今建立起的大规模检测能力,使得这样的普查成为可能。据中国工信部上个月公布的数字，当时的检测试剂生产能力就达到每天500万份。尽管中国并不公布每日实际检测的数量，但其检测能力远远高于其他实施大量检测的国家，如美国（30万）、韩国（3万）和德国（12万）。

中国各省和大城市都公布了官方授权进行新冠病毒检测的医院名单，配套的实验室检测能力使让受试者在几小时后就能得知结果。一些地方政府已将新冠检测纳入基本医保范畴，承担部分检测费用。

不仅有医疗需求的民众有可能便捷快速获得检测，学校、企业和单位也利用这一资源为复工复课创造条件。一些企业为职工承担检测费用，有的要求自己的员工在获得了新冠阴性检测结果后才能上班。

电商巨头阿里巴巴和京东通过其平台向用户提供检测预约。广州一家出租车公司在当地政府的要求下，让旗下所有14000名司机作了新冠病毒检测。一档才艺选秀节目“歌手·当打之年”上月邀请251位观众在新冠检测后参加现场直播。

尽管如此，中国的检测能力还远远达不到能提出“全民检测”设想的水平。目前尚没有公布全国范围每天的检测数据，此外测试能力的扩展在地区上并不均衡。其中湖北、广东、浙江和黑龙江的日检测能力达到总共32万份，这4个省的人口总计为2.67亿；北京一地就有67个检测能力达到每天48000份以上的实验室；而一些欠发达省份，包括云南和广西，则在加紧扩建实验室，提高检测能力。

中国各地已陆续复课

吉林爆疫情关火车站

根据中国国家卫健委数字，截至5月13日零点，全国累计确诊个案82,926宗，死亡维持累计4,633宗，无症状感染者12日新增8宗（1宗为输入个案），目前有750宗仍在医学监察。

其中，情况较为严重的吉林省不到一周内新增达21宗确诊病例，当地疫情防控工作领导小组13日宣布，吉林火车站从当天上午6点起暂停始发及经由旅客列车的旅客乘车业务，已购票的旅客可办理退票。

此外，文化娱乐场所暂时关停，小区管理加强。城区药店、诊所停售「一退两抗」药品（退热、抗病毒、抗生素类药品），发热病人必须到定点医疗机构发热门诊就医。

舒兰市进入「戰時狀態」

据吉林省卫健委资料，吉林省9日突增11例本土病例，12日再增6例本地确诊病例，这些个案绝大部分与日前在舒兰市确诊的患者有关。

吉林省委书记巴音朝鲁10日在疫情防控工作视频调度会议中表示，舒兰市的疫情形势非常严峻，须按高风险防控「迅速进入战时状态」。

洗衣女工传染多人

群聚感染的首名确诊患者是舒兰市公安局一名45岁洗衣女工，无吉林省外居住史丶活动史，暂时未发现境外丶重点省份返吉人员接触史。当局还未追查到其感染来源。

民间流传洗衣女工在洗公安制服的过程中感染，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视《新闻1+1》节目访问时表示，有这种可能性，但还有另一种可能是有些病人的潜伏期比这名洗衣工的潜伏期更长，在潜伏期传染，因此很难判断是如何传播的。

叶宣/李澄欣/杨威廉/邹宗翰（综合报导）