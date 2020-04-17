 武汉恢复公共交通   派5亿消费券救市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

武汉恢复公共交通   派5亿消费券救市

经历了76天封城，武汉市自4月8日解封，今日全面恢复公共交通，居民生活陆续回复正常。在淡静市道下，当局出资5亿元人民币发放消费券，民众反应如何？

China Wuhan Reisende am Bahnhof (Reuters/Aly Song)

（德国之声中文网）武汉市今日（22日）起公共交通全面恢复营运，公交车、铁路全线运行，按客流量调整班次，前者不低于总运力的40%，后者不低于总运力的65%。

据《湖北日报》报导，武汉交通运输局规定乘客必须佩戴口罩，有序排队，凭健康码「绿码」进行扫码实名登记及量体温检测，以便追溯乘客信息。同时，各公共交通工具及场所严格限制客座率，运营途中也要开窗通风、换气。

武汉约有1100万人口，4月8日解封后公共交通已局部开通。据官方统计，从4月8日至20日，武汉公共交通客流量共约1327万人次、日均102万人次。

China Wuhan Coronavirus (picture-alliance/Xinhua/Xiao Yijiu)

乘客要量体温检测

消费券要抢、买满3倍才能领

尽管已解封两周，但市面上很多店铺也还没重开。为催谷经济经济，当地政府日前出资5亿元人民币发放电子消费券，民众透过支付宝、美团、大众点评和微信等手机程式消费时可自动扣款。

第一期从4月20日起启用，消费券总额约1亿人民币、共三百万张，可用于在餐饮、超市便利店和文体旅游四方面，每次只能择一使用。

不过，消费券要在手机程式上抢，且要买满3倍才能领取，比如在超市买满30元减10元或满60元减20元、商场满150元减50元等。

有中国网民质疑这不算消费券，「消费券的含义是可以当作金钱消费而没有附加条件... 这样的促销券，无论对刺激经济，或者保障民生都没有用」、「工资都没有，还消费个啥？」。也有网民表示，有消费券总比没有好，「折腾10分钟，抢了10块钱。然后准备买袋米。不管怎么说，是政府的心意，我就收下了。」

China Wuhan Rückkehr zur Normalität (picture-alliance/dpa/AP/Ng Han Guan)

武汉解封后要面对经济难题

大叔大妈消费主力

支付宝数据显示，截至20日24时，最受欢迎的是超市类消费券，其次为商场消费券及餐饮消费券，文旅消费券排名最末。

大叔大妈被指是消费主力，50岁以上消费者占18%，40到50岁为19%；而在核销订单笔数、核销张数上，50岁以上消费者远高于20岁以下消费者。

《武汉晚报》报导，武汉群光广场一大早就有不少车辆停在停车场，市民到场购物。在一楼化妆品区，柜台职员指首天就有市民咨询消费券使用，300元左右单品较受关注。

餐饮业惨淡

在武汉推出优惠券的同时，当地餐饮业也纷纷推出优惠，一家中式快餐店推出满26元减4元、满22元减3元优惠，可与消费券迭加使用。然而，在消费券使用首天，订单并没有明显增加，负责人归咎于下雨天，加上目前还不能堂食，只能外买。

事实上，武汉市道仍在新冠疫情阴霾中。法新社报导，一名27岁豆浆店负责人表示，尽管店铺逐渐重开，但客人还是很少，大家都怕无症状感染者，生意差了很多。

李澄欣（综合报导）

相关内容

China Drei Minuten Stille für die Opfer der Coronavirus

武汉修订新冠肺炎数字 死亡病例增5成 17.04.2020

自新冠肺炎疫情爆发以來，武汉的确诊和死亡病例数字一直备受质疑。中国官方週五宣布修正有关数字，并以四大理由解释数据差异。

Reporter ohne Grenzen: Die Welt hat Chinas Zensur zu spüren bekommen

中国新闻不自由祸延全球 22.04.2020

在最新的世界新闻自由度排名中，中国连续第二年排名倒数第四。今年的报告也特别提到北京政府对于新冠病毒信息的压制，不仅在中国国内，对全世界都造成实际的健康影响。

Spanien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

欧洲确诊数破百万 美多州面临解封压力 20.04.2020

全球的新冠确诊数量於周一 (4月20日) 上午突破240万人次，其中有超过100万位於欧洲。虽然欧洲多国与美国境内疫情最严重的纽约周日都出现疫情逐渐趋缓的现象，但各地政府仍不敢松懈。

广告

长平观察

Buchcover: Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City von Fang Fang (HarperVia)

长平观察：方方日记“客观上可能被利用”

武汉作家方方在西方出版日记被围攻。时评人长平指出五毛话语两大变化：从“迎合西方文化”到“没有讴歌政府”，从反驳直接批评体制到攻击“客观上可能被利用”。  