武汉恢复公共交通   派5亿消费券救市

（德国之声中文网）武汉市今日（22日）起公共交通全面恢复营运，公交车、铁路全线运行，按客流量调整班次，前者不低于总运力的40%，后者不低于总运力的65%。

据《湖北日报》报导，武汉交通运输局规定乘客必须佩戴口罩，有序排队，凭健康码「绿码」进行扫码实名登记及量体温检测，以便追溯乘客信息。同时，各公共交通工具及场所严格限制客座率，运营途中也要开窗通风、换气。

武汉约有1100万人口，4月8日解封后公共交通已局部开通。据官方统计，从4月8日至20日，武汉公共交通客流量共约1327万人次、日均102万人次。

乘客要量体温检测

消费券要抢、买满3倍才能领

尽管已解封两周，但市面上很多店铺也还没重开。为催谷经济经济，当地政府日前出资5亿元人民币发放电子消费券，民众透过支付宝、美团、大众点评和微信等手机程式消费时可自动扣款。

第一期从4月20日起启用，消费券总额约1亿人民币、共三百万张，可用于在餐饮、超市便利店和文体旅游四方面，每次只能择一使用。

不过，消费券要在手机程式上抢，且要买满3倍才能领取，比如在超市买满30元减10元或满60元减20元、商场满150元减50元等。

有中国网民质疑这不算消费券，「消费券的含义是可以当作金钱消费而没有附加条件... 这样的促销券，无论对刺激经济，或者保障民生都没有用」、「工资都没有，还消费个啥？」。也有网民表示，有消费券总比没有好，「折腾10分钟，抢了10块钱。然后准备买袋米。不管怎么说，是政府的心意，我就收下了。」

武汉解封后要面对经济难题

大叔大妈消费主力

支付宝数据显示，截至20日24时，最受欢迎的是超市类消费券，其次为商场消费券及餐饮消费券，文旅消费券排名最末。

大叔大妈被指是消费主力，50岁以上消费者占18%，40到50岁为19%；而在核销订单笔数、核销张数上，50岁以上消费者远高于20岁以下消费者。

《武汉晚报》报导，武汉群光广场一大早就有不少车辆停在停车场，市民到场购物。在一楼化妆品区，柜台职员指首天就有市民咨询消费券使用，300元左右单品较受关注。

餐饮业惨淡

在武汉推出优惠券的同时，当地餐饮业也纷纷推出优惠，一家中式快餐店推出满26元减4元、满22元减3元优惠，可与消费券迭加使用。然而，在消费券使用首天，订单并没有明显增加，负责人归咎于下雨天，加上目前还不能堂食，只能外买。

事实上，武汉市道仍在新冠疫情阴霾中。法新社报导，一名27岁豆浆店负责人表示，尽管店铺逐渐重开，但客人还是很少，大家都怕无症状感染者，生意差了很多。

李澄欣（综合报导）