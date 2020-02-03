 武汉市民方斌拍医院视频 警察找上门 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2020

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时政风云

武汉市民方斌拍医院视频 警察找上门

武汉市民方斌在当地的医院内外拍下了惊人的画面。这些画面令人对于有关部门是否真正掌控疫情产生疑问。

China, Wuhan: Patienten mit SARS-ähnlichen Virus infiziert (Getty Images/AFP/STR)

（德国之声中文网）武汉一家医院门前一辆运尸车。方斌数了橙色和橘色的装尸体的袋子。有8个，摞在一起。他一边用手机拍摄这一切，一边继续走进医院。

身着全身防护服的医生和医护人员迎面走来。一个人满为患的房间，一位男子在一个无生命迹象的人身边啜泣。方斌问，这个人是谁？那位男子回答说是他的父亲，已经没有呼吸了，没有生命迹象了。方斌转过身去，说，这不又完了一个啊。他离开了这个房间。

方斌2月初在武汉四所医院拍摄了像这样的画面。方斌想用他的视频来讲述，在武汉发生了什么。在通过Facetime进行的采访中，方斌表示，我们现在所看到的新闻并不能反映整个中国的真实情况。他说，武汉的肺炎是一个医疗紧急情况，关系到整个世界。疾病传播，许多国家受到影响。当地的情况报道出来，对全世界所有人都有益。

在医院拍完视频后，晚上，方斌坐在武汉的家中。然后有好几个穿防护服的男子敲门，说是卫生部门的。他们闯进他的家，拿走了他的笔记本电脑和手机，把他带到派出所。他被怀疑是外国收买的国家敌人。

方斌说，他们指责他拿了外国反华势力的钱，所以才去了像医院这么危险的地方。如果这样，就要给他判刑。

方斌的视频片段现早已在互联网上传播，包括在YouTube和推特上。在这些平台上，中国有关部门并无法删帖。这些视频是中国国家媒体所传播画面之外的不同信息。在国家媒体的画面中，多数是多名医护人员照顾一名病人。新建的医院，新到的医护人员，刚刚抵达武汉。

但方斌看到的现实是另外一个。在中国已确认的病例超过三分之二是在湖北报告的。在中国的死亡病例95%是湖北的病患。尽管如此，中国有关部门仍传递形势处于控制下的画面。

方斌表示，他对官方怎么说不作评论，这是官方的事。他只是讲述他所看到的。他说自己不是官员，而是一个普通市民。人们可以看看他的视频，了解形势的严峻。

现在，方斌暂时获释。他在武汉的家中接受14天的隔离。安全部门通知他今天会再到他家。

 

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