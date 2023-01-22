 武汉封城三周年：人们不再害怕新冠病毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2023

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新闻广角

武汉封城三周年：人们不再害怕新冠病毒

就在三年前的今天，中国城市武汉因为一种神秘病毒而开始封城。而如今，时过境迁，当地居民表示，他们对未来充满希望，不再害怕新冠病毒。

图为2023年1月1日凌晨在武汉，人们聚焦在广场上迎接新年

图为2023年1月1日凌晨在武汉，人们聚焦在广场上迎接新年

（德国之声中文网）中国政府2020年1月下令封锁武汉以遏止疫情，此后新冠病毒在全球肆虐，数百万人因此丧命，全球经济陷入动荡。但是现在全球大部分人的生活已经恢复正常，经过近三年的严格封锁和强制性的大规模测试，北京也在上个月取消了其强硬的清零政策。

在这两周中国庆祝农历新年时，武汉与2020年初时世界末日般景象相比，简直不可同日而语。在这座1100万人口城市，人们不畏低温前往繁忙的市场采购年货，一些家庭在长江边买玩具和扔石头，不少人没有戴口罩。

恢复正常生活

许多人告诉法新社，他们对生活恢复正常感到高兴。 60多岁的清洁工严冬菊（音译）表示：「新的一年当然会更好，我们不再害怕病毒了。」戴着眼镜和黑色面罩保暖的送货司机梁飞成（音译）说：「现在我们已经开放了，每个人都很高兴，我们以前的忧虑和抑郁都已经散去。」他补充：「人们过着正常的生活，快快乐乐地与家人和朋友一起出去玩。」

在2020年1月，当地政府在半夜宣布了封城的决定，这让武汉的居民大吃一惊，全世界都在看着接下来的事件发展。在长达76天的时间里，武汉与世界隔绝，居民们躲在家中担心被感染，因为医院里人满为患了。不过，世界上首个因新冠疫情而封城的可怕景象现在已经成为过去。当年法新社拍摄到一名男子躺在武汉街头奄奄一息的场景，成为了世界抗击新冠疫情的象征。

彼时彼刻与此时此刻 武汉封城一周年

华南海鲜市场仍关闭

但是，武汉的华南海鲜批发市场仍然处于关闭，该处曾经被怀疑是疫情爆发的中心。法新社周一（1月23日）到访时，这个曾经热闹非凡的市场周围一片荒凉，只有一辆警车仍在周围监视。

由于采取了严厉的清零措施，中国在最初爆发疫情的几年里相对来说没有受到影响，但是最近几周面临着有史以来最大的感染潮。据中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称，自12月取消防疫限制以来，估计约有80%的人口已经感染过新冠。

上周，中国在短短不到一周的时间里报告了至少13000例与新冠有关的死亡，而且这个数字只包括在医院报告的死亡人数。中国卫健委上周表示，自上个月放弃「动态清零」防疫政策以来，截至1月12日已有近6万名新冠患者死于医院。尽管如此，对于14亿人口来说，这可能是一个巨大的低估，北京的官方病例统计也被认为不再符合现实情况。

（法新社）

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