武汉封城一周年  重疫之下全球盼喘息

（德国之声中文网）武汉被“封城”的措施开始一周年之际，除了行人依然戴着口罩、华南海鲜市场尚未解封，在这座千万人口城市几乎已觉察不到疫情的影响。车水马龙，人潮川流。

2020年1月20日中国官方首次证实新冠病毒人传人之后两天，当局宣布武汉“封城”， 开始了一场史无前例的抗疫“战争”。武汉经历了经济停摆、物流困难、医疗基础设施崩溃带来的人道灾难。政府调派各地医护人员赴武汉，输送紧缺资源，并以创纪录速度修建临时医院，情况初步得到控制和缓解。

2020年1月底鬼城一般的武汉

3月18日，武汉首次单日新增感染为零。4月8日，武汉居民首度被允许离开该市，“封城”正式结束。武汉虽然“战胜”了病毒，但也付出惨重代价。根据去年上半年的统计数字，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例，死亡近3900例。

全球大流行

各国注视武汉命运之时，病毒已开始迅速在全球传播。1月30日，世界卫生组织宣布新冠病毒传播为"国际关注的突发公共卫生事件"，3月11日正式将新冠疫情定性为“全球性大流行”（Pandemic）。至此新冠病毒已在全球115国扩散。

武汉市民的生活早已恢复正常

至6月底，全球感染新冠病毒的人数突破1000万，超过50万人死于新冠肺炎。世界卫生组织9月底的统计数据显示，全球新冠死亡病例累计已超100万例，确诊病例累计近3325万例。

新冠疫情全求爆发后，美国、巴西、印度成为重灾区。美国的新冠死亡人数高居世界之最。2021年1月19日，该国死于同新冠病毒有关的人数已突破40万。

第二波疫情

持续76天的武汉封城，堪称全球最严厉的强制措施，以此为样本的中国式防疫也取得了相应的成效。中国到2020年夏季基本控制了本土疫情，社会生活和经济逐步回归常态。

冬季以来，零星本土感染一旦出现，当局就立即采取封城隔离、禁足、全民检测等严厉措施，以期将疫情扑灭在萌芽状态。2月中旬北京发现数起病例后，多个城区共160万居民被禁止出京。

北半球各国在经历了2020年春季的第一波感染高峰后，疫情在夏季趋缓。然而9月中期，尤其是10月以来，欧洲国家的感染和死亡病例骤然上升。专家所预测的更为凶猛的第二波疫情袭来。各国被迫再次采取停摆、禁足等限制措施。

世卫组织专家抵达武汉

疫苗与病毒溯源

至2021年1月中旬，全球新冠病毒感染人数累计已逼近一亿，而死亡人数也已接近两百万。

大部分国家将希望寄托在新冠疫苗上。去年12月以来，BioNtech/辉瑞、莫德纳（Moderna）公司开发的新冠疫苗在先后美国和欧盟申请上市并已得到批准。接下来是牛津/阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗。美国和欧盟已铺开大规模疫苗接种。中国和俄罗斯也率先为国民接种本国疫苗。

在几经延迟反复后，2020年12月中旬，世界卫生组织宣布将派遣一个10位科学家组成的团队到武汉，“与中国同行一起参与并审议有关新冠病毒起源的科学研究”，“以找出初期病例可能的感染来源”。此前，国际舆论普遍批评中国阻碍世卫专家到疫情始发地进行实地考察，并试图确立“新冠病毒的源头并非中国”的论调。

2021年1月14日，世卫组织专家小组抵达武汉，在为期两周的防疫隔离后，他们将与中方伙伴一同开展溯源调查。

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