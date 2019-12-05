武汉奇怪肺炎病例续增 专家作出不同分析

（德国之声中文网）中国湖北省会武汉市卫生健康委员会周五（1月3日）发布通报，截至2020年1月3日8时，共发现符合不明原因的病毒性肺炎诊断患者44例，其中重症11例，其余患者生命体征总体稳定。

三天前，武汉卫健委通报称，已发现27例病例，其中7例病情严重，其余病例病情稳定可控，有2例病情好转拟于近期出院。

最新的通报介绍，病例临床表现主要为发热，少数病人呼吸困难，胸片呈双肺浸润性病灶。目前所有病例均在武汉市医疗机构接受隔离治疗，已经追踪到121名密切接触者并行医学观察，密切接触者的追踪工作仍在进行中。

通报补充道，流行病学调查显示，部分病例为武汉市华南海鲜城经营户，截至目前，初步调查表明，未发现明显的人传人证据，未发现医务人员感染。武汉卫健委还强调，病原鉴定和病因溯源工作正在进行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常见呼吸道疾病的可能性。

北京专家：不完全排除人传人

香港电台周四援引北京大学医学部基础医学院免疫学系教授王月丹报道称，目前难以判断病毒是否出现变异，但从多宗病毒性肺炎病例和病徵来看，病毒的毒力很有可能增强。

王月丹分析，患者可能接触过海鲜市场的野生动物而感染病毒，亦不能完全排除人传人的可能性，他估计这次是SARS病毒的可能性不大，但可能是其它类型的冠状病毒。

对于当局尚未公布检测结果一事，王月丹猜测，一般一天内就会有病毒序列的检测结果，但这次发病人数多，肺炎采样困难，加上当局曾经错误公布SARS的病原体为衣原体，相信疾控中心会汲取教训，需要一段时间谨慎核对资料后才公布结果。

香港专家：整体病情严重程度并无增加

虽然病例3天之内增加了17例，但是香港中文大学呼吸系统学系讲座教授许树昌认为，严重病例的比例仍维持在每4宗个案有1宗严重，整体的病情严重程度并无增加。香港01周五报道，许树昌以2003年的非典型肺炎在港肆虐为例指出，当年1人染病入院，之后首两周的个案已高达138宗，对比之下此次的病例个案上升幅度不算大，但仍需再观察往后的病情趋势，又认为若医学追踪工作做得好，相信病毒在社区扩散的机会应该很微。

至于最受关注的是病毒传播性，许树昌表，暂时无人死亡，未见到人传人迹象，都相对是好消息，但若有紧密接触者染病，或病人入住的医院医护出现病例的话，就值得担心。

港澳台加强入境防疫措施

面对武汉不明肺炎病例，台湾疾管署上月31日公布因应策略，桃园机场也启动边境检疫应变措施，并以电子看板告知入境旅客，留意自身健康状况，若发现身体不适，请与防疫专线联络。

澳门卫生局1日宣布，在澳门国际机场对来自武汉的航班加强检疫措施，要求每名乘客接受体温筛查。澳门卫生局局长李展润当天指出，病毒性肺炎是冬季常见的疾病，但在同一地点出现多达27例不明原因病毒性肺炎，而其中7例（25%）病情严重，是不寻常的情况。

香港食物及卫生局局长陈肇始2日晚在记者会上表示，香港目前并未发现与武汉相关的严重肺炎个案，但政府已加强出入境口岸的健康监察，因应市民关注和提高透明度，自1月3日起政府将每日公布加强监察下的肺炎个桉数字。

另据新加披联合早报3日报道，当天傍晚开始，从中国武汉市乘搭飞机前来新加坡的旅客，在抵达樟宜机场时都得接受体温检测，以防当地肺炎疫情传入当地。该国卫生部正密切关注情况，并已采取一系列预防措施。