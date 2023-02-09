武汉大连退休老人上街抗议 反对政府削减医保

（德国之声中文网）来自当地居民和社交媒体的消息显示，继去年针对"清零"防疫政策的全国抗议活动之后，数百名中国退休人士于周三（2月15日）走上武汉和大连市的街头，抗议当局削减医疗福利。

在社交媒体上发布的视频片段中，可以看到数百名以老年人为主体的抗议者聚集在武汉市中心的中山公园围栏外面。

经过路透社核实的一段来自武汉的视频显示，抗议者与穿制服的安保人员之间发生推搡。路透社无法立即核实社交媒体上广泛传播的来自大连和武汉的其他图像。

这场示威活动发生在的时候，距离3月初中国召开年度全国"两会"只有数周时间。

据武汉居民称，退休人士抗议当地政府的医疗改革措施，包括最近将退休人员每月的个人医保从每月260元削减至83元。上周在武汉已因同一问题发生了抗议活动。

一些抗议者唱起了包括在中国抗议活动中普遍流行的《国际歌》在内的歌曲。另外一些参与者高举手机记录了这一事件。

"这笔钱很少，但对老人来说是救命钱。"武汉居民张海（Zhang Hai，音译）对路透社说。他没有参加周三的抗议活动，但他说他的一些朋友参加了。"人们并不富裕，所以每一点钱都非常重要。"

当地政府堵小区、关地铁站阻止人们到现场抗议



武汉居民张先生向德国之声表示，这起抗议的起因是武汉市要启动所谓的医疗改革。2月8日退休老人在武汉市政府门口自发举行抗议活动，当时他们曾说，若武汉市政府不解决这件事，他们2月15日会在武汉中山公园举行更大的游行等抗议活动。“针对这个情况，武汉地方政府特别紧张，他们把很多小区堵住，不让人出来，还在现场使用网络屏蔽的设备，让很多人拍摄的视频发不出来。”

张先生说，“我想这些老人的诉求并不过份。据我了解，这次抗议的人数没有2月8日在武汉市政府门口的人数多，因为很多人无法到现场抗议。同时，附近的地铁站也关闭了，现场人士也说有不少人已被警察抓走。武汉政府的作法是把人群冲散，不让人聚集在一起。他们想要这种方式各个击破，目前现场情况如何还要观察。”



虽然针对地方政府的街头抗议在中国并非罕见，但周三的抗议事件发生在去年11月全国各城市爆发的反"清零"政策示威活动之后，尤其引人注目。那场抗议发生之后，中国政府在去年12月突然放弃了这一政策。

三年的"清零"防疫措施，让许多地方政府劳民伤财，财政紧张。

在中国的医疗福利体系中，一部分钱划入个人医保账户，一部分用于大病统筹。

根据社交媒体上的视频和图片，周三在中国武汉和大连发生的抗议活动中出现了大量的安保人员。

这两个城市的地方当局都没有立即回应置评请求。

几名武汉居民表示，他们相信警方事先知道抗议活动，因为建议人们不要参与的通知事先已在社交媒体上流传。路透社记者也获悉其中一则。

路透社记者看到的一份通知复印件显示，张海的几位原计划参加抗议活动的朋友被居委会要求签署"不在公共场所举行非法抗议、集会或示威活动"或发布有关抗议的内容的承诺书。

张海说，警察禁止他们离开家门。

（路透社）

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