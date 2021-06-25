武汉大学确诊一霍乱病例 对于这种传染病你了解多少？

（德国之声中文网）武汉市卫生健康部门本周一（7月11日）通报，武汉大学确诊一例霍乱病例，是一名住校大学生。

通报称，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告，武汉大学出现一例疑似霍乱病例，症状为呕吐腹泻，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省、市、区三级疾控中心复核，诊断为霍乱。

疾控官员称，患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。武昌区卫生健康局已组织专业机构对"264名重点人群、259个点位"进行采样检测，并对相关场所进行临时封控管理和消毒处置，目前未发现其他新增病例。

新浪等多家新闻平台报道，确诊者居住的宿舍楼全部学生都进行了统一肛拭子检测。据《南方周末》报道，武汉大学一些学生对于出现病例宿舍楼的住宿条件表达了不满。另有自媒体引述学生称宿舍的"住宿条件参差不齐"，而事发宿舍楼的环境让人"一言难尽"。

卫生条件不佳易发

霍乱是由霍乱弧菌引起的一种急性腹泻性传染病，多数时候因食物或饮水受到污染而引起。在饮用水不够清洁、卫生条件差的居住环境中容易发生。

显微镜下的霍乱弧菌

霍乱会引起肠道感染，患者出现腹泻、呕吐的症状。潜伏期从数小时到5天不等。平均每十个感染者中，会有一人发病。

一般来说，症状在感染2到3天后出现，有些人症状并不明显或较轻。在严重的情况下，患者会出现脱水和盐分等电解质缺失，若不及时治疗会危及生命。

霍乱的传染途径是“病从口入”，尤其是接触到受粪便污染的水、食物或物品。

中国央视新闻报道称，现代医学对霍乱有成熟的治疗手段，该疾病可防、可控、可治。武汉卫健部门提醒市民在注意个人卫生，做好自我健康监测的同时，“不信谣，不传谣”。

霍乱在中国一直有零星出现。中国国家疾病预防控制局2022年4月发布的数据显示，2021年全国报告霍乱发病5例，无死亡病例。而2014年以来，中国已无人因霍乱死亡。

（综合报道）

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