 武汉受害者家属诉讼遭驳回 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2020

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时政风云

武汉受害者家属诉讼遭驳回

二月，被新冠病毒夺走儿子性命的武汉退休人士钟汉能（音）经历了每位父母最惧怕的噩梦，她希望能与其他亲戚一同起诉当地的地方政府。但是据诉讼有关人士指称，他们的诉讼突然被驳回，许多人遭受当局施压，要求不予起诉，律师被警告不要帮助他们。

Körperlicher Abstand Schutzmassnahmen (Reuters/Stringer)

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新冠疫情全球流行，已经给多国造成了不可估量的损失，也出现了向病毒溯源地中国索取赔偿的声音。不过从目前情况来看，提出索赔的主要是一些媒体、机构和个人，很难对中国造成实质性威胁。

美国总统特朗普指责中国应对新冠疫情不力、向中国索赔的话题，继续得到德语媒体的关注。有评论认为，新冠危机也让中国元气大伤。

随着在全球病毒灾难中索赔以及调查的呼声高涨，中国和世界各方不得不冷静地对其可能性和最终的结果有一个思考。

近期西方有不少人都提出就新冠疫情损失向中国索赔，这究竟是出于怎样的动机？这种追偿，会对西方与中国的关系产生怎样的影响？德国之声就此专访了柏林自由大学副校长、历史学家、汉学家余凯思教授。

（德国之声中文网）这些家属指责武汉和湖北省政府，在去年底首次爆发新冠肺炎时隐瞒了一切，并且未能向公众发出警报，没有做出适当应对，任由新冠肺炎全面失控。迄今为止，新冠肺炎导致了武汉近3,900人死亡，以及全球900,000多人死亡。

67岁的钟汉能表示："他们说这种流行病是自然灾害。但是，这些严重的后果是人为造成的，必须要找出是谁的责任。" "我们的家庭崩溃了。我再也无法幸福了。"

新冠肺炎受害者家属代言人和发言人张海表示，至少已经向武汉市中级人民法院提起了五起诉讼。他的父亲也死于新冠病毒。原告各寻求约人民币200万（合29.5万美元）的赔偿和公开道歉。目前居住美国的中国资深维权人士杨占青表示，法院以不明程序驳回了诉讼。

杨占青正在与中国十几名律师合作，暗中为中国受害者家属提供咨询，他表示，诉讼驳回仅透过简短电话通知，而不是透过合法的官方书面解释，显然是为了避免书面询问。

武汉法院的工作人员不愿接受法新社做出的回应请求。

去年12月，新冠病毒在武汉出现，市政当局拖延时间，并且逼迫欲举报的医生保持沉默。

共产党持续淡化责任，甚至质疑病原​​体是否起源于中国，同时大肆宣传后来中国防疫方面的成功。上周，中国政府在北京举行了盛大的仪式。习近平主席在声明中宣布，中国已经以迅速且透明的应对通过了"非凡的历史性考验"。

China | Behandlung von Coronapatienten im Red Cross Hospital in Wuhan (Getty Images/AFP/Str)

3月时武汉仍是疫情中心

他们悲惨的故事

但是钟汉能描述了一个截然不同的故事。到1月下旬，传染病在武汉迅速蔓延，官员们仍未发出全市性的警报。当时接近农历新年，钟汉能和她当小学老师的39岁儿子彭毅（音）却还在拥挤的商店里开心地购物。数以百万计的人离开武汉度假，将感染带到了全球。

钟汉能告诉法新社："我们当时不知道公共汽车上充满了病毒，所以每天都出去，甚至都不知道戴口罩。" 1月24日，武汉最终开始封锁，她和儿子生病了。她很快的康复，但儿子却恶化了。

恐惧充斥着他们的家庭，其中包括钟汉能的丈夫，彭毅的妻子和他们七岁的女儿。

在接下来痛苦的两个星期中，他们在负荷超载的医院里度过了漫长的时间，他们乞求让彭毅住院未果，医院缺少检验工具，一再被拒之门外。彭毅终于在2月6日得以住院。

但是他的家人再也没见到他。两周后，他死于呼吸衰竭。

"他当时一定很害怕、很伤心，又没有家人陪伴，我无法想象他有多难过。" 钟汉能说，"他有试着呼喊过母亲、父亲吗？我不知道。"

张海认为，他的父亲在治疗期间因不相关的疾病在武汉一家医院被感染。他说，当局正在发动一个抹黑他的运动，并中止了他的社交媒体账号，还散布谣言称所有的诉讼都是骗局。

张海指责武汉政府，有其他人也收到了官方的恐吓，受害者家属群聊也已经被警察渗透。他说："他们知道如果我成功提起诉讼，其他许多家庭也会群起效仿。"

武汉市政府不愿接受法新社做出的回应请求。

张海说，数十名受害者家属已经在群聊中结成联盟，但大多数人都不敢采取行动。由于在武汉市的初审被驳回，张海最近向省级法院提起诉讼。钟汉能也打算这么做。

资深维权人士杨占青认为，虽然公开道歉难以想象，但政府最终很有可能会悄悄满足一些家庭的要求。在此之前，张海打算不顾个人风险，一路向中国在北京的最高法院提起上诉。他说："父亲是我的动力。"


杨宇/达扬 （法新社）
 

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