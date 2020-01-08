武汉不明肺炎引发恐慌 专家判定为新型病毒

（德国之声中文网）据中国国家新闻通讯社新华社报道，武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原检测结果初步评估专家组组长、中国工程院院士徐建国表示，"本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为新型冠状病毒"。

据新华社报道，实验室检出一种新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序列，经核酸检测方法共检出新型冠状病毒阳性结果15例，从1例阳性病人样本中分离出该病毒，电镜下呈现典型的冠状病毒形态。

报道中称，目前已知的人类冠状病毒共有6种。其中4种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。另外两种冠状病毒-严重急性呼吸综合征冠状病毒（SARS冠状病毒）和中东呼吸综合征冠状病毒（MERS冠状病毒）都可引起严重的呼吸系统疾病。

中国专家组方面表示，这次发现的病毒不是SARS冠状病毒: 「引起此次疫情的新型冠状病毒不同于已发现的人类冠状病毒，对该病毒的深入了解需要进一步科学研究。」

去年12月起，武汉爆发原因不明的肺炎疫情。截至今年1月初，中国官方通报的病例达到59例。其中8人已经痊愈出院，但是在医院接受治疗的患者中，仍有7人病情危重。到目前为止尚未出现死亡病例。

外界最初认为武汉肺炎疫情同当地的一座海鲜批发市场有关。该市场此间已关闭，并进行彻底消毒。不过在新加坡发现的首个疑似病例中的女童，虽然患病前去过武汉，但并未去过海鲜市场。

另外昨天（1月9日）韩国国内出现首例"不明原因肺炎"疑似病例。该患者为中国籍女性，曾于去年12月13-17日访问中国武汉，在入境韩国14天内出现肺炎症状。目前，该患者被移送至盆唐首尔大学医院并接受隔离治疗和检查，健康状况良好。

美国驻华大使馆已经发出旅游警告，警告前往武汉的美国旅客远离动物市场，并避免接触动物及生鱼。