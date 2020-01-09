 武汉不明肺炎出现首个死亡病例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

武汉不明肺炎出现首个死亡病例

武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。

Coronavirus (picture-alliance/dpa/Center for Disease Control)

中国官方宣布，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒

（德国之声中文网））中国湖北省会武汉市卫生健康委员会周六（1月11日）发布通报称，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其余患者病情稳定。

通报还称，调查发现患者主要为武汉市华南海鲜批发市场经营、采购人员，2020年1月1日已对华南海鲜批发市场采取休市措施。

武汉市卫健委另外强调，自2020年1月3日以来未发现新发病例；目前，未发现医务人员感染，未发现明确的人传人证据。

稍晚时候，该卫健委官方网页又发布了一份"专家解读不明原因的病毒性肺炎最新通报"。通报以问答的形式介绍了一些有关疫情的具体问题。例如，本次疫情病例临床表现为发热、乏力等全身症状，伴有干咳，住院患者呼吸困难较为常见。

通报介绍最新死亡病例的具体情况称，患者为男性，61岁，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。该患者常年在武汉市华南海鲜市场采购货物。

Hongkong Coronavirus | Mysteriöse Lungenkrankheit aus Wuhan (picture alliance/dpa/Informationsdienst der Hongkonger Regierung)

过去一周，在国际机场发现了有肺炎症状和赴武汉旅游史的人

世卫组织建议

本周四，武汉评估专家组宣布，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒。中国当局称已排除多种呼吸道病原，包括同属冠状病毒的传染性非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）。除了这两种可能引发严重的呼吸系统疾病的冠状病毒以外，目前已知的人类冠状病毒还有四种，分别是229E、NL63、OC43和HKU1，但这四种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。

世界卫生组织（WHO）周四就武汉聚集性肺炎病例发表声明称，在短时间内初步鉴定出一种新型病毒是一项显著成就，表明中国在管理新疫情方面的能力有所增强。世卫组织指出，正如我们所见，新型冠状病毒在全球不同地区周期性地出现。SARS出现在2002年，而MERS出现在2012年。随着监测工作的改进，可能会发现更多的冠状病毒。

世卫组织建议，在未来几周内，还需要进一步调查以确定来源、传播方式、感染程度和所采取的对策。过去一周，在国际机场发现了有肺炎症状和赴武汉旅游史的人。世卫组织不建议对旅行者采取任何具体措施。

 

DW.COM

武汉不明肺炎引发恐慌 专家判定为新型病毒

近期武汉连续出现50多起肺炎感染病例，一度被外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发恐慌。本周四，武汉评估专家组表示，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒。 (09.01.2020)  

武汉奇怪肺炎病例续增 专家作出不同分析

武汉近日爆发不明肺炎。根据官方数据，三天之内从27例病例增加至44例。当局称，根据迄今对病因的调查结果，未发现明显的人传人证据。专家解释何种情况值得担心。多地加强防疫措施。 (03.01.2020)  

香港新增多名疑似武汉不明肺炎患者

周末，香港新增多起疑似感染武汉不明原因病毒性肺炎的患者。香港当局启动“严重”应变级别，并加强整体抵港旅客的防控工作。 (05.01.2020)  

相关内容

Vogelgrippe in China

武汉不明肺炎引发恐慌 专家判定为新型病毒 09.01.2020

近期武汉连续出现50多起肺炎感染病例，一度被外界怀疑是否为SARS（传染性非典型肺炎）再度爆发，引发恐慌。本周四，武汉评估专家组表示，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒。

Vogelgrippe in China

世卫组织密切注视中国神秘肺炎事件 06.01.2020

人类历史上最近一次致命感染事件由一种名为Sars（传染性非典型肺炎）的病毒引发。新近，中国境内又出现数十例病因不明肺炎病例。它是否又涉及一种可由动物传染给人的病毒呢？

China SARS Kind mit Schutzmaske

韩国出现首例"不明原因肺炎"疑似病例 08.01.2020

韩国疾病控制部门称，一名曾前往武汉的36岁女性被诊断为肺炎，正在对她进行检查，以确认她是否感染了武汉肺炎患者的同一种疾病。

广告

媒体看中国

Symbolbild China - USA (Reuters/J. Lee)

德语媒体：如何与中国打交道？

保护主义与民族主义，还是更坚定有活力的自由主义？《经济周刊》讨论了德国面对中国可以采取的立场。《新苏黎世报》假想2030年的美国与中国。  