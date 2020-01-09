武汉不明肺炎出现首个死亡病例

（德国之声中文网））中国湖北省会武汉市卫生健康委员会周六（1月11日）发布通报称，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其余患者病情稳定。

通报还称，调查发现患者主要为武汉市华南海鲜批发市场经营、采购人员，2020年1月1日已对华南海鲜批发市场采取休市措施。

武汉市卫健委另外强调，自2020年1月3日以来未发现新发病例；目前，未发现医务人员感染，未发现明确的人传人证据。

稍晚时候，该卫健委官方网页又发布了一份"专家解读不明原因的病毒性肺炎最新通报"。通报以问答的形式介绍了一些有关疫情的具体问题。例如，本次疫情病例临床表现为发热、乏力等全身症状，伴有干咳，住院患者呼吸困难较为常见。

通报介绍最新死亡病例的具体情况称，患者为男性，61岁，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。该患者常年在武汉市华南海鲜市场采购货物。

世卫组织建议

本周四，武汉评估专家组宣布，病原体初步判定为前所未见的新型冠状病毒。中国当局称已排除多种呼吸道病原，包括同属冠状病毒的传染性非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）。除了这两种可能引发严重的呼吸系统疾病的冠状病毒以外，目前已知的人类冠状病毒还有四种，分别是229E、NL63、OC43和HKU1，但这四种冠状病毒在人群中较为常见，致病性较低，一般仅引起类似普通感冒的轻微呼吸道症状。

世界卫生组织（WHO）周四就武汉聚集性肺炎病例发表声明称，在短时间内初步鉴定出一种新型病毒是一项显著成就，表明中国在管理新疫情方面的能力有所增强。世卫组织指出，正如我们所见，新型冠状病毒在全球不同地区周期性地出现。SARS出现在2002年，而MERS出现在2012年。随着监测工作的改进，可能会发现更多的冠状病毒。

世卫组织建议，在未来几周内，还需要进一步调查以确定来源、传播方式、感染程度和所采取的对策。过去一周，在国际机场发现了有肺炎症状和赴武汉旅游史的人。世卫组织不建议对旅行者采取任何具体措施。