武汉不明肺炎再夺一命

（德国之声中文网）武汉官方周四证实，新型病毒已导致第二个死亡病例。据称，一名69岁男子因多个器官衰竭不治身亡。有关当局称，这名患者于12月31日被确诊，其症状同肺炎相似。

武汉最先爆发这一新型冠状病毒疫情以来，迄今为止，至少已有41人感染。在泰国和日本，也有此前去过武汉的两人染病。

世界卫生组织表示，冠状病毒既可以导致感冒，也可以引发非典（SARS）或中东呼吸综合征（MERS）等较为严重的疾病。一些冠状病毒只会在动物间传播，但也有人际转播的冠状病毒。

武汉卫生健康委员会周四（1月16日）表示，已有12名患者康复出院，但尚有5人病情严重。拥有一千多万人口的武汉有关当局认为，该市的华南海鲜批发市场是此次疫情爆发的源头，该市场已于今年元旦被关闭。

今年1月9日，这一不明病毒导致了第一个死亡病例。这名61岁的患者已患有胃癌及慢性肝病，他此前曾多次前往华南海鲜市场。

去年12月12日，发现首例冠状病毒患者以来，目前尚无证据显示这种病毒可以人际转播。但世卫组织和武汉卫生当局也不排除患者传染身边人群的可能性。

本周早些时候，世卫组织发布声明称"还需要得到更加全面的信息并继续开展调查，以更好地了解流行病学状况、临床表现、来源、传播方式和感染程度，以及采取的对策。"

一名中国籍女子此前在泰国被确诊染病，据报道来泰国前她曾前往武汉的海鲜市场，但并非冠状病毒爆发的那个海鲜市场。

另外一名在日本被确诊的患者，目前已经康复出院。据报道这名患者也没有去过武汉的海鲜市场。武汉卫健委周三公布的一个病例显示，夫妻两人发病，丈夫先发病，为华南海鲜批发市场从业人员，妻子否认有华南海鲜批发市场"暴露史"。

恰逢春运高峰

本次神秘病毒爆发恰逢中国春运高峰到来前夕，一月底春节到来前，将会有大量人口出行。

针对这次武汉肺炎，中国网络上也有一些讨论。有网友声称一家三人都发生肺部感染，而“医院全是发热病人，人多到躺在走廊的地上”。但该微博内容真伪，目前没有得到证实。

达扬/叶宣（法新社、路透社等）