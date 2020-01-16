 武汉不明肺炎再夺一命 | 科技环境 | DW | 17.01.2020

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科技环境

武汉不明肺炎再夺一命

一种新型冠状病毒已经在中国和其他两国国家造成两人死亡，数十人感染。目前尚无证据显示，这种病毒会在人际传播。

China Wuhan Krankenhaus (Getty Images/AFP/N. Celis)

武汉肺炎病因及传播路径仍不明朗

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日本厚生劳动省对外通报，日本国内发现首例感染新型病毒的肺炎患者病例。患者是一位居住在日本、此前曾前往过武汉的中国籍男子。 (16.01.2020)

某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。 (15.01.2020)

武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。 (11.01.2020)

（德国之声中文网）武汉官方周四证实，新型病毒已导致第二个死亡病例。据称，一名69岁男子因多个器官衰竭不治身亡。有关当局称，这名患者于12月31日被确诊，其症状同肺炎相似。

武汉最先爆发这一新型冠状病毒疫情以来，迄今为止，至少已有41人感染。在泰国和日本，也有此前去过武汉的两人染病。

世界卫生组织表示，冠状病毒既可以导致感冒，也可以引发非典（SARS）或中东呼吸综合征（MERS）等较为严重的疾病。一些冠状病毒只会在动物间传播，但也有人际转播的冠状病毒。

武汉卫生健康委员会周四（1月16日）表示，已有12名患者康复出院，但尚有5人病情严重。拥有一千多万人口的武汉有关当局认为，该市的华南海鲜批发市场是此次疫情爆发的源头，该市场已于今年元旦被关闭。

今年1月9日，这一不明病毒导致了第一个死亡病例。这名61岁的患者已患有胃癌及慢性肝病，他此前曾多次前往华南海鲜市场。

去年12月12日，发现首例冠状病毒患者以来，目前尚无证据显示这种病毒可以人际转播。但世卫组织和武汉卫生当局也不排除患者传染身边人群的可能性。

本周早些时候，世卫组织发布声明称"还需要得到更加全面的信息并继续开展调查，以更好地了解流行病学状况、临床表现、来源、传播方式和感染程度，以及采取的对策。"

一名中国籍女子此前在泰国被确诊染病，据报道来泰国前她曾前往武汉的海鲜市场，但并非冠状病毒爆发的那个海鲜市场。

另外一名在日本被确诊的患者，目前已经康复出院。据报道这名患者也没有去过武汉的海鲜市场。武汉卫健委周三公布的一个病例显示，夫妻两人发病，丈夫先发病，为华南海鲜批发市场从业人员，妻子否认有华南海鲜批发市场"暴露史"。

恰逢春运高峰

本次神秘病毒爆发恰逢中国春运高峰到来前夕，一月底春节到来前，将会有大量人口出行。

针对这次武汉肺炎，中国网络上也有一些讨论。有网友声称一家三人都发生肺部感染，而“医院全是发热病人，人多到躺在走廊的地上”。但该微博内容真伪，目前没有得到证实。

 

达扬/叶宣（法新社、路透社等）

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