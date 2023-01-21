武汉上万退休老人上街抗议医改讨说法

（德国之声中文网）据"李老师不是你老师"在推特发布的视频，2月8号白天，武汉上万名退休老人上街抗议武汉医保改革。画面显示，许多老人冒着雨、打着伞，站在一辆警察旁高唱国际歌。有人高喊，"还我养命钱"，有人说，"国家把我们的钱抠了，满气人的。"

在自由亚洲电台在推特上发布的一段网民提供的视频中，一名妇女质问一排穿警服及便衣的公安说，"先从我们老百姓开刀是吧，那从你们当官的开刀呀，先把你们的减一半。太不像话了。"

自由亚洲电台报道说，"武汉居民高先生告诉本台，大部分集会者是武汉钢铁厂的退休工人，但也有国企退休员工，他们要求政府在2月8日公开答复："提出的要求就是原来的医保恢复原状，一个月260.93元，现在很多人减到88元、82元。不答复的话，一，15日去中山公园召开维权大会。二，到市政府集体维权。"

退休职工感到切身利益受损

据中国官媒报道，2022年12月31日，《武汉市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》正式印发。从今年2月1日起，武汉市医保正式实行新规，内容包括职工医保参保人的普通门诊治疗费用纳入医保统筹基金支付范围，调整个人账户计入比例以及实施个人账户家庭共济等三个部分。但其中很多新规都让退休职工感到切身利益受损，难以接受。

调整后的政策规定，武汉职工医保参保人的普通门诊治疗费用纳入医保统筹基金支付，报销比例从50%起步（之前普通门诊无法报销）。但政策同时规定了普通门诊统筹起付标准（即"起付线"），在职职工普通门诊统筹起付标准为700元/年、退休人员为500元/年。也就是说，参保人首先需要自付上述额度的医疗费用，医保基金只对超过这一额度的政策范围内医疗费用予以报销。政策还规定了普通门诊治疗费用的最高支付限额，即在职职工普通门诊统筹最高支付限额为3500元/年，退休人员为4000元/年。

新政策还调整了医保参保人个人账户计入比例。以前是个人账户上的金额是部分职工单位缴费+全部个人缴费，现在则全部是个人缴费，职工单位交的医保费用划转到普通门诊统筹基金。（个人账户过去累积的资金不追溯扣除，保持原样。）

按照上述新规定，许多退休老人医保个人账户（医保卡）从以前每月收到260.93元降至83元，一年累计减少2135元。老人们医保卡上的钱大幅减少，往往意味着他们无法靠这点钱自己去药店购买足够的治疗基础病的药物，而动不动就得去医院看病开药。不仅来回折腾，麻烦，还要面对医院开得药价格不等，很多药不能够报销等诸多问题。而且想要报销，还有普通门诊统筹"起付线"的门槛，对退休职工来说，门诊超过500元的部分才可以按具体规定，部分予以报销。

"李老师不是你老师"在推特上公布了"武汉婆婆投诉医保改革问题的录音"。这位老人在向政府投诉时说，她看门诊的几率很小，看门诊看不了500块，到不了起付线；此外，改革后原本在医保范围里的药都从医保中踢出来了， "有效的药踢出来了，无效的药都可以走医保，变相的是自费医疗了。"她还指出，"这本来就是我们自己的钱，如果是国家每个月补贴给我们的，国家现在有困难可以不补贴"，但这是"我们跟单位双方交的钱呐，都是我们的钱，都是我们劳动所得的钱"。

至于新规中有关实施个人账户家庭共济政策的规定，有人指出，之前由于监管较难，在实际操作中，家庭成员去药店买药相互刷医保卡的现象其实很普遍，甚至有的去医院看病也相互刷医保卡。现在不过只是"政策全放开"而已。

”医保账户没钱了才改革“

武汉据悉有一百多万退休工人。中国官媒上没有任何关于武汉退休职工2月8日上街抗议医疗改革新规的报道，但财新网报道说，2月9日上午，武汉市医保局对武汉此次改革回应称，这次个人账户改革面向全体职工参保人员，包含事业单位和公务员，"网上流传的公职人员不受影响是谣言，他们的钱往往是减少最多的"；针对近日退休人员的舆论反应，武汉市医保局解释说，"改革根据国家的大政方针部署，肯定继续推进，后续政策将进一步优化，探索向药店延伸，让参保人在药店买药进入统筹基金报销范围"。

在微博上，有关武汉医改的话题也引起了热议。有博主发布了"武汉市政府门前抗议不合理医改"的短视频，但现已被禁止播放。

网民强者6077认为，这次改革”简直是在开历史的倒车“：”老年人医保卡里的钱不仅变少了，而且现在在门诊看病报销也限额了，另外很多药原本在附近药店可以买到的，现在需要去医院了，变得更加麻烦了。老年人都是一些老弱病残的人，很多人都有很严重的基础疾病，老年人来一次医院方便吗？老年人看病都要家属陪护，医院里人满为患，挂号，看病都要排队，没有一天时间根本搞不过来，在医院还要进行各种各样的检查，这些检查费是不能报销的，即使报销医药费，也是有一个范围的，为了一点点医药费，不仅要耽误子女一天的工作，自己还要倒贴各种各样的检查费，不到万不得已，谁想去医院？这到底是减轻了老年人的负担，还是加重了老年人的负担？国家任何一项政策的出台，都是牵一发而动全身，要经过深思熟虑，更不能闭门造车，这次医保改革为什么不仅遭到大多数老年人的反对？更是遭到年轻人的普遍反对？医保改革部门要对问题进行认真的反思，不能再让损害人民群众利益的事再次发生。“

有人评论说，"就是因为医保账户没钱了才改革（明抢）的";”谁还说三年疫情免费，8090境遇更尴尬了，医保没交满，延迟退休年纪，等65岁了还在给父母排队拿药......"

针对武汉暂时叫停医改的网上传言，有网民写道，"本次医改是国家层面的，全国都在推行，武汉不可能单独叫停医改......"，”哪里是武汉医保，是全国很多地方都这样改了。退休人员每个月的费用连感冒药都买不起，这是为人民着想吗？“

（综合报道）

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