武侠泰斗及一代報人离世 华文社會哀悼

（德国之声中文网）查良镛逝世的消息一传开，整个华文社会都弥漫着一股追忆不舍的情怀。

中联办主任王志民向查良镛家属致唁电，赞掦查良镛作品深蕴民族大义和家国情怀，对海内外华人产生了深远影响，又指查良镛毕生心系国家、爱国爱港，为促进一国两制发展做了大量工作，为弘扬中华文化作出了重大贡献。

阿里巴巴马云亦于微博上发文悼念，表示若没有金庸，"不知是否还会有阿里"。马云表示"惟愿我们能如先生书中侠客，以肝胆豪情行走于这天地之间"。

查良镛出生于浙江省海宁巿，可谓书香门第，家族及亲戚文人辈出。据称，著名诗人及筵翻译家穆旦、徐志摩、琼瑶也是他的亲戚。

金庸生前写下15部武侠小说，每部作品情节丰富而曲折多变，笔下人物个性鲜明。由1955年的《书剑恩仇录》开始至1972年的《鹿鼎记》正式封笔，包括脍炙人口的《射鵰英雄传》、《神鵰侠侣》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《笑傲江湖》等等。

香港出版社次文化堂社长彭志铭认为，金庸把通俗的武侠小说提升至文学作品层次，把消闲娱乐变成文学名著，是一个巨大成就。而金庸作品屡被改编成电影、电视剧、甚至电子游戏和漫画，在出版方面不断带动风潮。

中国文化界独一无二的风云人物

与查良镛相交相知数十年，曾在《明报》及《明报月刊》任总编辑的著名作家董桥，称金庸是当代中国文化界独一无二的风云人物，也许也是中国历史上靠一枝笔成功影响几代人的稀有传媒人物。

董桥表示，"他创办的报章一纸风行，统领一九四九年之后两岸三地忧国忧民的思想潮流，朝野注目。他创作的武侠小说风靡读书界，倾倒数代人，让他的广大读者或深或浅受了中国文学的熏陶。在时局风涌云起的时刻，他的政论始终抱持知识人的良知和传媒人的天职，不亢不卑，字字入骨。"

另一名香港作家陶杰，形容查良镛是中国近300年来最杰出的文人，一生的成就除了小说创作，在报业的贡献亦对后世有很大影响。他表示，查良镛的三点坚持，包括要有原则、有分寸和有底线，是最值得敬佩和学习的地方。

创办《明报》

1946年查良镛进入上海《大公报》任国际电讯翻译，1948年调往香港分社。

因不满《大公报》政治色彩浓厚，不能发表反对大跃进运动路线的意见，在风云不定的上世纪五十年代末，查良镛毅然离开《大公报》。

至1959年，查良镛以35岁创办《明报》，以"明"为名，取其明辨是非及光明正大之意。最初《明报》只属小报，以马经及武侠小说作为招徕，每天销量仅有一千份左右。



转折点在1962年，当时中国大陆爆发大跃进运动，大批难民涌入香港，《明报》详尽深入报道，因此逐渐建立了报纸风格，销量亦攀升至五万份。及至大陆文革期间， 由于此中国对外封锁消息，《明报》却全力挖掘中国大陆新闻，经常爆内幕消息，包括独家报道华国锋获毛泽东一句"你办事，我放心"，钦点接任总书记，因而声名鹊起。《明报》因此也成为报道中国消息的权威。

除了连载武侠小说，查良镛亲笔撰写《明报》社评达二十年，影响深远，社评多次驳斥中共政策，包括1963年在社论驳斥中国外长陈毅"宁要核子，不要裤子"言论，被本港左派群起围攻，更与《大公报》展开笔战。

在小说世界里, 查良镛在武侠世界里穿梭。在现实政治环境里，金庸在左中右之间的狭缝游走。

相信在他的这一生应可看到共产党垮台

一九九一年，查良镛曾接受《壹周刊》的访问, 表示相信在他的这一生应可看到共产党垮台。当时中国，在査良镛看来，现实环境压迫险恶，中国人还要长期做韦小宝。"我从来都反对共产党主义制度，但现实是这样，不能说你希望它垮，它便垮台。" 查良镛在访问中表示，共产党一垮台，政局一乱，香港也一定垮，改变需要时间，经济要慢慢发展。

1988年，中英政府正谈判97后香港特首选举方法时，查良镛与商人查济民抛出没有民主普选的"双查方案"，建议行政长官由一个600人选举团选出，被民主派狠批。



当时投下反对票的民主党创党主席、基本法起草委员会委员李柱铭在电台节目上忆述，当下对查良镛提出这个极保守的建议感到十分痛心，但现在回头一看，才在明白查良镛有"高度智慧"，他指若"双查方案"最终落实，香港可能已有民主。

1991年金庸将《明报》股权售予商人于品海，惟其后于被踢爆有案底，《明报》最后辗转易手至马来西亚商人张晓卿。

香港《明报月刊》总编辑、香港作家联会会长潘耀明接受德国之声访问时，赞掦金庸是一个有高度智慧、学问渊博、有大家风范的人，感激他的知遇之恩。

用人不疑，疑人不用文人峥峥风骨

潘耀明忆述，查良镛的工作态度非常严谨，每次他们的月刊出版后，查都会第一时间阅读，并把错别字圈起来传给他, 然而他私下却是一个很随和的人，甚至颇为幽默 ，最令他感受至深的是他的用人智慧：用人不疑，疑人不用，给大家很大发挥空间。而在政论更是坚持不偏不倚，可谓承载着文人的峥峥风骨。

另一名深受金庸小说影响的香港中文大学政治与行政学系教授周保松，告诉德国之声，当得知金庸离世时，心里有说不出的惆怅，不自禁想起年少时读金庸小说的许多片段。周说，在他的少年时期，真正令他读得如痴如醉且难以自拔的，只有两位作家，那就是金庸和琼瑶。多年后回望没有他们，可能就不是今天的周保松。



那时是八十年代，周保松仍在大陆的乡间，李连杰刚拍了《少林寺》，全国为之疯狂，每个男孩都迷上武术，人人幻想自己有天也能成为武林高手。其时有本月刊叫《武林》，正连载金庸的《射雕英雄传》，每期十多页，然后就开始沉迷。当读到《神雕侠侣》时，真个神魂颠倒，一分钟也停不下来，于是放学骑自行车回家时，一手扶着车把一手拿著书，边骑边读。晚上就躲到公共厕所看。

这样的疯狂岁月，维持了一年多，周就跟着家人移民香港。在苦涩的新移民日子里，金庸的小说成为了他的精神支持。周保松说，他深受小说里的价值观及世界观影响。十五部小说，他全部看完。最喜爱的角色是《神鵰侠侣》的杨过，因为他纵使经历了许多波折及厄运，受尽凌辱, 他对世界没有任何埋怨，仍然怀着一颗纯朴真摰的心。

作品跨越时空将会历久不衰

周保松认为，在现代文学史上，金庸应该占一个相常重要的一席位，因为不单是领导人邓小平，还有大学者余英时都喜欢沉醉在他的小说世界里。而金庸曾表示如死后100年、200年后仍然有人看他的小说就已很满足，周则认为金庸作品跨越时空，将会历久不衰。