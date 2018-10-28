 武侠小说家金庸逝世 享耆寿94岁 | 文化经纬 | DW | 30.10.2018

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文化经纬

武侠小说家金庸逝世 享耆寿94岁

金庸不只写武侠小說，还是香港明报系列刊物创办人。小说家倪匡曾说，金庸文人办报，是「中国五千年来第一个致富的知识分子」。

Chinesischer Autor Jin Yong gestorben (picture alliance/dpa)

金庸、倪匡、黄霑和蔡澜被并称为香港「四大才子」。在蔡澜的口中，最懂赚钱的文人是金庸。

(德国之声中文网)  根据香港多家媒体报导，武侠小说泰斗金庸在週二（10月30日）病逝于香港养和医院，享耆寿94岁。

香港《苹果日报》报导，与金庸相识相交近一甲子的小说家倪匡得知金庸逝世消息感慨不已。内容提到，倪匡认为金庸的「人生丰盛到极点」，成就非凡，小说好看程度更是中国「五千年第一」。80多岁的他也说，没有太多人可以活到90多岁，对于金庸过世虽然惊讶，但认为不必太伤心。

金庸与邓小平

根据香港《苹果日报》，金庸小说以情爱与打斗为主要内容，曾被中国舆论视为洪水猛兽。中央电视台新闻联播也曾以金庸小说为例，痛陈武侠小说「泛滥」。之后所以能够在中国解禁并成为畅销书，是因为中国已故领导人邓小平的关係。

根据中国人民网「邓小平纪念网」上的文章，邓小平即使是出差到外地，也会带上金庸的武侠小说。金庸则曾在《明报》发表支持邓小平相关社论。两人在1981年7月18日上午会面。相关消息在中央电视台新闻联播中播放时引起极大关注。

China Deng Xiaoping (picture-alliance/dpa/UPI)

金庸在香港回归前曾在北京获邓小平接见，隨後又出任基本法起草委员会政制小组港方召集人，在政坛同样具影响力。

关于金庸

金庸，本名查良镛，1924年出生于浙江海宁县，1948年移居香港。他自1950年代起创作多部脍炙人口的武侠小说，包括《射鵰英雄传》、《神鵰侠侣》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎记》等。多部作品被改编为脍炙人口的电视剧和电影。

据报导，除了武侠文学界，查良镛也涉足传媒多年。他在1947年大学毕业后，先受聘上海《大公报》，担任国际新闻编辑。1948年《大公报》香港版復刊，他被调派至香港，其后调任《新晚报》副刊编辑。他在1959年与他人创办《明报》，1968年又创办主打娱乐、名人及时装的《明报周刊》。隔年《明报晚报》创刊。在1980年代快速发展后，1989年，65岁的金庸宣佈辞去社长一职，1993年宣佈辞任董事會主席。

夏立民/苗子 (综合报导)

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Chinesischer Autor Jin Yong gestorben (picture alliance/dpa)

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