 步香港后尘 澳门暂停运作驻台办事处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

步香港后尘 澳门暂停运作驻台办事处

澳门特区政府日前表示，驻台湾的澳门经济文化办事处将从6月19日起暂停运作。就在不久前，香港特区政府也宣布暂停驻台经贸文办的运作。台湾方面表示，澳门的单方面决定“令人遗憾”。

澳门特区旗帜

澳门特区旗帜

DW.COM

香港政制及内地事务局宣布，即日起（18日），香港驻台湾经济贸易文化办事处暂停运作。香港政府发言人表示，这一决定与台湾目前的疫情无关。台湾有学者分析认为，此举“是为关闭台湾驻香港办事处铺路”。

台湾陆委会副主委邱垂正证实，台湾驻香港代表处目前仅剩的8名台籍驻港人员所持有的签证都将在今年年底到期。去年7月，香港办事处代理处长高铭村因拒绝签署“一个中国承诺书”而签证无法获得延期，被迫返台。

(德国之声中文网) 澳门特区政府在6月16日的一份声明中表示，因为"在台办事处人员的证件续期和新轮换人员赴台申请至今一直无法获批，在台办事处不得已暂停运作。"声明强调"一直以来，澳门特区政府始终依法处理台方在澳办事处人员有关证件手续的审批办理工作"。

澳门当局表示，驻台澳门经济文化办事处设立于2011年，系"基于两岸双方均认同'九二共识'的共同政治基础"。声明还强调"澳门特区政府将一如既往按照基本法、一个中国原则，以及中央政府处理澳门涉台问题的基本原则和政策来处理澳台关系相关事宜，持续推动澳台民间交往，深化澳台民间交流合作。"

台湾陆委会则回应说，澳驻台办事处"依据台澳2011年互设办事处换文内容而成立，自成立以来，我方一项秉持善意互惠制度，竭尽所能给予协助；今澳门政府单方面做出此一决定，我方相当遗憾。"

台湾方面还强调，台驻澳办事处将继续运作，为双方民众提供服务。

今年5月，香港特区政府已宣布暂停驻台湾办事处的运作

今年5月，香港特区政府已宣布暂停驻台湾办事处的运作

澳门政府在其新闻稿中也表示，在办事处暂停运营期间，将设立24小时热线电话为在台澳门居民以及台湾民众提供服务。

就在今年5月，香港特区政府也宣布暂停驻台湾办事处的运作，并指责台湾近年的一连串行径已严重破坏港台关系，令经贸文办在台湾的运作环境日趋恶化。

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

China Peking | Chinesische Bomber

G7提台海和平後 中國派28架军机对台湾「秀肌肉」剑指何方？ 16.06.2021

中国派出28架军机进入台湾西南空域，台湾国防部称，这是中国军机扰台数量最高的一次行动，中国16日对此回应是为了「遏制台独」。但多名学者分析称，这是针对美国同盟及G7等近期屡提台海议题作出回应，并强调北京捍卫主权的决心。

Taiwan Taipeh Chen Shih-Chung

陈时中承认复星医药手握BNT疫苗代理权 13.06.2021

台湾卫福部长承认复星医药拥有德国BioNTech疫苗代理权，但他强调，即便如此，复星“也不要干扰到台湾购买疫苗”。台湾名嘴彭文正指蔡英文已“偷打BioNTech疫苗”。总统府怒斥“谣言”。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

香港反送中两周年 在台抗争者：被蔡英文遗弃 10.06.2021

香港反送中运动两年以来逾万人被捕，不少香港年轻人转赴台湾希望安身立命。德国之声访问其中两位，发现他们当初的希望正逐渐破灭。

广告

媒体看中国

Belgien Brüssel | Joe Biden im Gespräch mit Jens Stoltenberg

德语媒体：“中国挑战”把北约从“脑死亡”中唤醒？

曾经被法国总统马克龙判定为“脑死亡”的北约，在拜登入主白宫之后焕发出了新的生命力。德语媒体注意到，在美国强势重返世界舞台之后，北约这个西方军事同盟如今也要慢慢恢复元气。  