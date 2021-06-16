步香港后尘 澳门暂停运作驻台办事处

(德国之声中文网) 澳门特区政府在6月16日的一份声明中表示，因为"在台办事处人员的证件续期和新轮换人员赴台申请至今一直无法获批，在台办事处不得已暂停运作。"声明强调"一直以来，澳门特区政府始终依法处理台方在澳办事处人员有关证件手续的审批办理工作"。

澳门当局表示，驻台澳门经济文化办事处设立于2011年，系"基于两岸双方均认同'九二共识'的共同政治基础"。声明还强调"澳门特区政府将一如既往按照基本法、一个中国原则，以及中央政府处理澳门涉台问题的基本原则和政策来处理澳台关系相关事宜，持续推动澳台民间交往，深化澳台民间交流合作。"

台湾陆委会则回应说，澳驻台办事处"依据台澳2011年互设办事处换文内容而成立，自成立以来，我方一项秉持善意互惠制度，竭尽所能给予协助；今澳门政府单方面做出此一决定，我方相当遗憾。"

台湾方面还强调，台驻澳办事处将继续运作，为双方民众提供服务。

澳门政府在其新闻稿中也表示，在办事处暂停运营期间，将设立24小时热线电话为在台澳门居民以及台湾民众提供服务。

就在今年5月，香港特区政府也宣布暂停驻台湾办事处的运作，并指责台湾近年的一连串行径已严重破坏港台关系，令经贸文办在台湾的运作环境日趋恶化。

(路透社等)

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