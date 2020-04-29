步步小心 德国再次松动防疫措施

(德国之声中文网) 在周四(4月30)的联席会议上，默克尔与各州州长就有限开放儿童游乐场、博物馆、纪念馆、动物园、植物园等公共场所达成了共识。宗教场所在提出了具体的防疫措施后，也将被允许重新开放。

各州将分别规定此类公共场所重新开放所需满足的防疫前提条件。萨克森、图林根等多个联邦州已经宣布从五月初起重新允许宗教场所开放。在联席会议上，宗教团体自己提出的防疫措施得到了政府部门的首肯，这些措施包括保持人际距离、加强通风等，也包括"建议放弃咏唱、吹奏乐器"，以尽量阻断飞沫传播。

随时准备再次收紧

默克尔表示，此次会议只是一个"中间步骤"。她说，一个多星期前开始的允许商店有限开放之决策，其效果至少需要14天时间来评估，也就是说要等到5月6日的下一次联席会议时才好做出评判。德国总理强调，现在的目标依然是尽力减缓病毒的传播速度，从而将重症病人数量控制在医疗系统可以承受的范围内。

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默克尔还说，如果病毒传播速度再次上升，相关部门就必须能够及时察觉该趋势，届时，各界也必须及时做出反应。她警告，任何人都不应该满足于"虚假的安全感"。联席会议决定，一旦在局部地区出现新增病例高发的趋势，当局就必须在当地采取果断措施，包括重新执行4月20日之前的严格防疫措施。

目前，德国累计感染新冠病毒的人数已经超过16万，死亡人数也已经突破6000。鉴于之前执行了较为严格的防疫措施，德国单日新增病例数字连日来不断减少。具备疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所(RKI)本周还建议，进一步扩大病毒检测能力，对仅出现轻微感冒症状的就诊者也进行新冠病毒筛查。

暂不讨论旅游问题

中小学、幼儿园开放与否，则依然充满争议。默克尔总理在周四晚间的新闻发布会上表示，5月6日的下一场联席会议上，将探讨如何逐步开放学校、幼儿园以及体育活动。

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就在本周，德国冠状病毒研究领域权威专家德罗斯滕(Christian Drosten)主导的一项研究显示，儿童感染新冠病毒后，其传播他人的能力与其他年龄段感染者没有明显差异。有鉴于此，德罗斯滕警告，不应毫无限制地让中小学复课、幼儿园重新开放。罗伯特·科赫研究所所长维勒(Lothar Wieler)也指出，相比成年人，儿童更难以维持足够的人际距离。

德国中小学仍未全面复课

至于餐饮业、旅游业如何重启，则将在比5月6日更晚的联席会议上才予以讨论。默克尔表示，具体负责的联邦部长、各州部长将在相应的联席会议前提出各自的方案。德国总理还就民众普遍关心的"今年暑期能否出门旅游"问题回应说："在不少欧洲国家依然处于'全面封锁'之时，不予讨论此话题。"

新冠下的新常态

在新闻发布会上，德国总理表示，当前执行的保持社交距离之规定仍然有效。这意味着，除非是与自己的家人外出，否则不允许在公共场所出现两人以上的集聚，人与人之间至少维持1.5米间距。默克尔并没有披露何时将放松此条规定。此前，总理府部长布劳恩(Helge Braun)曾经说，该规定至少执行至5月10日。

与会的巴伐利亚州长索德尔(Markus Söder)也在会后表示，社会各界在讨论疫情造成的经济损失时，千万不能忽视伦理问题，"谁还应该活多久"这种讨论"非但不合适，而且非常危险"。他表示，逐步解封能够让德国逐步回到常态，但是这将是"新冠疫情下的新常态"。北威州州长拉舍特(Armin Laschet)则强调，各州疫情不同，因此各州执行的措施也有所不同，但是在学校复课等重大问题上，他依然希望能够在全国范围内统一步伐。

文山/石涛 (德新社、路透社等)