步恆大後塵？碧桂園遭債權人提清盤呈請

債台高築的恆大集團今年1月剛被勒令清盤，如今碧桂園也遭債權人提出清盤呈請。碧桂園稱這是「單一債權人的激進行動」，將極力反對呈請。中國房地產是否又將颳起另一陣風暴？
（德國之聲中文網）中國房地產商碧桂園週三（2月28日）表示，27日遭債權人提出了清盤呈請。消息一出，碧桂園28日在香港股價下跌約12%。在中國政府欲重建各界對房地產業的信心之際，此事也對經濟前景蒙上陰影。
根據碧桂園公告，清盤呈請方是香港上市的建滔集團旗下永恆信貸有限公司（Ever Credit Limited），內容涉及雙方之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。
此清盤案首次聆訊訂於5月17日。碧桂園表示，將「極力反對」清盤呈請，並盡力與呈請人溝通，與對方「友善協商」，促使呈請盡快被撤回或駁回。
碧桂園在公告中引述公司清盤條例「提醒」股東及投資者，若公司最終因呈請而清盤，在未獲得高等法院認可令的情況下，於起始日或之後作出的股份轉讓將視為無效。該公司也回應《第一財經》，主張清盤是「各方皆輸的結果」。
碧桂園稱，遭清盤呈請並不會實質影響債務重組計劃及進程，且「單一債權人的激進行動」並不會嚴重影響保交樓及公司正常經營，因為「涉建滔集團的債務金額，在境外整體有息負債佔比很低」。有估計指，碧桂園共有110億美元的境外債務。
投資控股公司建滔集團是外界所知，最早對碧桂園採取法律行動的企業之一；去年10月，它旗下的Ever Credit Limited公司以碧桂園未依融資協議還款為由，對其發出法定要求償債書。
路透社指出，碧桂園的債務重組進程近幾週加快了腳步，但如今面臨清盤呈請，可能讓其他債權人重新考慮協商方案。
一名碧桂園的美元債券投資人表示：「碧桂園花了太長時間，胡亂更換顧問，浪費時間，所以人們失去耐心也不意外，寧可讓他們清盤。」
碧桂園去年10月未能在寬限期結束前償付一筆逾1500萬美元的息票。碧桂園已聘請畢馬威（KPMG）、盛德律師事務所（Sidley Austin）為顧問，協助評估其「資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案」。
去年11月曾有消息指，碧桂園盼2023年底提出境外債務重組的初步方案，並於2023年2月或3月，與境外債權人展開正式談判。目前並不清楚談判是否推進。
另一方面，碧桂園稱截至2月27日，該公司已有超過100個項目被納入中國房地產融資「白名單」，與春節前初步名單的30個相比增加。
在碧桂園這次面臨清盤呈請之前，另一中國房產巨頭恆大集團才剛於今年1月底遭香港高等法院裁定資不抵債，勒令清盤。碧桂園債務估計約1.36兆人民幣（約1900億美元），接近其1.43兆人民幣的資產；恆大集團負債則達到3000億美元。
今年稍早，碧桂園管理高層曾警告，2024年房地產市場仍將疲弱，該公司可能面臨更嚴峻挑戰。
外界估計，房地產業占中國國內生產總值（GDP）的四分之一至三分之一。2021年，中國強化對房地產業融資的監管，此後產業又面臨接二連三的危機，開發商先後爆發違約，被迫展開債務重組。
中國房市持續呈下行趨勢，供需失衡。週二（27日），中國住房部發布通知，要求各城市「提前謀劃2026—2030年住房發展規劃」，把地方經濟社會發展、人口變化、產業布局、住房供需等面向納入考量。
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