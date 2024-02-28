 步恆大後塵？碧桂園遭債權人提清盤呈請 | 经济纵横 | DW | 28.02.2024

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经济纵横

步恆大後塵？碧桂園遭債權人提清盤呈請

債台高築的恆大集團今年1月剛被勒令清盤，如今碧桂園也遭債權人提出清盤呈請。碧桂園稱這是「單一債權人的激進行動」，將極力反對呈請。中國房地產是否又將颳起另一陣風暴？

圖為碧桂園位於上海的辦公室。

圖為碧桂園位於上海的辦公室。

（德國之聲中文網）中國房地產商碧桂園週三（2月28日）表示，27日遭債權人提出了清盤呈請。消息一出，碧桂園28日在香港股價下跌約12%。在中國政府欲重建各界對房地產業的信心之際，此事也對經濟前景蒙上陰影。

根據碧桂園公告，清盤呈請方是香港上市的建滔集團旗下永恆信貸有限公司（Ever Credit Limited），內容涉及雙方之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。

此清盤案首次聆訊訂於5月17日。碧桂園表示，將「極力反對」清盤呈請，並盡力與呈請人溝通，與對方「友善協商」，促使呈請盡快被撤回或駁回。

碧桂園在公告中引述公司清盤條例「提醒」股東及投資者，若公司最終因呈請而清盤，在未獲得高等法院認可令的情況下，於起始日或之後作出的股份轉讓將視為無效。該公司也回應《第一財經》，主張清盤是「各方皆輸的結果」。

碧桂園稱，遭清盤呈請並不會實質影響債務重組計劃及進程，且「單一債權人的激進行動」並不會嚴重影響保交樓及公司正常經營，因為「涉建滔集團的債務金額，在境外整體有息負債佔比很低」。有估計指，碧桂園共有110億美元的境外債務。

投資控股公司建滔集團是外界所知，最早對碧桂園採取法律行動的企業之一；去年10月，它旗下的Ever Credit Limited公司以碧桂園未依融資協議還款為由，對其發出法定要求償債書。

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碧桂園債務重組進程未明

路透社指出，碧桂園的債務重組進程近幾週加快了腳步，但如今面臨清盤呈請，可能讓其他債權人重新考慮協商方案。

一名碧桂園的美元債券投資人表示：「碧桂園花了太長時間，胡亂更換顧問，浪費時間，所以人們失去耐心也不意外，寧可讓他們清盤。」

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碧桂園去年10月未能在寬限期結束前償付一筆逾1500萬美元的息票。碧桂園已聘請畢馬威（KPMG）、盛德律師事務所（Sidley Austin）為顧問，協助評估其「資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案」。

去年11月曾有消息指，碧桂園盼2023年底提出境外債務重組的初步方案，並於2023年2月或3月，與境外債權人展開正式談判。目前並不清楚談判是否推進。

圖為碧桂園位於廣東的總部。（資料照）

圖為碧桂園位於廣東的總部。（資料照）

另一方面，碧桂園稱截至2月27日，該公司已有超過100個項目被納入中國房地產融資「白名單」，與春節前初步名單的30個相比增加。

在碧桂園這次面臨清盤呈請之前，另一中國房產巨頭恆大集團才剛於今年1月底遭香港高等法院裁定資不抵債，勒令清盤。碧桂園債務估計約1.36兆人民幣（約1900億美元），接近其1.43兆人民幣的資產；恆大集團負債則達到3000億美元。

今年稍早，碧桂園管理高層曾警告，2024年房地產市場仍將疲弱，該公司可能面臨更嚴峻挑戰。

  • 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

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    房企接连爆雷

    中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

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    恒大资不抵债

    中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

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    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施认房不认贷政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

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    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

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    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。

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    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


外界估計，房地產業占中國國內生產總值（GDP）的四分之一至三分之一。2021年，中國強化對房地產業融資的監管，此後產業又面臨接二連三的危機，開發商先後爆發違約，被迫展開債務重組。

中國房市持續呈下行趨勢，供需失衡。週二（27日），中國住房部發布通知，要求各城市「提前謀劃2026—2030年住房發展規劃」，把地方經濟社會發展、人口變化、產業布局、住房供需等面向納入考量。

（綜合報導）

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