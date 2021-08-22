此马非彼马——乌龙、虚惊还是敲山震虎？

（德国之声中文网）5月3日上午9点过，中国央视新闻客户端发布一则短讯称，"杭州市国家安全局依法对勾结境外反华敌对势力，涉嫌从事煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权等危害国家安全活动的马某采取刑事强制措施，目前此案正在深入调查中"。

杭州、马某、危害国家安全......在这则央视短讯被迅速广泛转发的同时，香港股市上，阿里巴巴股票开始被大量抛售，半个多小时内竟暴跌9.4%，抹去260亿美元的市值。不仅如此，美团、京东、哔哩哔哩、百度、小米的股价跌幅也高达6%-8%。恒生科技指数跌幅已超过5%。

从马某到马某某

不过，这一局面很快又因"马某"变成"马某某"出现扭转。首先是前《环球时报》总编胡锡进上午9点49分发微博称，"据老胡向权威部门确认，杭州市国家安全局抓的是'马某某'，不是'马某'。写'马某'的报道都是不准确的。"接下来，央视新闻官方账号10点又将之前的短讯再发了一遍，只不过，里面的"马某"已经成了"马某某"。杭州警方随后也澄清，被抓者是三个字的马某某，而不是两个字的马某。

对市场来说，马某某究竟是谁已经不重要了。虽然的确有一个和投资人先前猜测的马某同样著名的科技"大佬"马某某，但和杭州不直接沾边。香港股市闻声反弹，至午盘时，阿里巴巴股票跌幅缩小到2%以内，恒生科技指数也大幅反弹。最终，阿里巴巴股指当日收跌0.78%，收复大部分失地。

从"马某"到"马某某"，这场乌龙让市场受惊不小。评论认为，在中国科技业遭到严厉整肃的背景下，任何风吹草动在投资人眼里都会变成杯弓蛇影。甚至有人怀疑，央视此番操作并非"误报"，而是刻意要引起轩然大波，目的在于敲山震虎，之后只需将过错算在漏打一字的小编头上。

名为"A股上市公司股东"的微博用户写道："市场本来就是惊弓之鸟，这样搞造成重大波动。"网名"秋私语的曳影"发微博评论说："关键是这个马某是杭州的，而且普通的马某为何要全网推送？所以一大早，网友都在找"杭州马某"，谁才能配得上如此的惊天动地​。原来是虚惊一场。"还有网名"数知实验室"的用户质问："这是无意的还是故意，这是能引起市场巨大波动的误解，建议调查。"

大型私营科技企业被整肃

自2020年10月以来，中国监管当局对科技业展开了愈来愈严厉的整肃。2020年10月24日，阿里巴巴创始人、蚂蚁集团实际控制人马云在上海举行的金融峰会上批评中国银行业和监管机制，将与官方的矛盾暴露于大众视野。当年11月3日，上海证券交易所和香港交易所均发表声明，暂缓蚂蚁集团上市。之后，蚂蚁集团还受到涉嫌垄断行为立案调查。在中国媒体上，曾被视为政府的金字招牌、红顶商人的马云瞬时间变成了"邪恶的资本家"和"吸血鬼"。2021年4月，监管当局对阿里巴巴集团的所谓"垄断"开罚人民币182亿元（27.8亿美元），创下中国"反垄断法"施行以来最高纪录。曾经活跃在各个领域的马云在很长时间里淡出公众视野，上一次在海外露面是去年10月现身西班牙度假胜地马略卡岛。

马云2021年10月现身马略卡岛

除了针对马云和他控制的私企外，腾讯、滴滴、腾讯、苏宁、美团、百度、京东等网络平台也都被控违反"反垄断法"而遭到处罚。悄悄赴美上市的滴滴被迫启动在纽约证交所的退市手续，准备改赴香港上市。字节跳动创办人张一鸣、拼多多创始人黄峥，京东创办人兼执行长刘强东等私人企业家也都先后步马云后尘，宣布卸任CEO。

马云在哪儿？

如今，被人们以为是央视所说"马某"的马云到底身在何处呢？微博认证为黄日涵副教授的大V说："经过我多方求证权威消息，杭州国家安全局抓的是马某某。 不是马某。 乡村教师支持者马云老师，5月1日也就是前天在湖畔创研中心种树。"他还贴出了一张马云植树的照片。不过，有网民质疑，黄日涵的图片截取于2020年10月就在网络上流传的视频，马云植树并不是发生在今年五一。有网民说，杭州目前正在抗击疫情，如果植树地点是在湖畔创研中心，参与该活动的人群应该佩戴口罩，但是图片中的人都没有戴口罩。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 指控高官 彭帅在哪 今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 昔日“大炮” 重判18年 2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 探访武汉 消失一年 去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 新疆旅游 警方逮捕 2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 部长失踪 妻子报案 2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 严厉封杀 秘密关押 2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。



上周，《南华早报》报道，中国官方将在"五一"假期后，与大型科技公司举办座谈会。不过，已被迫淡出的马云预计不会现身。而这场座谈会是否会能给市场注入对中国经济的信心难以预料。《华尔街日报》近日引述知情人士透露的内容释放了矛盾信号。有知情人士表示，中国政府计划暂停对科技公司的监管行动。而另一名知情人则向该报表示，中国政府考虑推动科技巨头向政府提供1％股权。这场座谈会后释放的任何消息都牵动着股市，关系着对中国经济的信心。

马某某是谁？

至于被杭州国家安全局抓捕的马某某究竟是谁，网络上也出现了各种猜测。《环球时报》的英文版一篇报道称，马某某是一家IT公司的硬件研发部总监。自今年3月起，马某某"受境外反华势力洗脑"，在反华人士的煽动下，他在网上创建匿名小组，扮演境外势力代理人角色，散布谣言和虚假信息，并发布所谓的独立宣言，分裂国家、颠覆政权，目标对准了大学生等年轻群体，煽动他们参与抹黑国家和人民的活动。有网民认为，这起抓捕事件与在海外持续发酵"大翻译运动"有关。

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